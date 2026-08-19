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মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগের সরকারকেই দায়ী করলেন শুভেন্দু

দুর্ঘটনার শিকড়ে পৌঁছতে পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা ‘সিট’ (SIT) গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

CM Suvendu Adhikari
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগের সরকারকেই দায়ী করলেন শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 4:09 PM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত 9 জন। বুধবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঘটনার শিকড়ে পৌঁছতে পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা ‘সিট’ (SIT) গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে শহরের অগ্নি-সুরক্ষা সংক্রান্ত বেহাল অবস্থার জন্য পূর্ববর্তী সরকারের দীর্ঘদিনের গাফিলতি এবং উদাসীনতাকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক নজরদারির অভাব ও অডিটের ব্যর্থতাকে কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, আগে নিয়মকানুন শিকেয় তুলে রাখা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, “পূর্ববর্তী প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব বিষয় এড়িয়ে গিয়েছে। তারা ন্যূনতম সুরক্ষাবিধি অডিট করতে এবং তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলেই আজ এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।” একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি জানান, “আমরা এখন সেই জমানার ক্ষতি মেরামত করতে এবং যে সুরক্ষা মানদণ্ডগুলি প্রথম থেকেই থাকা উচিত ছিল, সেগুলি কড়াভাবে কার্যকর করতে নিরলসভাবে কাজ করছি।”

পায়ড়ার খোপের মতো হোটেলের ভিতরে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে এতগুলি প্রাণ গেল। হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার আকস্মিকতায় গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করে তিনি জানান, মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে তিনি স্তম্ভিত ও শোকাহত।

শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি আহতদের যাতে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি লেখেন, “এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। আহতরা যাতে সর্বোত্তম চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি।”

অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং দায়ীদের চিহ্নিত করতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে অবিলম্বে রিপোর্ট জমা দিতে পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের সিট গঠন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় উল্লেখ করেন, “এই ঘটনার সার্বিক তদন্তের জন্য অবিলম্বে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। সত্য উদঘাটন করতে এবং ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।”

তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, হোটেলটিতে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমন পথ এবং বৈধ অগ্নি-ছাড়পত্র ছিল কি না। নিয়মের কোনো ব্যত্যয় বা প্রশাসনিক ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম থাকলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার দায় নিয়ে সরব হয়ে পূর্ববর্তী রাজ্য প্রশাসনের নীতিহীনতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, শহরের বুকে একের পর এক বিপজ্জনক নির্মাণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদাসীনতা। তিনি লেখেন, “এই ট্র্যাজেডি বিগত সরকারের রেখে যাওয়া দীর্ঘদিনের অবহেলার এক নির্মম নিদর্শন। বছরের পর বছর ধরে শহরের ও রাজ্যের পরিকাঠামো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে দেওয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক অগ্নিনির্বাপণ সুরক্ষা বিধি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই বহুতল নির্মাণ, হোটেল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।”

অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় দমকলের ডিজি অনুজ শর্মার কাছে অবিলম্বে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ অগরওয়াল। একই সঙ্গে একটি বাড়িতে কীভাবে একাধিক গেস্ট হাউস ও দোকান চলছিল এবং কার নির্দেশে সেখানে অগ্নি-নির্বাপণ ছাড়পত্র বা এনওসি দেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সাসপেন্ডও করা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানতে চেয়েছেন এই বিল্ডিংয়ে কোন অফিসার এনওসি দিয়েছিলেন?ওই বিল্ডিংয়ের অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তার ইন্সপেকশনে কে গিয়েছিলেন? এই নিয়ে তিনি রিপোর্টের কপি দ্রুত নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে সেই আধিকারিক যিনি গিয়েছিলেন এখানে এনওসি দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই অবস্থায় সরকার যে অত্যন্ত কড়া তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ডিজি ফায়ার, ডিজি ফায়ারকে তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তারা কড়া পদক্ষেপ করবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, ডিজি ফায়ারকে দ্রুত এই নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।

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SUVENDU ADHIKARI
KOLKATA HOTEL FIRE INCIDENT
কলকাতা হোটেলে অগ্নিকাণ্ড
শুভেন্দু অধিকারী অগ্নিকাণ্ড
CM SUVENDU ADHIKARI

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