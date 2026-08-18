রঘুনাথপুর হবে বোকারো-ভিলাইয়ের মতো উন্নত, ইস্পাত কারখানার ভিত্তি প্রস্তরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

রঘুনাথপুর হবে বোকারো-ভিলাইয়ের মতো উন্নত, ইস্পাত কারখানার ভিত্তি প্রস্তরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী
প্রকল্পটি 5 হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ স্থানীয়দের কর্মসংস্থানই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সংস্থার কর্ণধার ৷
Published : August 18, 2026 at 11:18 AM IST
রঘুনাথপুর, 18 অগস্ট: বোকারো ও ভিলাইয়ের মতো রঘুনাথপুরকেও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে ৷ পুরুলিয়ায় 4 হাজার কোটি টাকার ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে এসে সোমবার এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আশ্বাস দিয়েছেন, এর ফলে 5 হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে ।
পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রথমবার গ্রিনফিল্ড এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট । শিল্পায়নের পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পুরুলিয়ায় । রঘুনাথপুরে প্রায় 4 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে অমিত মেটালিক্স লিমিটেডের প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রায় 151 একর জমির উপর গড়ে উঠছে এই বৃহৎ শিল্প প্রকল্প ।
সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, প্রকল্পের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে 1.2 MTPA । পরবর্তীতে প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে চালু হলে গোষ্ঠীর মোট উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হতে পারে 2.0 MTPA । প্রস্তাবিত শিল্প কমপ্লেক্সে থাকবে পেলেট প্ল্যান্ট, DRI, রোলিং মিল, ফার্নেস, ব্রিক ইউনিট-সহ একাধিক পরিকাঠামো । পাশাপাশি থাকবে 145 মেগাওয়াটের ক্যাপটিভ পাওয়ার ব্যবস্থা ।
শুধু বড় শিল্প গড়ে তোলাই নয়, স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । আনুষাঙ্গিক শিল্প, MSME এবং লজিস্টিক্স ব্যবস্থার বিকাশে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । উৎপাদন শুরু হলে সম্ভাব্য 7 হাজার কোটি টাকার টার্নওভার তৈরির লক্ষ্যমাত্রাও রাখা হয়েছে ।
পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । পরিকল্পনায় রয়েছে WHRB-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, Zero Liquid Discharge (ZLD), জল পুনর্ব্যবহার, Gas Cleaning Plants, ESPs এবং slag পুনর্ব্যবহারের মতো ব্যবস্থা । অর্থাৎ শিল্পের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
প্রকল্পের সময়সীমা অনুযায়ী 2029 সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে । একইসঙ্গে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতি বছর 21 কোটি টাকা CSR বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, জীবিকা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় পরিকাঠামোয় এই অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে ।
এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রিন ফিল্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোজেক্ট । যা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব হতে চলেছে । সিএসআর একটিভিটি, স্টিল ট্রেনিং, রঘুনাথপুরকে বোকারো ও ভিলাইয়ের মতো উন্নত শহর করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের । ইন্ডাস্ট্রির উপরে কাজ করা হচ্ছে । অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করতে গেলে, কর্মসংস্থান দিতে গেলে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা জরুরি । আমাদের সরকার জনগণের সরকার । সিপিএম বলতে পার্টির সরকার । 15 বছর যারা ছিলেন তারা বলতেন আমার সরকার । আর আমরা বলি জনগণের সরকার ।"
এই বিষয়ে সংস্থার কর্ণধার অমিত সিং বলেন, "এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পুরুলিয়ার বহু ছেলে মেয়ে কাজ পাবে । আমাদের মূল লক্ষ্যই স্থানীয় কর্মসংস্থান । এখনও পর্যন্ত যাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তাঁরা সবাই স্থানীয় ৷ আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকবে ।" শিল্প, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে প্রকল্পটি আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র বদলে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ।