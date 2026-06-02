তারকেশ্বর উন্নয়ন পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল, প্রশাসক নিয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

তারকেশ্বর উন্নয়ন পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল, প্রশাসক নিয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে তারকেশ্বর উন্নয়ন পরিষদ ভেঙে প্রশাসক নিযুক্ত করা হল ৷ এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে কটাক্ষ করলেন তিনি ৷
Published : June 2, 2026 at 8:10 PM IST
তারকেশ্বর, 2 জুন: নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল তারকেশ্বর উন্নয়ন পরিষদ ৷ প্রশাসক বসিয়ে উন্নয়নের বার্তা ৷ তারকেশ্বর মন্দির চত্বরে নীল-সাদা রঙের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক রং করার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মঙ্গলবার বেলা তিনটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী তারকেশ্বর মন্দির দর্শনে আসেন ৷ সেখানে পুজো দেন তিনি ৷
সেখান থেকে নটরাজ টুরিস্ট লজে প্রশাসনিক বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ হুগলি জেলা আধিকারিক, 16 জন বিধায়ককে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয় তারকেশ্বর নটরাজ টুরিস্ট লজে ৷ সূত্রের খবর, তারকেশ্বরের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ আগামী 20 জুন প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে তারকেশ্বরে ৷ সেই জন্য বাগবাড়ি মাঠ পরিদর্শনে যান বিধায়করা ৷
এদিকে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দলে ভাঙন নিয়ে শোরগোল চলছে ৷ ইতিমধ্যে দল-বিরোধী কাজের জন্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল ৷ এই আবহে বিজেপির বিরুদ্ধে সিবিএসই, নিট, হকার উচ্ছেদ-সহ একাধিক ইস্যুতে ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে ধরনা কর্মসূচি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই ধরনাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "দলটা ফলতা হয়ে গিয়েছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "1947 সালের 20 জুন ভারত-ভুক্তির রেজোলিউশন হয়েছিল তারকেশ্বরে ৷ তারকেশ্বর ঐতিহাসিক জায়গা ৷ সামনে 20 জুন আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে ৷ কাল ক্যাবিনেট আছে ৷ তার আগে আমার পক্ষে কিছু ঘোষণা করা ঠিক হবে না ৷ ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পরে নবান্নে বলব ৷" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নির্দেশে 2017 সালে 1 জুন তারকেশ্বর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, যার চেয়ারম্যান ছিলেন ফিরহাদ হাকিম ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তারকেশ্বর ট্রাস্টি বোর্ডের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা হয়েছে (ডিফান্ড) ৷ আজই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেব । এডিএম জেলা পরিষদ অনুজ প্রতাপ সিংকে আমরা প্রশাসক করছি ৷ শ্রাবণী মেলা সামনে, এই মেলাকে কেন্দ্র করে সরকার বাবা তারকনাথের পবিত্র ভূমিতে তারকেশ্বরে শ্রাবণ মাসে বহু পুণ্যার্থী আসেন ৷ তাঁদের জন্য বড় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ তারকেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করে আমরা কিছু কাজ করব ৷ প্রথমে ওই পবিত্র দুধপুকুরের পাড়ে রং পরিবর্তন আগে করা দরকার ৷ আধ্যাত্মিক বা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মানান সই রং দরকার ৷"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সংবিধান নিয়ে হাঁটা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমাকে একটা ছবি পাঠিয়েছিল দেখলাম এত দুরবস্থা 150 জন লোকও আসেনি ৷ সাংবাদিক গিয়েছেন 200 জন ৷ সাংবাদিক না-থাকলে আরও করুণ অবস্থা হত ৷ রাজ্যসভা-লোকসভা মিলিয়ে তিনজন এমপি ও ছ'জন বিধায়ক গিয়েছেন ৷ ওই দলটার অবস্থা ফলতার মতো হয়ে গিয়েছে ৷ অভিষেক বিধায়কদের কুড়িবার করে ফোন করছেন ৷"