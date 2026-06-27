"বাকি 41 জন যেখানেই থাকুক, গ্রেফতার করুন", নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়ি গিয়ে পুলিশকে বার্তা শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল থেকে নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে আরও 5 লক্ষ।
Published : June 27, 2026 at 9:48 PM IST
হাওড়া, 27 জুন: বাগনানে নিহত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দাসের বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিহতের পরিবারের সঙ্গে শনিবার দেখা করে সমবেদনা জানান বাংলার প্রশাসনিক প্রধান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তদন্তের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন তিনি। জানান পরিবারকে আর্থিক সহয়তার কথাও ৷
মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই তিনি প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। তাঁর কথায়, "প্রথম দিনই জেলা পুলিশ সুপার, ডিজিপি এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তদন্তে কোনও দেরি করা যাবে না বলে সেদিনই সিআইডিকে তদন্তভার দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তদন্ত এখানেই থামবে না। আমি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, বাকি 41 জন অভিযুক্ত যেখানেই থাকুক, তাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করতে হবে। আইনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না।"
প্রশান্ত দাসের পরিবারের জন্য সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল থেকে 4 লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আরও 5 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে অর্থ দিয়ে কোনও মানুষের জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।" নিহতের 25 বছরের মেয়েকে বিডিও অফিসে চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। তিনি বলেন, "সরকারি নিয়ম মেনেই চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামিদিনেও পরিবারটির পাশে থাকবে সরকার।"
তদন্ত দ্রুত শেষ করে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপরও জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "দ্রুত চার্জশিট জমা দিতে হবে ৷ দ্রুত বিচার শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হবে যাতে দোষীরা আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি পায়।" এটা কোনও রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয় নয়। অপরাধ করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনের বাইরে কিছু হবে না ৷ কিন্তু আইনের মধ্যে যা যা করার আছে তার সবই করা হবে।"
প্রসঙ্গত, 17 জুন রাত 8টা নাগাদ বাগনানের বিজেপি নেতা প্রশান্ত দে আরও দুজন দলীয় কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় সন্তোষপুর গ্রামে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলেন। পথে পাইকপাড়ি-খানপাড়া এলাকায় একদল দুষ্কৃতী তাঁদের উপর রড ও বাঁশ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। প্রশান্তকে নির্মমভাবে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। তাঁকে উদ্ধার করে বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মীদেরও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, 4 মে নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর আন্টিলা পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান মফিজুর ইসলাম খান এলাকাছাড়া ছিলেন। তিনি এলাকায় ফিরতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালায়। অবশ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।