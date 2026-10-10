ব্রিগেডে 112-র সূচনা: দ্রুত পুলিশি সাড়ার বার্তা, অপরাধ ও দুর্নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স’ শুভেন্দুর
গোটা দেশে এই একটি জরুরি নম্বর চালু থাকলেও বাংলায় তা এতদিন কার্যকর ছিল না। সেই খামতি মেটাতেই এবার পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 10, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে রাজ্যের জরুরি নাগরিক পরিষেবা এক ছাতার তলায় আনতে ময়দানে নামল প্রশাসন। শনিবার সকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে জরুরি হেল্পলাইন ‘112’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপৎকালীন সহায়তায় সাড়া দিতে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল সাড়ে চারশো স্করপিও গাড়ি ও সমসংখ্যক মোটরবাইক। মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বার্তা, বিপদে পড়ে সাধারণ মানুষ ফোন করলে পুলিশকে অবিলম্বে পৌঁছতে হবে। একই সঙ্গে নারী নির্যাতন, মাদক কারবার কিংবা দুর্নীতির মতো ক্ষেত্রে পুলিশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।
গোটা দেশে এই একটি জরুরি নম্বর চালু থাকলেও বাংলায় তা এতদিন কার্যকর ছিল না। সেই খামতি মেটানোর দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগেকার 100 ডায়াল কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছিল, সাধারণ মানুষ ভরসা পেতেন না। এখন থেকে পুলিশ, দমকল বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনও বিপদে 112 নম্বরে ফোন, এসএমএস বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেই মিলবে দ্রুত পরিষেবা। তবে, পরিকাঠামো গড়ার পাশাপাশি পুলিশের গতি বাড়ানোর উপরেও জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "রাজ্যে 90 মিনিট লাগে অ্যাভারেজ রেসপন্স করতে । কলকাতার ক্ষেত্রে 10 থেকে 15 মিনিট।" উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র বা গুজরাতের মতো রাজ্যে 6 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়, তা উল্লেখ করে বাংলায় সেই লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন মুখ্যমন্ত্রী।
জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগামী এক বছরের মধ্যে থানা স্তরের পরিকাঠামো বদলের রূপরেখাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রতিটি থানায় এই কাজের জন্য চারটি গাড়ি, চারটি মোটরবাইক এবং 15 জন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলা কর্মী নিয়ে মোট 20 জনের বিশেষ দল থাকবে। একই সঙ্গে পুরনো থানাগুলির ভগ্নদশার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গার্ডেনরিচ, একবালপুর থানা দেখেছি। মনে হবে যেন একশো বছরের পুরনো বাড়ি। না আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আধুনিক মানের টেবিল-চেয়ার, না আছে প্রপার সিসিটিভি।" দ্রুত এই ছবি বদলানোর আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।
উৎসবের মুখে পুলিশকর্মীদের মনোবল বাড়াতে একগুচ্ছ আর্থিক সুবিধার ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, 20 শতাংশ অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-সহ অক্টোবরের অগ্রিম বেতন মহাষষ্ঠীর আগেই পেয়ে যাবেন কর্মীরা। রেশনের ভাতাও দেড় থেকে বাড়িয়ে আপাতত দু'হাজার টাকা করা হয়েছে। গাড়ি চালানোর জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে 1500 চালকের পদ। নিয়োগ জট কাটার প্রসঙ্গে পিআরবি-র কাজের প্রশংসা করে তিনি জানান, পুজোর আগে 11 হাজারের বেশি কনস্টেবল ও প্রায় 300 জন সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ পেতে চলেছেন। দ্রুত তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি তাঁদের হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ও ইউনিফর্ম তুলে দেব।"
আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমনে আপসহীন অবস্থানের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করান আরজি কর, কসবা ল কলেজ কিংবা বারুইপুরের মতো ঘটনার কথা। সমাজে নারী সুরক্ষার দায়িত্ব পুলিশের কাঁধে সঁপে দিয়ে তাঁর কড়া নির্দেশ, "নেশা, বাল্যবিবাহ, আঠারোর নিচে কন্যাদের গর্ভবতী হওয়া, মলেস্টেশন, রেপ এবং গ্যাং রেপের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না।"
সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবায় কাটমানি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও পুলিশকে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "বেনিফিশিয়ারিদের কাছ থেকে যদি কেউ টাকা নেন, তিনি যে দল, ধর্মের, যতই প্রভাবশালী বা তাঁর ঘনিষ্ঠ হোনা কেন, তাঁকে টাইট করবেন।" নভেম্বর মাসেই অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চের নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের পাশাপাশি ভিন্ রাজ্যের চেয়েও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন শাখা গড়ে তোলার কথা জানান তিনি।
এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাপস রায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা, উমেশ রাই, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় রানাডে-সহ পদস্থ আধিকারিকেরা। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাহিনীকে কার্যকর করে তোলার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়েই শেষ হয় অনুষ্ঠান।