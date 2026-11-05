টাটা গিয়েছে, অশোক লে-ল্যান্ড কি আসবে ? শুভেন্দু-বচনে সিঙ্গুরে নয়া শিল্প-স্বপ্ন

টাটা গিয়েছে, অশোক লে-ল্যান্ড কি আসবে ? শুভেন্দু-বচনে সিঙ্গুরে নয়া শিল্প-স্বপ্ন
Suvendu Singur Promise: না-হওয়া গাড়ি কারখানার মাঠে কি ফিরবে গাড়িরই কারখানা ? সিঙ্গুরে কী ছিল, কী আছে আর কী হবে-খতিয়ে দেখলেন সুরজিৎ দত্ত ।
Published : November 5, 2026 at 10:48 PM IST
কলকাতা 5 নভেম্বর: সিঙ্গুর থেকে গাড়ি কারখানায় বিদায় হয়েছে প্রায় দু'দশক আগে। আবার কি সেখানে ফিরবে গাড়ির কারখানা। স্বপ্ন দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী।
বৃহস্পতিবার রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন শিল্পপতিদের ভরসা জোগানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ জমিনীতি এবং সিঙ্গুরের শিল্প পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে বড় ইঙ্গিত দেন তিনি।
সেখানেই বলেন, ‘‘সিঙ্গুর নিয়ে অবশ্যই আমরা কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করব। কিছু একটা করব । অশোক লে-ল্যান্ডের সঙ্গে আমার প্রাথমিক স্তরের কথা হয়েছে। তবে আমরা আগের সরকারের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কেবল মউ স্বাক্ষর করেই দায় সারব না । তাই এখনই বিস্তারিত কিছু বলছি না।’’
শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দিনই তাপস রায় বলেছিলেন, সিঙ্গুরে টাটাদের ফেরানোর ব্যাপারে সব ধরনের চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে নিজে সিঙ্গুরে ফেরার আর্জি নিয়ে টাটাদের কাছে যাবেন। যদিও বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর অশোক লে-ল্যান্ডের সঙ্গে সিঙ্গুর যোগের কথাবার্তা, শিল্পমন্ত্রীর সেই দাবিতে ইতি টেনে দিয়েছে।
এদিন তাপস বলেন, "সিঙ্গুরের গাড়ি কারখানা জমিতে শিল্প আসুক তার জন্য অপেক্ষা করছেন সেখানকার মানুষ। আর মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াসে অবশ্যই তাঁরা খুশি হবেন। গাড়ি কারখানার জমিতে, যাতে একই ধরনের শিল্প হতে পারে তারই উদ্যোগ নিচ্ছে আমাদের সরকার।"
শিল্প-মহল কী বলছে ?
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুর-ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছে শিল্পমহল, বণিক সভার সদস্য আরএ বাঙ্গুর বলেন, "সিঙ্গুর রাজ্যের শিল্পের ভাবমুক্তির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম। সিঙ্গুরের মাটিতে শিল্প এলে আদতে রাজ্যেরই লাভ।"
এমএসএমই-র তরফ থেকে আসা লক্ষীকান্ত রাও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরের মাটি চেনেন। সেখানকার চাহিদা কি সেটাও ভালোভাবেই বোঝেন। আর সেই জায়গা থেকে সিঙ্গুরে কিছু একটা করার এই প্রয়াস অবশ্যই সাধুবার যোগ্য। ওখানে যদি শেষ পর্যন্ত গাড়ির কারখানা হয়, অনেক অনুসারী শিল্পের সুযোগ তৈরি হবে। তাতে লাভবান হবেন স্থানীয় মানুষ।"
সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে টানাপড়েন কিন্তু নতুন নয়। ইতিহাস বলছে দীর্ঘ পথ পার হয়ে আজও শিল্পের মুখ দেখেনি সিঙ্গুর। সেখানে মানুষ আন্দোলন দেখেছে। দেখেছে শিল্পের জন্য জমি নেওয়া । আদালতে জমি ফেরানোর জন্য লড়াইও দেখেছে । জমি ফেরত এসেছে । শস্যের বীজ পড়তেও দেখেছে সিঙ্গুর । কিন্তু তখন আর কৃষিতে 'জোয়ার' আসেনি । যেমন আসেনি শিল্প ।
সিঙ্গুর এবং টাটাদের কখনও না হওয়া ‘ন্যানো’ প্রকল্প
সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 2006 সালের মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার সপ্তমবার ক্ষমতায় আসার পরই ঘোষণা করে টাটা মোটরস বাংলায় এক লক্ষ টাকার ছোট গাড়ি (‘ন্যানো’) তৈরির কারখানা গড়বে। হুগলির সিঙ্গুরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে প্রায় 997 একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
জমি অধিগ্রহণ ও স্থানীয় ক্ষোভের সূত্রপাত: 2006 সালের নভেম্বর মাসে 1894 সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ শুরু করে। বহু কৃষক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করলেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জমি দিতে অস্বীকার করে ‘অনিচ্ছুক কৃষক’ হিসেবে পরিচিত হন। এলাকায় গড়ে ওঠে ‘কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন ও আন্দোলন: সময়টা 2006 সালের ডিসেম্বর মাস । তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনিচ্ছুক চাষিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। কলকাতার ধর্মতলায় তিনি টানা 26 দিনের ঐতিহাসিক অনশনও করেন।
কারখানা নির্মাণ ও রাজনৈতিক মেরুকরণ: প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে টাটা মোটরস সিঙ্গুরের জমিতে কারখানার শেড ও অন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু করে। কিন্তু বাইরের অংশে নিয়মিত চলতে থাকে বিক্ষোভ । পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়ে ওঠে প্রতিদিনের বিষয় । সিঙ্গুররে কৃষকদের আন্দোলন ততদিনে বাংলার সংবাদমাধ্যম পেরিয়ে জাতীয় সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে ।
রাজভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ও ব্যর্থতা: তৃণমূল কংগ্রেস সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের প্রায় 400 একর জমি ফেরতের দাবিতে কারখানা ঘেরাও করে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির মধ্যস্থতায় রাজভবনে সরকার ও বিরোধী দলের বৈঠক হলেও জমি পুনর্বণ্টন নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি।
