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দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর ! কারা পাবেন, জানালেন শুভেন্দু

গত বছর একধাক্কায় অনুদানের অঙ্ক অনেকটা বাড়িয়ে ক্লাব পিছু 1 লাখ 10 হাজার টাকা দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ৷

Suvendu Adhikari
দুর্গা পুজো ও শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 5:25 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: 4 মে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় উত্তরোত্তর অনুদানের অঙ্ক বাড়তে বাড়তে 2025 সালে 1 লাখ 10 হাজার টাকায় পৌঁছেছিল ৷ পালাবদলের জমানায় নতুন বিজেপি সরকারও কি ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুজোর অনুদান দেবে ?

এ ব্যাপারে শুক্রবার নিউটাউনের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দুর্গাপুজো এখনও অনেক দূরে । অনুদানের বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি । সময় এলে আলোচনা হবে ।" একই সঙ্গে অনুদানের বিষয়ে শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া, ‘‘যাদের নিজেদের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে এবং সরকারের সামান্য অনুদান না পেলেও যাদের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে না, তাদের পরিবর্তে যাঁরা প্রকৃত অর্থে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের অনুদান দেওয়াই ভালো ।"

দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর ! কারা 'অগ্রাধিকার' পাবেন, জানালেন শুভেন্দু (পিটিআই)

বলে রাখা ভালো, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি বৃহৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড । রাজ্যের হাজার হাজার বারোয়ারি পুজোকে কেন্দ্র করে কয়েক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয় । শিল্পী, প্রতিমাশিল্পী, আলোকসজ্জা শিল্প, মণ্ডপ নির্মাণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পরিবহণ ক্ষেত্র- সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ে । সেই কারণেই গত এক দশকে পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান দেওয়া রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে ।

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ধারাবাহিকভাবে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । বিশেষ করে গত কয়েক বছরে অনুদানের পরিমাণ ও উপভোক্তা ক্লাবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল । সেই প্রেক্ষাপটে নতুন বিজেপি সরকারের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে ।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী এ দিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, তবু তাঁর বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, অনুদান দেওয়া হলে তা প্রয়োজনভিত্তিক হওয়ার পক্ষেই তিনি মত দিচ্ছেন । অর্থাৎ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর বড় বাজেটের পুজোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও সীমিত সামর্থ্যের পুজো কমিটিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ভাবনা সরকারের বিবেচনায় থাকতে পারে ।

এ দিকে মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী, এ বছর রাজ্যে দুর্গাপুজোর সংখ্যা আরও বাড়বে । তাঁর কথায়, "এই বছর আরও বেশি সংখ্যায় দুর্গাপুজো হবে ।"’ ফলে অনুদান নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি যে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে, তা স্পষ্ট ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
দুর্গাপুজো অনুদান
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