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পাত্রে ডিজেল কেনায় আর বাধা নেই, কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করল রাজ্য

সকাল সকাল খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার কথা জানিয়েছেন ৷ কী লিখলেন তিনি ?

CM Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 1:15 PM IST

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কলকাতা, 28 জুন: পাত্রে ডিজেল কেনায় আর বাধা রইল না ৷ কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করল রাজ্য সরকার ৷ রবিবার সকাল সকাল সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

সোশাল মিডিয়ায় এদিন তিনি লেখেন, "দৈনন্দিন জীবন, জরুরি পরিষেবা, রাজ্যের অর্থনীতি যাতে সুচারু ভাবে এগোতে পারে, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর । পাত্রে ডিজেল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল । তার ফলে আমাদের কৃষক ভাইরা, বিভিন্ন হাসপাতাল এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা কার্যক্ষেত্রে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল । রাজ্য সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করছে ।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, দেশের প্রধান তেল সংস্থাগুলিকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যাতে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, খাদ্য সরবরাহ, জনপরিষেবা এবং চা বাগানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে এই বিধিনিষেধের আওতামুক্ত রাখা হয় । এই সব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এখন থেকে পাত্রে ডিজেল কিনতে পারবেন । দৈনিক সর্বোচ্চ সীমাও শিথিল করা হয়েছে । পাম্পে গিয়ে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্র, বাণিজ্যিক নথি, জমির রেকর্ড বা যে কোনও সরকারি নথি দেখালেই ডিজেল পাওয়া যাবে ।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে জ্বালানি সংকট এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া বিধিনিষেধ জারি করেছিল, তা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতিতে কার্যত বিপর্যয় ডেকে এনেছিল । কৃষক থেকে হাসপাতাল, ছোট ব্যবসায়ী থেকে জরুরি পরিষেবা-সর্বত্র ডিজেলের অভাবে কাজ থমকে যাচ্ছিল । এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিলেন, পাত্রে বা কন্টেনারে ডিজেল সরবরাহের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা একাধিক জরুরি ক্ষেত্রে তুলে নেওয়া হচ্ছে ।

মূলত কেন্দ্রীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী, কোনও পাত্রে ডিজেল বিক্রি করা যাবে না । শুধুমাত্র গাড়ির ট্যাঙ্কে সরাসরি অথবা পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন (পেসো) অনুমোদিত পাত্রে তেল বিক্রির ছাড়পত্র ছিল । পাশাপাশি, একজন গ্রাহককে দিনে সর্বোচ্চ 200 লিটারের বেশি ডিজেল দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুচরো পাম্প থেকে জ্বালানি কেনার অনুমতিও ছিল না ।

প্রাথমিকভাবে 90 দিনের জন্য চালু হওয়া এই নিয়ম একবারে বেশি তেল মজুত রুখতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব পড়েছিল সাধারণ মানুষের উপর । বিশেষত চাষাবাদ, পশুপালন ও পোল্ট্রি ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ব্যবসায়ীরা মারাত্মক সংকটে পড়েছিলেন । পেট্রল পাম্প থেকে তাঁদের পাত্রে তেল দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে যে মূল্যে ডিজেল কিনতে হয়, তা এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব ছিল না । সেচের পাম্প, হাসপাতালের জেনারেটর থেকে শুরু করে চা বাগান-সব জায়গায় হাই-স্পিড ডিজেলের উপরেই নির্ভরতা । ফলে সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছিল । এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এল স্বস্তির বার্তা নিয়ে ।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কৃষি ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ছাড় না মিললে রাজ্যের কৃষি উৎপাদন ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশঙ্কা ছিল । কেন্দ্রের নীতির মধ্যে থেকেও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় এই হস্তক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ।

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SUVENDU ADHIKARI
DIESEL BAN LIFT
শুভেন্দু অধিকারী
ডিজেল
DIESEL

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