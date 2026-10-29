চোরবাগান-কাণ্ডের পর কালীপুজো-ছটে মন্ত্রীদের বাড়তি দায়িত্ব শুভেন্দুর

চোরবাগান-কাণ্ডের পর কালীপুজো-ছটে মন্ত্রীদের বাড়তি দায়িত্ব শুভেন্দুর
Kali Puja and Chhath Security: জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে দীর্ঘ ভার্চুয়াল বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি আতশবাজি ফাটানো নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি ৷
Published : October 29, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: চোরবাগান বিপর্যয়ের পর উৎসবের মরশুমে আরও আঁটোসাঁটো রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ আর সেই জন্য বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করল নবান্ন । এবার কালীপুজো-ছটে নিরাপত্তার ভার জেলায় জেলায় মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আসন্ন কালীপুজো যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রতিটি জেলার দায়িত্ব সরাসরি বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার সদস্যদের হাতে । বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কড়া প্রশাসনিক বার্তা দেন ।
অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় !
অতীতের অনভিপ্রেত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "দু'বছর আগে বেলডাঙাতে কার্তিক মেলাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে মুর্শিদাবাদের এসপি-কে সেখানেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । আগামিদিনে যাতে সমস্ত মানুষকে সুরক্ষিতভাবে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ আমরা দিতে পারি । কারণ বেশ কিছু জায়গা খুব বিপজ্জনক হয়ে আছে ।"
তিনি আরও বলেন, "বিশেষ করে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান এবং ওই সমস্ত এলাকায় ছট ঘাটগুলিতে এমনভাবে অবৈধভাবে বালি তোলা হয়েছে, যার ফলে কোথায় ঘাট আছে, কোথায় ঘাট নেই বোঝা যায় না ৷ আর এরা তো 49 বছর ধরে কোথাও ঘাট, জেটি নির্মাণ করেছে বলে আমাদের অন্তত জানা নেই । তার ফলে অনেকগুলো ঝুঁকি নিয়ে উৎসবে যেতে হয় এবং অনেক অনেক ঘটনা ঘটে । আমরা সেই বিষয়েও ডিএম, সিপি, এসপি-দের সতর্ক করেছি এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় মন্ত্রীদের এবং বিধায়কদেরকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে এটা করে ।"
আতশবাজি নিয়ে নির্দেশিকা
উৎসবের মরশুমে পরিবেশ এবং নাগরিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই বাজি সংক্রান্ত এসওপি প্রকাশ করা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । এরপরই কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ছট ও কার্তিক পুজো নিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে দীর্ঘ ভার্চুয়াল বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী । সেই বৈঠকে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, অজয় পোদ্দার, তাপস রায়, মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি । আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া বার্তা দিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'কালীপুজো যাতে নির্বিঘ্নে হয় সেটা আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে'।
মন্ত্রীদের পুজোয় বিশেষ দায়িত্ব
প্রশাসনের সতর্কতামূলক প্রস্তুতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগামী কালীপুজো, ছট, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং কার্তিক পুজো যেখানে যেখানে হয়, সব মিলিয়ে একটা ভার্চুয়াল ডিএম, এসপি, সিপি-দের সঙ্গে মিটিং করেছি । আমার সঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, মন্ত্রী অজয় পোদ্দার, মন্ত্রী তাপস রায় ছিলেন । মুখ্যসচিব, ডিজিপি-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন । সেখানে আমরা বিশেষভাবে কিছু নির্দেশিকা দিয়েছি এবং কতগুলো জায়গাতে বিশেষ পরিদর্শনের জন্য বলেছি । উত্তর কলকাতার বেশ কিছু জায়গা, উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি, বারাসত কালীপুজোর ক্ষেত্রে; তমলুক জগদ্ধাত্রী পুজোর ক্ষেত্রে; চন্দননগর, কৃষ্ণনগর, ছটপুজোর ক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমান, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকা এবং কলকাতা-সহ সমস্ত এলাকায় বিশেষভাবে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ।"
উৎসবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পৃথক পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি । তাঁর কথায়, "মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং আমাদের তথ্য-সংস্কৃতি আধিকারিক সৌমিত্র মোহনকে দুটো জায়গা বিশেষভাবে সাংস্কৃতিকভাবে সাজানোর জন্য নির্দেশিকা বা তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুরের রাস উৎসব । একে কালচারালি আমরা যাতে আরও আপগ্রেড করতে পারি, এঁরা তিনজন ওই এলাকার এমএলএ, ডিএম, এসপি, সিপি-দের নিয়ে ভিজিট করে কিছু প্রপোজাল দেবে এবং তার জন্য অনুমোদন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক বরাদ্দ সরকারের পক্ষ থেকে করা হবে ।"
চোরবাগান-কাণ্ডে শোকজ্ঞাপন
পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতেই চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সরকার পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে । তিনি বলেন, "আজকে ক্যাবিনেটের শুরুতেই আমরা চোরবাগানে প্রয়াত 19 জন সহ-নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নীরবতা পালন করেছি এবং 19 জন পরিবারের মধ্যে পরিবারের সম্মতিতে কেউ যদি কর্মসংস্থান করতে চান, তাকে সরাসরি চতুর্থ আমাদের ফোর্থ গ্রেড এমপ্লয়ি হিসেবে স্থায়ী কাজে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । জেলাশাসকরা নিয়োগকর্তা হবেন আর কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশন নিয়োগকর্তা হবেন । শুধুমাত্র বিহারের দু'জনকে আমরা নিয়োগ দিতে পারব না, যেহেতু ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তাদের নেই । তাদের 25 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য আমাদের মন্ত্রী উমেশ রাই গিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবেন ।"