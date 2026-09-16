নির্ধারিত সময়েই রাজ্যে শেষ প্রথম দফার জনগণনা, পরিসংখ্যান তুলে ধরে কর্মীদের কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রীর

নির্ধারিত সময়েই রাজ্যে শেষ প্রথম দফার জনগণনা, পরিসংখ্যান তুলে ধরে কর্মীদের কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রীর
Digital Census in Bengal: প্রথম দফার জনগণনার সফল সমাপ্তিকে রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : September 16, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই রাজ্যে সফলভাবে শেষ হল প্রথম দফার জনগণনার কাজ । গত 14 সেপ্টেম্বর ছিল এই পর্বের তথ্য সংগ্রহের শেষ দিন । তার আগেই গোটা রাজ্যে 100 শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করল রাজ্য সরকার । বুধবার সমাজমাধ্যমে এই সাফল্যের বিস্তারিত পরিসংখ্যান রাজ্যবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর মতে, পাহাড় থেকে সমতল কিংবা নদীমাতৃক প্রত্যন্ত এলাকা-সর্বত্রই প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত এই কাজ শেষ হয়েছে ।
জনগণনার পরিসংখ্যান
মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান এবং প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের 23টি জেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ পুরনিগমগুলি মিলিয়ে মোট 1 লক্ষ 73 হাজার 66টি 'হাউস লিস্টিং ব্লক' বা বাসগৃহ তালিকাভুক্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে । সরকারি তথ্য বলছে, গোটা রাজ্যে মোট প্রত্যাশিত বসতবাড়ির সংখ্যা ছিল 3 কোটি 69 লক্ষ 50 হাজার 5টি । সেখানে ইতিমধ্যেই 3 কোটি 68 লক্ষ 30 হাজার 150টি বাড়ির তথ্য সংগ্রহের কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে । অর্থাৎ, লক্ষ্যমাত্রার প্রায় 99.7 শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে, উত্তর 24 পরগনায় 17 হাজার 667টি, দক্ষিণ 24 পরগনায় 14 হাজার 726টি, মুর্শিদাবাদে 13 হাজার 284টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে 10 হাজার 623টি, নদিয়ায় 9 হাজার 415টি এবং কলকাতায় 8 হাজার 70টি ব্লকের কাজ 100 শতাংশ শেষ হয়েছে । দার্জিলিং থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, আসানসোল কিংবা শিলিগুড়ি-বাদ যায়নি কোনও অংশই । রাজ্য সরকারের দাবি, এত কম সময়ে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নজির ।
রাজ্যের ঐতিহাসিক মাইলফলক
এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সফল সমাপ্তিকে রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । নিজের সমাজমাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 2026 সালের 14 সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার জনগণনার কাজ 100 শতাংশ শেষ হয়েছে । এটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক গর্বের এবং ঐতিহাসিক মাইলফলক ।"
I am immensely pleased to share that West Bengal has achieved 100% field work completion for Census Phase 1 well within the deadline of September 14, 2026. A proud and momentous milestone for West Bengal. Through sheer dedication, meticulous planning and relentless effort, our administrative machinery has covered every corner of the State with remarkable speed and accuracy: # 100% Houselisting Blocks (HLBs) Completed: All 1,73,066 HLBs across every single district, subdivision, blocks, municipal corporation and municipalities have achieved complete coverage. # Exceptional Enumeration Reach: Over 3.68 crore census houses (3,68,30,150) have been successfully enumerated against the projected 3.69 crore; an outstanding operational benchmark of nearly 99.7% of all expected households. This massive exercise would not have been possible without our real heroes on the ground. I extend my heartfelt gratitude and highest appreciation to: * Our Grassroots Enumerators and Supervisors: Thousands of field workers who walked miles in every weather condition, reaching every household across hills, plains and riverine belts. * District Administrations: District Magistrates, SDOs, BDOs, Municipal Commissioners, and In Charge Officers for their tireless round-the-clock coordination and leadership. My deepest thanks to every Citizen of our State for their warm hospitality, patient cooperation, and proactive participation in opening their doors to our enumerators. When we work together with commitment and unity, West Bengal sets the standard for excellence. Keep up the tremendous work.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 16, 2026
নিখুঁত পরিকল্পনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে মনে করেন তিনি । তাঁর কথায়, "অক্লান্ত পরিশ্রম, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং চরম নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রশাসন রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে অত্যন্ত দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পৌঁছেছে ।" এই সাফল্যের আসল কৃতিত্ব অবশ্য মাঠপর্যায়ে কাজ করা নিচুতলার কর্মীদেরই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রোদ-বৃষ্টি বা প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে কর্মীরা যেভাবে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি ।
কর্মীদের কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লেখেন, "এই বিশাল কর্মযজ্ঞ কোনওভাবেই সম্ভব হত না আমাদের মাঠপর্যায়ের আসল নায়কদের ছাড়া । আমি আমাদের তৃণমূল স্তরের গণনাকর্মী এবং সুপারভাইজারদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ সাধুবাদ জানাচ্ছি । হাজার হাজার মাঠকর্মী সমস্তরকম আবহাওয়া উপেক্ষা করে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন, পাহাড়, সমতল এবং নদীমাতৃক এলাকার প্রতিটি ঘরে তাঁরা পৌঁছেছেন ।"
পাশাপাশি জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, পুর কমিশনার এবং সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁদের রাতদিন এক করা নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় এবং নেতৃত্বের ফলেই এই অসাধ্যসাধন হয়েছে ।
রাজ্যবাসীকে সাধুবাদ শুভেন্দুর
প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তথ্য সংগ্রহের সময় সরকারি কর্মীদের সাদরে গ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে আমার গভীর ধন্যবাদ । তাঁরা গণনাকর্মীদের জন্য নিজেদের দরজা খুলে দিয়েছেন । তাঁদের উষ্ণ আতিথেয়তা, ধৈর্যশীল সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যই এই কাজ সম্ভব হয়েছে ।"
সবশেষে রাজ্যবাসী এবং কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে তিনি যোগ করেন, "আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ উৎকর্ষের প্রমাণ হিসেবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে । এই অসামান্য কাজ চালিয়ে যান ।"