অ্যাম্বুল্যান্স দালালরাজ ঠেকাতে তৈরি হবে অ্যাপ, সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম স্বাস্থ্য-বৈঠকে

শুক্রবার এসএসকেএম-এ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেই বৈঠকে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দালালরাজ ঠেকাতে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷

বৈঠকের পর এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 15, 2026 at 9:38 PM IST

কলকাতা, 15 মে: সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স পেতে প্রায়ই নাজেহাল হওয়ার অভিযোগ তোলেন রোগীর আত্মীয়রা৷ দালালরাজের জন্যই এই পরিস্থিতি বলে বারবার অভিযোগ ওঠে৷ এবার সেই পরিস্থিতি বদল করতে উদ্যোগী হল বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্সকে নথিভুক্ত করতে এবার একটি অ্যাপ তৈরি করা হবে৷ সেখানে রেট থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্য দেওয়া থাকবে৷

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বাস্থ্য় নিয়ে বৈঠক করেন৷ সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে৷ সেখানে সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ ঠেকাতে আরও একাধিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর৷ তবে এই নিয়ে এখনই কেউ মুখ খুলতে নারাজ৷

উল্লেখ্য, গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সপ্তমদিনে প্রথমবার তিনি স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন৷ এদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে এই বৈঠক হয়৷ বিকেল 5টা নাগাদ বৈঠকে যোগ দিতে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি আসছেন খবর পেয়ে বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন৷ শুভেন্দু পৌঁছাতেই অতি-উৎসাহী কয়েকজন জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হন৷ তিনি সবাইকে থামতে বলেন। অতি-উৎসাহীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘আপনারা থামুন। এটা হাসপাতাল। স্লোগান দেওয়ার জায়গা নয়।’’

এর পর তিনি চলে যান এসএসকেএম হাসপাতালের ন’তলায়৷ সেখানেই ঘণ্টাখানেক ধরে বৈঠক করেন৷ বৈঠকে বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ, রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রিন্সিপাল এবং সুপার, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, চিত্তরঞ্জন শিশু সদনের প্রিন্সিপাল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল এবং সুপাররা।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে দালালরাজ বন্ধ করতে হবে। এর জন্য একটি অ্যাপ ডেভলপ করা হবে, সেখানে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স নথিভুক্ত থাকবে। অ্যাপের বাইরে কোনও অ্যাম্বুলেন্স সরকারি হাসপাতাল থেকে পরিষেবা দেবে না৷ অ্যাম্বুলেন্সকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে৷ সেগুলি হল - সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স, মিডিল টায়ার অ্যাম্বুলেন্স, হাই ক্যাপাসিটি অ্য়াম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সের রেট জানিয়ে দেওয়া হবে অ্যাপেই। কিলোমিটারের উপর নির্ভর করে অ্যাম্বুলেন্স-এর চার্জ নেওয়া হবে। কোনও অ্যাম্বুল্যান্স চালকই যাতে যেমন খুশি দাম নিতে না পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে৷

এছাড়া হাসপাতালগুলিতে কোথায় কত বেড ফাঁকা রয়েছে, তা জানতে একটি সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম তৈরি করা হবে৷ এই লাইভ মনিটরিং সিস্টেম মুখ্যমন্ত্রীর নিজের তদারকি করবেন নবান্ন থেকে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল যুক্ত থাকবে সেখানে। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে বেড খালি না-থাকলে কেন্দ্রের কোনও হাসপাতালে বেড খালি থাকলে সেখানে বেড পাবেন রোগী। এমনকি বেসরকারি হাসপাতালে যদি বেড খালি থাকে, সেখানে ব্যবস্থা করা হবে। কোনোভাবে যেন রোগী বেড না পেয়ে ফিরে না যায়, সেটাই সুনিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ করা হবে৷ প্রত্যেক হাসপাতালের বেডে ক্যাপাসিটি বাড়াতে বলা হয়েছে।

এছাড়া বৈধ আই কার্ড ছাড়া কোনোভাবে হাসপাতালে প্রবেশ করা যাবে না৷ প্রত্যেক কর্মীর জন্য আই কার্ড বাধ্যতামূলক। 31 মে’র মধ্যে আই কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। রেফার রোগ বন্ধ করতে আবারও বৈঠক হবে 31 মে’র মধ্যে।

