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কর্পোরেশনে কেন প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য, ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সোমবার কলকাতা পুরনিগমের মূল ভবনে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেখানেই তিনি এই কথা জানান৷

SUVENDU ADHIKARI
সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 8:45 PM IST

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কলকাতা, 15 জুন: কয়েকদিন আগেই কলকাতা পুরনিগমে প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য সরকার৷ তার পর সোমবার কলকাতা পুরনিগমের মূল ভবনে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন যে কেন কলকাতা পুরনিগমে রাজ্য সরকার প্রশাসক বসালো৷

তিনি বলেন, ‘‘মাননীয় মেয়র পদত্যাগ করার পর নিয়ম মেনে সব হয়েছে। রাজ্য বাধ্য হয়ে প্রশাসক বসিয়েছে।’’ এর পর তিনি ব্যাখ্যা দেন যে কর্পোরেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কাজ কেন এক মিনিটও বন্ধ রাখা যায় না৷ এর জন্য তিনি রেল-মেট্রোর মতো জরুরি পরিষেবার উদাহরণও টেনে আনেন৷

কর্পোরেশনে কেন প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য, ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিপুল পরিমাণ কাজ, এক মিনিট বন্ধ রাখা যায় না। পার্ক, রাস্তা, প্ল্যান, মিউটেশন, জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র এসব কিছু থামানো যায় না। তাই প্রশাসক বসিয়েছি।’’ এর পাশাপাশি তিনি বর্ষায় জল জমার বিষয়টিও তুলে ধরেন৷ বলেন, ‘‘প্রতিবার জল জমে, সাইক্লোন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ হয়৷ অনেকে মারা যায়। কর্পোরেশনকে 24 ঘণ্টা পরিষেবা দিতে হয়। শুধু কমিশনার বা প্রশাসক নয়, পুর কর্মী, তাঁদের দিয়েও হবে না। এগিয়ে আসুন সাধারণ জনগণ, কাউন্সিলররা এগিয়ে আসুন, এই সময়কালে যাতে বর্ষার জলে বিপদে না পড়ে মানুষ। কর্পোরেশনের পরিষেবা সুন্দর করে দিতে পারেন।’’

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘আমি নয়, আমরা নীতিতে বিশ্বাস করি। এই সময় যাতে কলকাতার অসুবিধা না হয় হাওড়া, বিধাননগর ও কলকাতা নজর রাখবেন মন্ত্রী, আরও সযোগিতা করব। গ্রামের ছেলে আমি৷ প্রথমবার 8 ওয়ার্ডে মধ্যে 7 ওয়ার্ডে লিড পেয়েছি। মেদিনীপুরের সঙ্গে কলকাতা ও ভবানীপুরকে সাজাবো। আমরা ওরা নীতি ছেড়ে উন্নয়ন। বিকাশ প্রকল্প আমাদের।’’

উল্লেখ্য, আগামী 21 জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন কলকাতায়। তাঁকে পরিষ্কার কলকাতায় স্বাগত জানাতে এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা কর্পোরেশনে উদ্বোধন করলেন ‘স্বচ্ছতা সে স্বাগত’ নামে একটি কর্মসূচি। পাশাপশি উদ্বোধন করা হল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’।

SUVENDU ADHIKARI
কলকাতা পুরনিগমের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

সেই উপলক্ষ্যেই এদিন কর্পোরেশনের মূল ভবনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেখানে অনুষ্ঠানের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল, স্বপন দাশগুপ্ত, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা, ফিরহাদ হাকিম, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল খাঁ, মালা রায়, খালেক মোল্লা, উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, পাপিয়া চক্রবর্তী, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ, তাপস রায়, শঙ্কর শিকদার, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব খলিল আহমেদ, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, সচিব কিশোরকুমার বিশ্বাস।

সেখানে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘তিলোত্তমাকে সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। 2017 সালে এসেছিলাম, তখন মন্ত্রী ছিলাম। এইবার কলকাতার ভবানীপুরে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসতে পারায় ধন্য। আয়োজন ছোট্ট কিন্তু কার্যকরী। স্মিতা পাণ্ডে-সহ সঙ্গীদের ধন্যবাদ।’’

এর পরেই তিনি মঞ্চে ফিরহাদ, মালা, সন্দীপনের উপস্থিতিতেই বলেন, ‘‘এপক্ষ-ওপক্ষ নেই, এখানে আমাদের কাছে একটাই পক্ষ, সেটা উন্নয়নের পক্ষ। যোগ দিবসে 181 দেশ থাকবে। আর মেগা ইভেন্ট কলকাতায় হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। পরিচ্ছন্ন কলকাতা দিয়েই তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। নাগরিক পরিষেবা, পরিবেশ বান্ধব, হেরিটেজ, ঘাট, ধর্মস্থল, নদী - সব স্বচ্ছ করব আমরা। 17 তারিখ সকালে গঙ্গার ঘাট স্বচ্ছতায় থাকব। 18 তারিখ ভবানীপুরে সকালে থাকব স্বচ্ছতা অভিযানে। 19 তারিখ হাফ ম্যারাথন হবে কলকাতা কর্পোরেশনের গেট থেকে মহাকরণ পর্যন্ত।’’

