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76 বছরে পা মোদির, নিজের কণ্ঠে কোলাজ ভিডিয়োয় জন্মদিনের শুভেচ্ছা শুভেন্দুর

Narendra Modi 77th Birthday: ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা' হিসাবে অভিহিত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।

Narendra Modi birthday
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর (ছবি-ভিডিয়ো থেকে ক্রপ)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 12:16 PM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার 76 বছরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বিশেষ এই দিনটিতে সকাল থেকেই দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসতে শুরু করেছে । শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে চমক দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

আড সোশাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সরকারি স্তর-সর্বত্রই বৃহস্পতিবার উৎসবের মেজাজ । প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি ও রাজ্য় সরকারের তরফে দেশ জুড়ে একগুচ্ছ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । পিছিয়ে নেই বাংলাও । রাজ্য সরকারের তরফেও আজ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে নজর কেড়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একটি অভিনব শুভেচ্ছাবার্তা ।

এদিন একেবারে সকালেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান শুভেন্দু অধিকারী । তবে কেবল চিরাচরিত শুভেচ্ছা বার্তাতেই তিনি থেমে থাকেননি । প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে একটি বিশেষ ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । নিজের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে তৈরি করা এই ভিডিয়ো কোলাজটি ইতিমধ্যেই চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ।

ওই ভিডিয়োটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুদীর্ঘ কর্মজীবনের নানা উল্লেখযোগ্য মুহূর্তের টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরা হয়েছে । নিখুঁত সম্পাদনায় তৈরি এই কোলাজটি যত্ন সহকারে সাজানো হয়েছে । তবে ভিডিয়োটির মূল আকর্ষণ হল মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দেওয়া ভয়েসওভার বা নেপথ্যকণ্ঠ । ওই ভিডিয়োর মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি ছবির কোলাজে জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছেন ।

ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, 140 কোটি দেশবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় যার স্থান, সেই আমাদের নেতা, আমাদের মার্গদর্শক, মান্যবর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিজি, তাকে শত কোটি প্রণাম এবং বন্দন জানাই ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভিডিয়ো বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এর মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সুসম্পর্কের পাশাপাশি দুই নেতার ব্যক্তিগত রসায়নও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । দলের নীচুতলা থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব-সকলেই এদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে উচ্ছ্বসিত । রাজ্য সরকারের পাশাপাশি দলীয় স্তরেও আজ নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । তবে সব আয়োজনের মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ভাবনায় তৈরি এই আবেগময় ভিডিয়োটিই এদিনের অন্যতম সেরা চমক হিসেবে রয়ে গেল । দিনভর আরও বেশ কিছু কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই 77তম জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হবে ।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের কথা মাথায় রেখে গত দু'মাস ধরে তিলে তিলে তাঁর মোমের মূর্তি গড়ে তুলেছেন আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার এই মূর্তিটির উদ্বোধন হবে কলকাতায় ৷ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্য ভাস্করকে কথা দিয়েছেন যে ওই মূর্তিটি তাঁরা সসম্মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ৷

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প্রধানমন্ত্রীর 76 বছরের জন্মদিন
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