পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য, স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে মায়ের ঘাট পরিষ্কারে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
বেকারত্ব দূর করা, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দিতে হবে ৷ বাগবাজারে মায়ের ঘাট পরিষ্কার করে বললেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : June 17, 2026 at 11:16 AM IST
কলকাতা, 17 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের আগে রাজ্যে স্বচ্ছতা সে স্বাগত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মুখ্যমন্ত্রী আগেই এই কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন ৷ বুধবার কলকাতার বাগবাজারে 'মায়ের ঘাট'-এ আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন তিনি ।
21 জুন প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের আগের দিন অর্থাৎ, 20 জুন স্বচ্ছতা সে স্বাগত কর্মসূচি শেষ হবে । রাজ্যজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে নতুন করে গতিশীল করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ।
কর্মসূচি চলাকালীন এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এবং অন্যান্য আধিকারিকরা । এই অভিযানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে, শুভেন্দু অধিকারীকে নিজে হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়ে মায়ের ঘাটের সিঁড়ি পরিষ্কার করতে দেখা যায় ৷ তিনি সক্রিয়ভাবে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শামিল হন ।
অভিযান চলাকালীন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে স্বাগত জানানোর বৃহত্তর ও চলমান প্রচেষ্টারই একটি অংশ হলো এই কর্মসূচি । তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা কর্পোরেশন এবং আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই । এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি চলছে ।"
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যে কোনও সাময়িক উদ্যোগ নয় বরং একটি ধারাবাহিক অভ্যাস হওয়া উচিত, সে বিষয়ে জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটি কোনও একদিনের অভ্যাস নয়; এই অভ্যাসটি হারিয়ে গিয়েছিল । সেই অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হলে সমগ্র কলকাতা ও বাংলাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।"
তিনি উল্লেখ করেন, যদিও বেকারত্ব দূর করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে, তবুও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "বেকারত্ব দূর হবে । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে । কিন্তু পরিচ্ছন্নতাও অপরিহার্য ।" পাশাপাশি, তিনি পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়েও সমালোচনা করেন ।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, "এখানে বাংলায় 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় কোনও কাজই হয়নি । এসটিপি (বর্জ্য জল শোধন প্ল্যান্ট)-এর জন্য জমি দেওয়া হয়নি । পূর্ববর্তী সরকারের চিন্তাভাবনা ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক ৷ আগামী দিনগুলোতে আমরা গঙ্গা নদীকে আরও পরিষ্কার ও উন্নত করব এবং 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প সম্পন্ন করব ।"