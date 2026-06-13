গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
গৌড়বঙ্গের চার জেলার পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করার কথা ভাবছেন বলে জানান তিনি ৷
Published : June 13, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 4:50 PM IST
মালদা, 13 জুন: গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুর জেলার জন্য উন্নয়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর এই বার্তা ফলপ্রসূ হলে একাধিক সুবিধে পাবে গৌড়বঙ্গের চার জেলা ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই বার্তাকে স্বাগতও জানাচ্ছে এই চার জেলার মানুষ ৷
শনিবার গৌড়বঙ্গের চার জেলার পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ওই বৈঠকে মালদা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা তাঁকে জানান, মালদার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, এখানে বিমান পরিষেবা চালু করা হোক ৷ মালদায় একটি ছোট বিমানবন্দর রয়েছে ৷ সেখানে 19 আসনের বিমান ওঠানামা করতে পারবে ৷ তখনই গোপালবাবুকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদায়ী সরকার এই বিমানবন্দরের জন্য টাকা দেয়নি ৷ বিষয়টি তাঁর মাথায় রয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, তাঁরা গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করার কথাও ভাবছেন ৷ সেক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে এই এলাকায় উন্নয়নের কাজ করা যাবে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নতুন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের বার্তা পেয়ে প্রশাসনিক সভাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন চার জেলার জনপ্রতিনিধিরা ৷ হাততালি দিতে দেখা যায় তৃণমূল বিধায়কদেরও ৷ তাঁদেরই একজন বলেন, “ক্ষমতায় থাকাকালীন আমি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার আবেদন করেছিলাম, গৌড়বঙ্গের চারটি জেলার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক ৷ প্রয়োজনে এই চার জেলা নিয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হোক ৷ কিন্তু 15 বছর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে থেকেও তিনি তা করেননি ৷ এই জেলাগুলি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ উন্নয়নের কাজ ঠিকমতো করা হলে সংখ্যালঘুদের একাংশ তৃণমূল পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে অনুন্নয়নের যে অভিযোগ তুলছে, সেটা হত না ৷ শনিবার গৌড়বঙ্গে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের বার্তা দিয়েছেন ৷ এটা একাধারে তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টির পরিচয় ৷”
বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহার বক্তব্য, “এতদিন গৌড়বঙ্গ বঞ্চনার শিকার ছিল ৷ এই চার জেলাকে নিয়ে শুধু রাজনীতি করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকাল যখন গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের কথা বলেছেন তখন নিশ্চিন্ত থাকা যায় সেটা অবশ্যই গঠিত হবে ৷ এই অথরিটি গঠিত হলে গৌড়বঙ্গে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাবে ৷ ইতিমধ্যেই গতকালের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী গৌড়বঙ্গের চার জেলার জন্য একাধিক উন্নয়নমূলর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ৷ আমাদের আশা, আগামী দু’বছরের মধ্যে গৌড়বঙ্গের চেহারাই বদলে যাবে ৷”
মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহাও ৷ তিনি বলেন, “গতকালের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মালদা, দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা অনেক প্রকল্প দ্রুত চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে তিনি গৌড়বঙ্গ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের বার্তা দিয়েছেন ৷ এই অথরিটি গঠিত হলে গৌড়ভূমির উন্নয়ন মানচিত্রটাই বদলে যাবে ৷ এই এলাকায় আরও বেশি পরিকাঠামো তৈরি হবে ৷ বিনিয়োগের মাত্রাও বাড়বে ৷ এতে এলাকার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নয়ন হবে ৷”