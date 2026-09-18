রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় রাতে 'কৃত্রিম' যানজট রুখতে নজরদারি, টোল-ফ্রি নম্বর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় রাতে 'কৃত্রিম' যানজট রুখতে নজরদারি, টোল-ফ্রি নম্বর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Toll-free Number for Planned Traffic Congestions: কৃত্রিম যানজটের নেপথ্যে 'হিডেন এজেন্ডা'র আশঙ্কা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা ৷
Published : September 18, 2026 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: একাধিক রাজ্য ও জাতীয় সড়কে রাতে পরিকল্পিতভাবে যানজট তৈরি করা হচ্ছে ! এমনই অভিযোগ উঠছে প্রায়শই ৷ আর এর নেপথ্যে রয়েছে এক বিশেষ চক্র ৷ সেই চক্রকে ভাঙতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন ৷ সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য একটি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে সেই নম্বরটি রাজ্যবাসীর জন্য চালুর কথা ঘোষণা করেছেন ৷ বিধাননগর পুলিশের নতুন ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এই হেল্পলাইন নম্বরের ঘোষণা করেন ৷
পালসিট, ডানকুনি, ফরাক্কা, কালিয়াচক থেকে ডালখোলা ও ইসলামপুর, অভিযোগ এই এলাকাগুলিতে যানজটের সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ কন্ট্রোলরুম থেকে শুভেন্দু নিজে জায়গাগুলির চেকপোস্টের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ তাপরেই শুভেন্দু অভিযোগ করেন, "এই জায়গাগুলিতে আর্টিফিশিয়ালি কনজেশন তৈরি করা হচ্ছে, একটা কিছু বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন, কোনও হিডেন এজেন্ডা নিয়ে হচ্ছে ৷"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, দিনের বেলায় রাস্তা স্বাভাবিক থাকলেও রাতে কেন এই যানজট তৈরি হয় ? এই চক্র রুখতেই 1800 345 8922 টোল ফ্রি নম্বর চালু করেন শুভেন্দু ৷ পরবর্তীতে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ও ইমেল আইডিও পুলিশ চালু করবে বলে জানান তিনি ৷ যানজট বা ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনা দেখলেই এই নম্বরে অভিযোগ জানানো যাবে ৷ ট্রাফিক ব্যবস্থা শোধরাতে ইতিমধ্যেই পুলিশ, রেল ও জেলাশাসকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৷
সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ের যানজট নিয়েও তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের প্রধান রাস্তার প্রায় 60 শতাংশই বেআইনি পার্কিংয়ের দখলে ৷ এর ফলে স্কুল পড়ুয়াদের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে ৷ এই সমস্যা মেটাতে ভারত সরকারের নির্দিষ্ট এজেন্সির সাহায্য নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে ৷"
পাশাপাশি, পাহাড়ে উন্নয়নের জন্য বিপুল বরাদ্দ করেছে বর্তমান সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বিগত সরকার মাত্র 6 কোটি টাকার কাজ করেছিল দার্জিলিংয়ে, আমরা এই চার মাসের মধ্যে, গতসপ্তাহে 465টি স্কিমে 249 কোটি টাকা দিয়েছি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড থেকে ৷" এর বাইরেও রাজ্য বাজেটের প্রায় 313 কোটি টাকা জিটিএ-কে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান ৷
রাতে এই যানজটের কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি পূর্বতন সরকারকে দায়ি করেছেন ৷ তিনি বলেন, "বিগত সরকার পুলিশকে বাধ্য করেছিল টাকা তুলে পাঠানোর জন্য, এটা সহজ বিষয় ৷" তাঁর অভিযোগ, নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের বাধ্য করা হতো বেআইনিভাবে টাকা তুলতে ৷ তবে এখন সেই প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে ৷ বর্তমানে বৃষ্টি ও রাস্তার কাজের কারণেই অঙ্কুরহাটি, ধুলাগড়, সাঁতরাগাছি বা বাগুইআটির মতো কিছু জায়গায় যানজট হচ্ছে ৷" তাই ওইসব এলাকার সাধারণ মানুষকে ধৈর্য ধরার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
পুলিশ কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এদিন একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের প্রায় 300টি থানাকে 'মডেল পুলিশ স্টেশন' হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি, অক্টোবর মাসের বেতনে পুলিশ কর্মীরা অতিরিক্ত 20 শতাংশ টাকা পাবেন এবং পুজোর আগেই অগ্রিম বেতন দেওয়া হবে ৷ রেশনের ভাতাও 500 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ আদালতে আটকে থাকা 16 হাজার পুলিশ নিয়োগের জট কাটবে বলেও তিনি আশাবাদী ৷
নিয়োগে স্বচ্ছতার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে, নাম থাকবে, পাশে লিখিত পরীক্ষায় কত পেয়েছে থাকবে, অ্যাকাডেমিক থাকবে, ভাইভা-তে কত পেয়েছে থাকবে ৷" কেউ ওএমআর শিটের কপি চাইলে, সেটাও সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান ৷ আগামী দিনে পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করার প্রতিশ্রুতিও দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মহালয়ার দিন সকালে ব্রিগেডে 450টি নতুন পুলিশের গাড়ি ও 450টি মোটরবাইকের উদ্বোধন হবে ৷ চালু হবে 112 ইমার্জেন্সি নম্বর ৷ এর ফলে খবর পাওয়ার পর গ্রামীণ এলাকায় পুলিশের পৌঁছনোর সময় অনেকটাই কমে আসবে ৷ পাশাপাশি, আগামী 23 সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের মতো প্রায় 20 কোটি টাকা মূল্যের 2 লক্ষ ফেন্সিডিলের বোতল ধ্বংস করবে নারকোটিক বিভাগ ৷ উপকূলীয় সুরক্ষায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে 50টি আধুনিক বোট ৷