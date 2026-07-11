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বারুইপুরে গণপিটুনিতে মৃতের দাদাকে চাকরি, বাবা-মাকে 25 লাখ দিলেন শুভেন্দু

শনিবার বারুইপুরে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি, নিরাপত্তা ও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দেন ন্যায় বিচারের আশ্বাসও ৷

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বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 1:33 PM IST

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বারুইপুর, 11 জুলাই: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরই গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় নির্দোষ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের ৷ এই ঘটনা 'নৃশংস হত্যাকাণ্ড' বলে উল্লেখ করে একাধিক সহায়তার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে বারুইপুরে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিতের দাদাকে সরকারি চাকরিপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, নিহতের বাবা, মাকে সরকারি ভাতা-সহ 25 লক্ষ টাকার চেকও প্রদান করা হয় ৷

এদিন শুভেন্দু প্রথম নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ৷ তারপর ইন্দ্রজিতের পরিবারের কাছে পৌঁছন ৷ এদিন শুভেন্দু বলেন, "নাম, পরিচয় দেখে ইন্দ্রজিৎকে খুন করা হয়েছে। ভোটে যারা হেরেছে তাদের উস্কানিতে খুন। ব়্যাডিকাল, মৌলবাদীরাও থাকতে পারে। অতিবামের ষড়যন্ত্রেও খুন হতে পারেন। ভিডিয়োতে যাদের ছবি দেখা গিয়েছে, সকলকে গ্রেফতার করেছে। দিঘা, বকখালি থেকে পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ একটা 35 বছরের অবিবাহিত যুবককে যেভাবে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে তা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷"

বারুইপুরে শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিক্রিয়া (ইটিভি ভারত)

এরপর মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "ইন্দ্রজিতের খুনিদের সঙ্গে পেয়ার, মহব্বত নয়। নিহতের দাদা বাপি মণ্ডলকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়া হয়েছে। সূর্যপুর পুলিশ ফাঁড়িতে পোস্টিং হবে তাঁর। সেদিন ইন্দ্রজিতের বাড়ি ভাঙচুর চালানো হয় ৷ ওই বাড়ি সংস্কারের কাজ করে দেওয়া হয়েছে। বাবার বার্ধক্যভাতা এবং মায়ের অন্নপূর্ণা যোজনারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রজিৎকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে খুনিদের চরম শাস্তি হবে।"

এদিন ইন্দ্রজিতের দাদাকে রাজ্য সরকারের সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন ৷ ইন্দ্রজিতের দাদা বাপি মণ্ডল এনিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আমাকে নিয়োগপত্র দিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে বলেছেন।"

বারুইপুর কাণ্ডে আজ দ্বিতীয়বার বারুইপুর পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ তিনি সূর্যপুরে পৌঁছন। সফরের শুরুতেই নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রায় 10 মিনিট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত বিচার ও দোষীদের কঠোর শাস্তির বিষয়েও তিনি পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন।

নাবালিকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি যান গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর উত্তেজিত জনতার হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎ। পরে পুলিশের তদন্তে উঠে আসে, ওই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ ছিল না। পরিবারের দাবি ছিল, সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও গুজবের বলি হতে হয়েছে তাঁকে।

এরপর সূর্যপুরে নবগঠিত পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। বারুইপুরের এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে দ্রুত এই পুলিশ আউটপোস্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত এই পুলিশ ফাঁড়িতে 2 জন সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই), 4 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই), 4 জন মহিলা পুলিশকর্মী-সহ মোট 20 জন পুলিশ কর্মরত থাকবেন। স্থানীয়দের অভিযোগ দ্রুত শোনা, টহলদারি বাড়ানো এবং আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করাই এই ফাঁড়ির মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

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গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল
গণপিটুনিতে মৃতের দাদাকে চাকরি
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