টাটাদের সিঙ্গুর ত্যাগ ও গুজরাতে স্থানান্তর: অচলাবস্থা এবং কর্মীদের নিরাপত্তা সঙ্কটের কারণ দেখিয়ে 2008 সালের 3 অক্টোবর রতন টাটা আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো প্রকল্প প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। সেদিন তিনি বলেছিেলেন, "মমতা এতদিন বন্দুক আমার কপালে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন । এথন সেটার ট্রিগার টিপে দিয়েছেন ।" পরবর্তীকালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে গুজরাতের সানন্দে এই কারখানা স্থানান্তরিত হয়।
পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন: 2011 সালের মে মাস । সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের ধাক্কায় বিধানসভা নির্বাচনে 34 বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে।
সিঙ্গুর জমি পুনর্বাসন ও পুনর্দখল আইন: নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিঙ্গুরের জমি কৃষকদের ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় । বিধানসভায় ‘সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, 2011’ পাশ হয়। তবে টাটা মোটরস এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।
হাইকোর্টে আইনি লড়াই: কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ রাজ্য সরকারের আইন বহাল রাখলেও, 2012 সালের জুনে ডিভিশন বেঞ্চ এই আইনকে অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দেয়। এরপর রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে।
সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় ও জমি ফেরত: 2016 সালের 31 অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় 1894 সালের আইনের ভিত্তিতে 2006 সালে সিঙ্গুরে বামফ্রন্ট সরকারের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বেআইনি ও জনস্বার্থবিরোধী ছিল। শীর্ষ আদালত আরও নির্দেশ দেয়—সমস্ত জমি (997 একর) কৃষকদের বিনামূল্যে ফেরত দিতে হবে এবং যাঁরা ক্ষতিপূরণের চেক নিয়েছিলেন তাঁদেরও টাকা ফেরত দিতে হবে না। 2016 সালের 20 অক্টোবর (এখন প্রাক্তন) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষকদের হাতে পরচা ও জমির দখল হস্তান্তর করেন।
রায়ের পরবর্তী বাস্তবতা ও বর্তমান সঙ্কট
অনাবাদি জমি: প্রায় এক দশক ধরে কারখানা, কংক্রিটের ভিত্তি ও ভারী যন্ত্রপাতির নিচে চাপা পড়ে থাকার কারণে জমিটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশাসন মাটি কেটে উর্বর করার চেষ্টা করলেও বাস্তবে অধিকাংশ জমিতেই আগের মতো লাভজনক চাষবাস সম্ভব হয়নি ।
শিল্পের শূন্যতা: টাটাদের চলে যাওয়ার পর বৃহৎ শিল্পমহলে পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগ-ভাবমূর্তি ধাক্কা খায়। পরবর্তী সময়ে সিঙ্গুরে কোনও বৃহৎ শিল্প বা বিকল্প অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিও গড়ে ওঠেনি ।
কর্মসংস্থানের টানাপোড়েন: যে যুবসমাজের জন্য কারখানায় চাকরির আশা ছিল, তাঁরা আজ কৃষিকাজের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারছেন না । আবার স্থানীয় কোনও শিল্পে কর্মসংস্থানও পাচ্ছেন না। ফলে সিঙ্গুরের জমিতে আবার কারখানার দাবি উঠছে। আর সেই জায়গা থেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে আজকের এই সিঙ্গুরে শিল্প ফেরার প্রসঙ্গ।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
যদিও সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে খুব একটা আশাবাদী নন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "দেখতে দেখতে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের 6 মাস হয়ে গেল। গত 6 মাসে শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে অশোক লে-ল্যান্ডকে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। একইভাবে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা তা বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম। গত 6 মাসে কিছু দেখতে পেলাম না। বিরোধীদের উপর অত্যাচার দেখলাম। নারী নির্যাতনের ঘটনা দেখলাম । পুলিশের দলদাসের মতো ব্যবহার দেখলাম । এর বাইঅরে ছ'মাসে বলার মতো কিছুই করতে দেখলাম ন তাই আশায় রইলাম।"
সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুরপথে নিশানা করেছেন । তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন সিঙ্গুর আন্দোলনের শুরু থেকে মমতার পাশে ছিলেন শুভেন্দু। পরে আরও একবার জমিকে চাষের উপযুক্ত করার চেষ্টাতেও মমতাকে সঙ্গত দিয়েছেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী । কলতানের কথায়, "এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি নানা জায়গায় নানা কথা বলছেন, নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন । কিন্তু হাতে কাজ না পাওয়া পর্যন্ত যুবসমাজ এই মুখ্য়মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস কববে না । "
অশোক লে-ল্যান্ড পরিচিতি
অশোক লে-ল্যান্ড পরিবহণের দুনিয়ায় বিরাট নাম । হিন্দুজা গ্রুপের এই সংস্থার পথচলা শুরু 1948 সালে । তখন নাম ছিল অশোক মোটরস । 1955 সালে নাম হয় অশোক লে-ল্যান্ড । এখনকার হিসেব বলছে, এই সংস্থা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাস প্রস্তুতকারক। আর লরি তৈরির দিক থেকে আছে দশম স্থানে । এবার তারাই কি বাংলার পথে ? দীপাবলির আলোয় মাতোয়ারা বাঙালি এখন সেই আশায় বুক বাঁধছে ।