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কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, নবান্নে প্রথম বৈঠক সেরে দ্রুত কাজে নামছে সপ্তম বেতন কমিশন

বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা প্রতি বছর 3 শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট পান। নতুন প্রস্তাবে তা বাড়িয়ে 5 শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে।

nabanna
রাজ্য সচিবালয় নবান্ন (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 8:12 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া কথা রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমতায় আসার আগেই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরকার গড়লেই রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে। সেইমতো ইতিমধ্যেই কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য। গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটিও। সোমবার নবান্নে সেই সপ্তম বেতন কমিশন কমিটির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হল। আর প্রথম দিনের বৈঠকেই কমিশন বুঝিয়ে দিল, কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেটাতে তারা কতটা তৎপর।

প্রশাসন সূত্রের খবর, এ দিনের বৈঠকে কমিশনের আগামিদিনের কাজের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং দ্রুত কাজ সারতে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই ওয়েবসাইটটি সর্বসমক্ষে আনা হবে। নবান্নের এক আধিকারিকের কথায়, "কমিশনের যাবতীয় কাজকর্ম, অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ওই ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।" ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ঘরে বসেই নিজেদের বেতন কাঠামো সংক্রান্ত সমস্ত আপডেট পেয়ে যাবেন।

দিন কয়েক আগেই সপ্তম বেতন কমিশনের একাধিক শর্ত ও প্রস্তাবাবলি নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল নবান্ন। সেই নির্দেশিকায় এমন কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে সরকারি কর্মীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটতে বাধ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বা বেতন বৃদ্ধির হার। বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা প্রতি বছর 3 শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট পান। নতুন প্রস্তাবে তা বাড়িয়ে 5 শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমান বাজারদর এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আক্ষেপ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বেতন বৈষম্য নিয়ে । সপ্তম বেতন কমিশন সেই আক্ষেপ দূর করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের বেতন স্তরের যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য থাকে, সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে এই কমিটি। কর্মীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নিয়মে বড়সড় রদবদল আনা হচ্ছে। এখন থেকে 5 সদস্যের একটি পরিবারকে ভিত্তি হিসেবে ধরে ন্যূনতম বেতন স্থির করা হবে।

শুধু তাই নয়, পুষ্টির মানদণ্ডেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে দৈনিক 2 হাজার 700 ক্যালোরিকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হতো। এখন তা বাড়িয়ে দৈনিক 3 হাজার 490 ক্যালোরি করা হয়েছে। এর ফলে ন্যূনতম বেতনের অঙ্ক যে এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়েও একটি স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটতে চাইছে কমিশন। সূত্রের খবর, ডিএ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার' বা স্থায়ী নির্দেশিকা জারির সুপারিশ করার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর ফলে মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য বনাম কর্মচারী যে দীর্ঘ টানাপড়েন তৈরি হয়, তার চিরস্থায়ী অবসান হতে পারে। পাশাপাশি, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, সন্তানদের পড়াশোনার খরচ এবং হস্টেল ভরতুকির মতো আনুষঙ্গিক ভাতাগুলির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুধু কর্মরত অবস্থায় নয়, অবসরের পরের জীবনকেও আর্থিক দিক থেকে আরও সুরক্ষিত করার কথা ভেবেছে কমিশন। অবসরকালীন সুবিধার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হল কমিউটেড পেনশন পুনরুদ্ধারের সময়সীমা। বর্তমানে যা রয়েছে, তা কমিয়ে 11 বছরে নিয়ে আসার প্রস্তাব রয়েছে। এ ছাড়াও অবসরের সময় জমা ছুটির নগদীকরণ এবং যে সমস্ত কর্মী 30 জুন অবসর নিচ্ছেন, তাঁদের একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার দীর্ঘদিনের দাবিটিও অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছে কমিশন। সব মিলিয়ে নবান্নের এ দিনের বৈঠক রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য একরাশ আশার আলো নিয়ে এল।

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SEVENTH PAY COMMISSION
SUVENDU PAY COMMISSION MEETING
SUVENDU NABANNA MEETING
সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে বড় খবর
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