SUVENDU ADHIKARI
কলকাতা পুরনিগমের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

এদিন অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে হাজির ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর। ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইয়ের বউ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়,অন্যান্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, শামস ইকবাল, বাম কাউন্সিলর নন্দিতা দে, মধুছন্দ দেব-রা৷ অনেকের সঙ্গেই সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় শুভেন্দুর। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক তৃণমূলের কুণাল ঘোষ।

এদিকে স্বচ্ছতা নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন যে পরিকল্পনা নিয়েছে, সেই অনুসারে - কেএমসি-র 16টি বরো জুড়ে থাকা 144টি ওয়ার্ডেই এই কর্মসূচিটি জোরালো ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিবিড় জন অংশগ্রহণ এবং বলিষ্ঠ আন্তঃবিভাগীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে ‘স্বচ্ছতা’র বার্তা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল শহরের 45 লক্ষ বাসিন্দাকে পৌরকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাড়া-মহল্লা ও গণপরিসরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করা। কেএমসি 16 জুন থেকে 20 জুন পর্যন্ত একটি কঠোর পাঁচদিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক কর্মের সময়সূচি গঠন করেছে।

এই সময় সূচি হল -

প্রথম দিন (16 জুন): ধর্মীয় স্থান ও উদ্যান, কালীঘাট মন্দির, পরশনাথ মন্দির, ইসকন মন্দির, গুরুদ্বার ভবানীপুর এবং নাখোদা মসজিদ-সহ প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

দ্বিতীয় দিন (17 জুন): শ্রমদান, কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিটি পার্কে, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সমিতি কনফেডারেশনের সহযোগিতায়, আর্ট অফ লিভিং এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো বিশিষ্ট এনজিও, স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সমিতি-সহ 20 হাজারেরও বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণকারীকে একত্রিত করা।

তৃতীয় দিন (18 জুন): বাজার ও পরিবহণ কেন্দ্রসমূহ, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন, এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ড, ল্যান্সডাউন মার্কেট, লেক মার্কেট এবং গড়িয়াহাট মার্কেট-সহ 60টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

চতুর্থ দিন (19 জুন): ঘাট ও জলাশয়, আদি গঙ্গা নদীর ভাসমান আবর্জনা অপসারণের পাশাপাশি প্রিন্সেপ ঘাট, গোয়ালিয়র ঘাট এবং বাবুঘাট-সহ 14টি ঘাটে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী প্রধান পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

পঞ্চম দিন (20 জুন): শহরব্যাপী ব্যাপক অভিযান ও ব্ল্যাকস্পট নির্মূল, সিআইটি পোদ্দার কোর্ট, গুরুসদয় রোড, এপিসি রোড, মল্লিক বাজার এবং রুবি ক্রসিং রোড-সহ 195টিরও বেশি দীর্ঘস্থায়ী ব্ল্যাকস্পটের ব্যাপক অপসারণ।

এই অভিযানের লক্ষ্য হল ঐতিহাসিক আদি গঙ্গা খালের পুনরুজ্জীবন, যার আওতায় শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে হুগলি নদীর সংযোগ পর্যন্ত সাড়ে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ একটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার উন্নত করতে এবং নদী তীরবর্তী পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য 14টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটকে পদ্ধতিগতভাবে পরিষ্কার, পলি অপসারণ এবং সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

SUVENDU ADHIKARI
কলকাতা পুরনিগমের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

একই সঙ্গে, প্রকৌশল বিভাগগুলো পূর্ব-শনাক্ত অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। কেএমসি মোট 5 হাজার 796 মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং শহরের 50টি প্রধান সড়ক জুড়ে 340 কিলোমিটার রাস্তা পরিষ্কার করার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

গভীর ভূগর্ভস্থ পলি অপসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে 90 হাজার কিলোগ্রাম ম্যানহোল থেকে পলি অপসারণ, 3 লক্ষ 32 হাজার 500 কিলোগ্রাম গালি পিটের বর্জ্য নিষ্কাশন এবং 500 মিটার খাল নিবিড়ভাবে পরিষ্কার করা হবে। এর মধ্যে ফুটপাত ও সেতু পরিষ্কারের কাজও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কলকাতা কর্পোরেশন কলকাতার সকল সরকারি ও বেসরকারি দফতর, দোকান মালিক ও স্থানীয় বাজার সমিতি, আবাসিক কল্যাণ সমিতি, হাউজিং সোসাইটি, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিল্ডার ও ডেভেলপার এবং কলকাতার সকল প্রিয় নাগরিকদের এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে 'স্বচ্ছ কলকাতা'কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

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SUVENDU ADHIKARI
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
শুভেন্দু অধিকারী
কর্পোরেশন
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