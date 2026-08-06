কলকাতায় বাড়ছে 65 ওয়ার্ড, পুরভোটের আগেই হবে সীমানা পুনর্বিন্যাস

কলকাতায় বাড়ছে 65 ওয়ার্ড, পুরভোটের আগেই হবে সীমানা পুনর্বিন্যাস
বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, হাওড়া পুরনিগমেও বাড়তে চলেছে 18টি ওয়ার্ড ৷
Published : August 6, 2026 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: রাজ্যে পালাবদলের পরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসনিক খোলনলচে বদলের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নতুন সরকার । আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই রাজ্যের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পুরনিগমে নির্বাচন হওয়ার কথা । তার আগেই দুই শহরের ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের কাজে চূড়ান্ত সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা ।
নবান্ন সূত্রে খবর, কলকাতা পুরনিগমের বর্তমান ওয়ার্ড সংখ্যা 144 । এবার তা এক লাফে বাড়িয়ে 209টি করার প্রাথমিক প্রস্তাব ও রিপোর্টে সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা । অর্থাৎ, খাস কলকাতায় নতুন করে আরও 65টি ওয়ার্ড যুক্ত হতে চলেছে ।
পিছিয়ে নেই হাওড়াও । হাওড়া পুরনিগমের বর্তমান ওয়ার্ড সংখ্যা 50 থেকে বাড়িয়ে 68 করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আগামী 12 অগস্ট রাজ্য বিধানসভার একটি বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে । ওই অধিবেশনেই সংশোধনী বিল পেশ করে এই ওয়ার্ড বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে আইনি অনুমোদন নেওয়া হবে ।
বৃহস্পতিবার নবান্নে আয়োজিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে ওয়ার্ড বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানান, এবার দ্রুত দুই শহরের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের 12 অগস্ট এক দিনের জন্য একটি বিধানসভা অধিবেশন হচ্ছে । সেখানে 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' আনা হচ্ছে, যার মাধ্যমে সেখানকার 50টি ওয়ার্ড বেড়ে হচ্ছে 68টি । আর 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল'-এর মাধ্যমে 144টি ওয়ার্ড বেড়ে দাঁড়াচ্ছে 209টিতে ।’’
উল্লেখ্য, গত মে মাসে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট রদবদল ঘটে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী । নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই তার সরাসরি প্রভাব এসে পড়ে কলকাতা পুরনিগমের ওপরেও । রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম । আচমকা এই রদবদলে শহরের দৈনিক নাগরিক পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং প্রশাসনিক কাজে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে, তার জন্য পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-কে প্রশাসকের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় নবান্ন ।
প্রশাসকের হাতে দায়িত্ব তুলে দিলেও, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বোর্ডের হাতেই যে পুরনিগমের চাবিকাঠি তুলে দেওয়া হবে, তা আগেই স্পষ্ট করেছিল নতুন সরকার । কলকাতা পুরনিগমের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, চলতি বছরের 7 ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতায় নতুন নির্বাচিত বোর্ড গঠন করা হবে । তবে সেই নির্বাচন পর্ব শুরু হওয়ার আগেই শহরের প্রশাসনিক সুবিধার্থে ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন তিনি । ছোট ছোট ওয়ার্ডে শহরকে ভাগ করা গেলে নাগরিক পরিষেবা প্রদান যে অনেক বেশি সহজ হবে, সেটাই ছিল সরকারের মূল ভাবনা ।
মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই চূড়ান্ত তৎপরতায় ময়দানে নামে পুরনিগমের সমীক্ষা বিভাগ । কোনোরকম তড়িঘড়ি না করে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ডিলিমিটেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বোরো-ভিত্তিক বিশেষ কমিটি গঠন করে প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যার নিরিখে নতুন সীমানার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে । সমীক্ষা বিভাগ এবং বোরো কমিটির সেই বিস্তারিত রিপোর্টের ভিত্তিতেই এবার বিধানসভায় বিল পাস করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার । রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভায় এই জোড়া বিল পাস হলেই নভেম্বরের আসন্ন পুরভোটের চূড়ান্ত পটভূমি প্রস্তুত হয়ে যাবে ।