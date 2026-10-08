মালদার গঙ্গা ভাঙন রোধের অঙ্গীকার করছি, মানিকচকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
CM Suvendu Adhikari Malda Visit:বৃহস্পতিবার মালদার মানিকচকে এসে বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 8, 2026 at 2:31 PM IST
মানিকচক, 8 অক্টোবর: নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর মালদায় পা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ জেলার বন্যা কবলিত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিতেই এদিন জেলায় আসেন তিনি ৷ মানিকচক বিএসএস হাইস্কুলের মাঠের মঞ্চে পৌঁছে তিনি নদী ভাঙন ও বন্যায় গৃহহীন 24 হাজার 595 জনকে গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন ৷
এদিন বোতাম টিপে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ডিবিটির মাধ্যমে এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সাহায্য পৌঁছে যাবে ৷ যাঁদের বাড়ি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে পাবেন এক লক্ষ 80 হাজার টাকা ৷ আংশিক ক্ষতিগ্রস্তরা পাবেন 90 হাজার টাকা ৷
এদিন দুর্গতদের কয়েকজনের হাতে ত্রাণ সামগ্রী ও পুজোর উপহারও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "50 বছর ধরে দুর্গত মানুষদের কথা কেউ ভাবেনি ৷ কেউ এই মানুষদের দুঃখ ঘোচাতে কোনও কাজ করেননি ৷ আমি প্রথম দিন থেকেই এই মানুষদের কথা ভেবে এসেছি ৷ কেউ ভাববেন না, মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করছেন ৷ হেলিকপ্টারে আসার সময় 20 মিনিট ধরে প্রতিটি বিপর্যস্ত গ্রাম, রাস্তা, বাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছি ৷ মোবাইল ফোনে ভিডিয়ো তুলে রেখেছি ৷ এই যন্ত্রণা থেকে আপনাদের মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে আজ কলকাতা ফিরে যাবে ৷ এই কর্মসূচির পর রতুয়া ও মানিকচকের ভাঙন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রশাসনিক বৈঠকও করব ৷"