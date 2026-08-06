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'বাংলার বাড়ি'র নতুন নাম 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস', বদলের ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন সভাঘর থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠালেন আবাস যোজনার টাকা ৷

PASCHIMBANGA AWAS SCHEME
আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 6:45 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: ​বাংলার বাড়ি প্রকল্পের নাম বদলে দিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ এবার থেকে এর নাম হল ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’ প্রকল্প ৷ বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘর থেকে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত কিস্তির টাকা সরাসরি যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাল রাজ্য সরকার । সেখানেই প্রকল্পের নাম বদলের বিষয়টি জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ কেন নাম বদল করা হল সেই ব্যাখ্যাও দেন শুভেন্দু অধিকারী ৷

এদিন একটি রাজ্যস্তরের কর্মসূচির মাধ্যমে 10 লক্ষ 20 হাজার 379 জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি-র মাধ্যমে এই টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যাঁদের বাড়ির নির্মাণকাজ লিন্টেল স্তর পর্যন্ত শেষ হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে 60 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পেলেন । এর ফলে সরকারের মোট খরচ হয়েছে 6122.27 কোটি টাকা । বর্তমানে রাজ্যের আর্থিক সহায়তায় মোট 18 লক্ষ 65 হাজার 529টি পরিবার পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ করছে ।

Paschimbanga Awas Scheme
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

​এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের পূর্বতন সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি ও লুট হয়েছে । তিনি জানান, 2014 সাল থেকে 2022 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত আবাসে রাজ্য সরকার 30 হাজার কোটি টাকা পেয়েছিল, যা 40 লক্ষ ইউনিটের জন্য বরাদ্দ ছিল, কিন্তু বাস্তবে সেই বাড়ি চোখে দেখা যায় না । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “পশ্চিমবঙ্গে যত বেনিফিট সরকারি অর্থে দেওয়া হয় কখনও সরকারের নাম বলা হয় না । ... কখনও বলা হয়েছে এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে, এটা তো দিদি করে গিয়েছেন এটা তো পিসির স্কিম ।”

​স্বচ্ছতার সঙ্গে এই বিপুল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, মাত্র তিন মাসের মধ্যে উপভোক্তাদের তালিকা খতিয়ে দেখা হয়েছে । বেআইনি উপভোক্তাদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “দিলীপদা তাঁর বক্তব্যে বলেছেন সাড়ে 12 হাজার অবৈধ লোক ধরা পড়েছে ৷ 57 হাজার এমন লোক পাওয়া গিয়েছে যাঁরা ভোটার তালিকা থেকে ভারতীয় নয় বলে নাম বাদ গিয়েছে ।” কাজে গতি আনার জন্য তিনি পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক, খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রের তৎপরতার বিশেষ প্রশংসা করেন ।

​এদিন রাজ্যের আবাসন প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের একটি বড় সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের নাম বদলে রাখা হচ্ছে ‘পশ্চিমবঙ্গ আবাস’ । এর নেপথ্যে ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, “1947 এ যেদিন আমাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে । সেদিন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয় পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় 58-21 ভোটে এবং তার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে ।” তাঁর মতে, পশ্চিম নামটার মধ্যে অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জানা দরকার ।

​বাড়ি তৈরির পাশাপাশি উপভোক্তাদের জন্য একগুচ্ছ অতিরিক্ত সুবিধার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । বাড়ি সম্পূর্ণ হলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে শৌচালয় তৈরির জন্য প্রত্যেকে অতিরিক্ত 12 হাজার টাকা পাবেন । পাশাপাশি ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর’ যোজনার মাধ্যমে সোলার প্যানেল বসালে 100 ইউনিটে 30 হাজার, 200 ইউনিটে 60 হাজার এবং 300 ইউনিটে 78 হাজার টাকা ভর্তুকি মিলবে । তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে আরও 15 হাজার টাকা অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে । পাশাপাশি, উপভোক্তারা ‘বিকশিত ভারত জি রাম জি’ প্রকল্পের অধীনে কর্মদিবসের সুবিধাও নিতে পারবেন ।

​‘সবার জন্য আবাসন’ নিশ্চিত করতে রাজ্য জুড়ে ‘আবাস প্লাস সমীক্ষা’ চলছে । এই সমীক্ষার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত 19.65 লক্ষ সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আগামী 15 অগস্ট পর্যন্ত এই সমীক্ষার কাজ চলবে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এক লক্ষ নতুন বাড়ির অনুমোদন দিয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে । দুর্গাপুজোর পরপরই আরও কয়েক লক্ষ বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BANGLAR BARI
পশ্চিমবঙ্গ আবাস
আবাস যোজনা
PASCHIMBANGA AWAS SCHEME

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