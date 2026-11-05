বকেয়া ইনসেনটিভ এখন নয়, সময় চাইলেন শুভেন্দু; জমি নীতি নিয়ে পূর্বতনদের আক্রমণ

বকেয়া ইনসেনটিভ এখন নয়, সময় চাইলেন শুভেন্দু; জমি নীতি নিয়ে পূর্বতনদের আক্রমণ
CM on intensive: মুখ্যমন্ত্রী জানান, পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় 50 হাজার কোটি টাকার বকেয়া ইনসেনটিভের বোঝা এই মুহূর্তে বহন করার জায়গায় নেই রাজ্য।
Published : November 5, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর : শিল্পের বকেয়া ইনসেনটিভ এখনই মেটানো সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিউটাউনের ইকো পার্কের উৎসারী সভাগৃহে বিজেপি সরকারের নয়া শিল্পনীতির প্রকাশ করে তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় 50 হাজার কোটি টাকার বকেয়া ইনসেনটিভের বোঝা এই মুহূর্তে বহন করার জায়গায় নেই রাজ্য।
তবে রাজ্যের আর্থিক হাল ফিরলে তা বিবেচনা করা হবে। একই সঙ্গে অতীতের জমি অধিগ্রহণ নীতি ও বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য শিল্প সম্মেলন (বিজিবিএস) নিয়ে পূর্বতন সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। এদিন প্রকাশিত শিল্পনীতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 2026 সালের 9 মে-র পর থেকে যে সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, তা নতুন শিল্পনীতির আওতায় চলবে। তবে ইন্সেন্টিভ প্রশ্নে আগের সরকারের বকেয়া দায় নিতে তাঁরা অপারগ।
তিনি বলেন, “আমাদের চলতে দিন। একটা গভর্মেন্ট আসবে, একটা যাবে। নীতিগতভাবে এটা একটা উত্তরাধিকার ব্যবস্থা। আগের সরকার কিছু করে গেলে পরের সরকার সেটাকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বোঝা বহন করার অবস্থায় আমরা নেই।”
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রতি বছর 7-8 হাজার কোটি টাকা দিলে আজ 50 হাজার কোটি টাকার ইনসেনটিভ ব্যাকলগ তৈরি হত না। বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করা হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, “আগের সরকার বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করেছে, শিল্পপতিদের প্রতারিত করেছে ।”
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য যেভাবে ইন্সেন্টিভ দেয় সেভাবেই এই বকেয়া মেটানোর কথা ভাবা হবে বলে জানান তিনি। শিল্পের জন্য জমি জোগাড় প্রসঙ্গে পূর্বতন বাম আমলের নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর পর্ব এবং পরবর্তী তৃণমূল জমানার জমি নীতির সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি বলেন, “আমরা দুটো জিনিস থেকে বেরিয়ে আসব। এক হচ্ছে বামেদের সময় হওয়া কৃষকদের উপর গুলি চালানোর মতো ঘটনা আর ঘটবে না। আর একটা হচ্ছে তৃণমূলের সময় চালু নিয়মের বদল আসবে । তখন ব্যাপারটা ছিল; আমি সরকার । কিন্তু তুমি জমি কিনে নাও । আমি তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারব না । আমাদের সরকারের সময় এটা হবে না।”
তিনি স্পষ্ট জানান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত বা অন্ধ্রপ্রদেশের মডেল দেখে ল্যান্ড পুলিং ও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পথে হাঁটছে রাজ্য। জমিদাতাদের উন্নত জমির 25 থেকে 30 শতাংশ ফেরত দেওয়া, কোম্পানিতে অংশীদারি এবং অদক্ষদের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি নেওয়া হচ্ছে।
জমি ফেলে রাখা সংস্থাগুলিকে তিন মাসের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। সরকারি জমি উদ্ধারের পাশাপাশি নাবার্ড বা এডিবির মতো সংস্থার সাহায্যে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। বিগত তৃণমূল সরকারের বাণিজ্য সম্মেলনকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “মোট আটটা বিজিবিএস হয়েছে। । খরচ 650 কোটি টাকা। প্রতিটি ইভেন্টের ম্যানেজার একজনই।”
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 16 লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবের মধ্যে সরকারি স্কুল ও হাসপাতালের মতো পরিকাঠামোকেও বিনিয়োগ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। আসল বিনিয়োগের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, “আসল বিনিয়োগ হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সরকারের জমিতে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেন এবং তা থেকে বিপুল কর্মসংস্থান হয় । বিগত সরকারের সময় এমনটা হয়নি।”
রাজ্যে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি জানান, পানাগড়, হরিণঘাটা, শালবনী ও রঘুনাথপুরে একাধিক প্রকল্পের কাজ চলছে। অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ভিনরাজ্যের তুলনায় কম হওয়ায় পরিযায়ী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেই তফাত ঘোচাতে এবং কারিগরি শিক্ষার মান বাড়াতে রাজ্য চালু করছে ‘কর্মযোগী’ প্রকল্প। শিল্পমহলকে বার্তা দিয়ে তিনি আশ্বাস দেন, সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করবে।