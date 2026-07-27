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সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 5 লাখ, সঙ্গে চাকরি দিলেন শুভেন্দু

সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, পরিবারের একজনকে হোমগার্ড-সিভিক ভলান্টিয়ারেও চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানান শুভেন্দু ৷

DIED LABOURERS IN SIKKIM
সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 4:54 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 27 জুলাই: জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপরই সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। পাশাপাশি, পরিবারের একজনকে হোমগার্ডে চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানান ৷

মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে চপারে করে জলপাইগুড়ি সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামেন। সেখান থেকে সড়ক পথে চলে আসেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে। জেলাশাসকের দফতরে শুভেন্দু এদিন মৃত শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে ফের হেলিপ্যাডে এসে চপারে করে চলে যান জল্পেশ মেলার মাঠে। জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৷ এরপর সেখান থেকে চপারে করে শিলিগুড়ি চলে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ৷

সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের মৃত আনন্দ টপ্পোর স্ত্রী আইনো মাঝি, বোলো ওরাওঁয়ের স্ত্রী সরস্বতী ওরাওঁ, অর্জুন সাওতালের মা পার্বতী সাওতাল ও মাটিয়ালি ব্লকের মৃত বিকেশ্বর ওরাওঁয়ের স্ত্রী দেবিকা ভুঁইয়া, অমিত লাল গোরের পরিজন কৌসিলা গৌর, গার্বালি টিজ্ঞার ভাই পাসকালি টিজ্ঞা, শ্যাম ওরাওঁয়ের বাবা ধর্মা ওরাওঁ, আদেশ ওরাওঁয়ের স্ত্রী ঋতিকা কাচুয়া, শিবা ওরাওঁয়ের মা সুক্বারো লোহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের মৃত গোরা ওরাওঁয়ের স্ত্রী ললিতা মিন্জ ওরাওঁ এবং বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের মৃত দপতিরাম দাসের স্ত্রী চম্পা দাস, টুটুন দাসের মা সুমিত্রা দাসের হাতে 5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় ৷

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "মানবিক ও দায়িত্ববোধ থেকে আসা। সিকিমে গিয়েছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে। বাংলায় তো কাজ নেই। আমরা কাজ দেব। সিকিম সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর ফান্ড থেকে মোট 21 লক্ষ টাকা দেওয়া হল। সিকিম রাজ্য 4 লক্ষ ও কোম্পানি থেকে 5 লক্ষ-সহ মোট 21 লক্ষ টাকা পাচ্ছে পরিবাররা । সাতজনকে হোমগার্ডে চাকরি দিলাম ৷ বাকিদের হোমগার্ডের চাকরি হচ্ছে না, তাই সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে চাকরি দেওয়া হল। পরিবারের প্রতি সমবেদনা ৷ এটা টানেল দুর্ঘটনা। সিকিম তদন্ত করছে। কীভাবে হয়েছে তাও দেখা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরতে শুরু করুক। বিভিন্ন কর্মসংস্থান শুরু হবে।"

TAGGED:

সিকিমে টানেল দুর্ঘটনা
শুভেন্দু অধিকারী
CM SUVENDU ADHIKARI
SIKKIM TUNNEL TRAGEDY
TUNNEL COLLAPSE IN SIKKIM NAMCHI

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