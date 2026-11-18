রাজ্যের 324 আবাসিক হোস্টেলে হারমোনিয়াম-সহ বাদ্যযন্ত্র দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari announces: আলিপুরদুয়ারের লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল পরিদর্শনে এসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আবাসিক পড়ুয়াদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মতবিনিময়ের সময় এই ঘোষণা করেন তিনি।
Published : November 18, 2026 at 5:57 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 18 নভেম্বর: রাজ্যের 324টি আবাসিক হস্টেলের পড়ুয়াদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চায় উৎসাহ দিতে প্রতিটি হস্টেলে হারমোনিয়াম-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বুধবার আলিপুরদুয়ারের লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল পরিদর্শনে এসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আবাসিক পড়ুয়াদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মতবিনিময়ের সময় এই ঘোষণা করেন তিনি।
রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার আলিপুরদুয়ার সফরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন আদিবাসী জননায়ক বীরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন, লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল পরিদর্শন এবং জনজাতীয় গৌরব দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি ছিল তাঁর। বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ডাঙ্গি আশ্রম মাঠের হেলিপ্যাডে পৌঁছন । এরপর যান লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেলে। সেখানে আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি রাজ্যের 324টি আবাসিক হস্টেলের পড়ুয়াদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মতবিনিময় করেন তিনি।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভার্চুয়াল মাধ্যমে মোট 14 হাজার 753 জন পড়ুয়া তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পড়ুয়াদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"
লোকনাথপুর আশ্রমের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হস্টেলের মাসিক অনদাুন বৃদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগে যেখানে মাসিক অনুদান ছিল 1800 টাকা, তা বাড়িয়ে 3300 টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি খাবারের মান আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে কি না, তা ছাত্রীদের কাছে থেকেই জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন ছাত্রীদের কাছ থেকে গানও শোনেন তিনি। পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক প্রতিভায় উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের 324টি আবাসিক হস্টেলে হারমোনিয়াম-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন । তাঁর এই ঘোষণায় পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেলটি মূলত প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার দরিদ্র আদিবাসী ছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশে তৈরি। 2018 সালে হস্টেল নির্মাণ হলেও দীর্ঘ প্রায় ছ'বছর সেটি চালু হয়নি। অবশেষে 2024 সালে হস্টেলটি চালু করা হয়। হস্টেলে মোট 30 জন ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন সেখানে 25 জন ছাত্রী আবাসিক হিসেবে রয়েছে।
তবে হস্টেল চালুর পর থেকেই পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, হস্টেলে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। পাশাপাশি হস্টেল চত্বরে জল জমে থাকার মতো সমস্যাও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যাগুলির সমাধানের দাবি উঠলেও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্টেল পরিদর্শন এবং ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ।
লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী যান ময়নাবাড়ির হাতিপোতা মোড়ে। সেখানে আদিবাসী জননায়ক বীরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন তিনি। পাশাপাশি একটি রাস্তার নামকরণও করেন। এরপর রায়ডাক গলফ কোর্সের মাঠে আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।