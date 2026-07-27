জল্পেশের মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের ঝাঁপি শুভেন্দুর ! সিপিএম-তৃণমূলকে 'সেকমাকু' বলে কটাক্ষ

জল্পেশের মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের ঝাঁপি শুভেন্দুর ! সিপিএম-তৃণমূলকে 'সেকমাকু' বলে কটাক্ষ
নতুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ, যুবশক্তি প্রকল্প- শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে একের পর এক ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ।
Published : July 27, 2026 at 9:27 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 জুলাই: শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার । ভোরে জল্পেশ মন্দিরে পুজো, তারপর মন্দির সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে জনসভা । ধর্মীয় আবহের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে সামনে রেখে একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । জলপাইগুড়িতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়া থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, মন্ত্রিসভায় জলপাইগুড়ির প্রতিনিধিত্বের ইঙ্গিত, সীমান্ত নিরাপত্তা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান- প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতায় একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বার্তা দিলেন তিনি ।
সভার শুরুতেই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গত ছ'বছরে এই নিয়ে 26 বার উত্তরবঙ্গে এলাম । উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ।"
বিরোধীদের একযোগে নিশানা
উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক আক্রমণেও ছিলেন আগ্রাসী । নাম না-করেই সিপিএম ও তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সেকমাকুরা আবার মাথা তুলছে ! ওদের আর বাড়তে দেওয়া যাবে না ।" একইসঙ্গে 'ককরোচ জনতা পার্টি' এবং 'টুকরো টুকরো গ্যাং'-এর বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তাঁর মন্তব্য, "রাজ্যে কোনও অরাজকতা বরদাস্ত করা হবে না ।"
জলপাইগুড়িতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা
সভার অন্যতম বড় ঘোষণা ছিল জলপাইগুড়িতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা । মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় সাংসদ জয়ন্ত রায়কে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন ।
তাঁর কথায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমানো এবং জলপাইগুড়ির দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত দাবি পূরণ করতেই এই উদ্যোগ । প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার পড়ুয়ারা সরাসরি উপকৃত হবেন ।
আইআইএম, আইআইটি, এইমস ক্যানসার হাসপাতাল, নতুন মেডিক্যাল কলেজ
উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে আইআইএম, আইআইটি, এইমস-সংযুক্ত ক্যানসার হাসপাতাল এবং আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ে নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ এগোচ্ছে । তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গকে শুধুমাত্র পর্যটনের কেন্দ্র নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য ।
মন্ত্রিসভায় জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ?
সভায় সবচেয়ে বেশি জল্পনা তৈরি হয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য ঘিরে । সরাসরি কিছু না-বললেও তিনি ইঙ্গিত দেন, খুব শীঘ্রই জলপাইগুড়ি থেকে একজন মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন । হাসিমুখে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সব কথা সরাসরি বলা যায় না । তবে এটুকু বলতে পারি, খুব শিগগিরই জলপাইগুড়ি থেকে আমার এক সহকর্মী মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন ।" এই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।
উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি
উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগের সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকার অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করছে । তাঁর বক্তব্য, "আগের সরকার উত্তরবঙ্গের জন্য বছরে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করত । আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে 2,200 কোটি টাকা করেছি ।"এই অর্থ রাস্তা, সেতু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি ।
সীমান্ত নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া বার্তা
আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রসঙ্গেও কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধে বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া হয়েছে এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "অবৈধ অনুপ্রবেশ বা সীমান্তকে ব্যবহার করে কোনও বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না ।"
সরকারি প্রকল্প ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ
দলীয় সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও কর্মীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যেন প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছয় । তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা, কৃষক সম্মান যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পের কথা । তাঁর বক্তব্য, "যাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের নাম তালিকায় থাকবেই। কোনও যোগ্য ব্যক্তি বঞ্চিত হবেন না।"
বেকারদের জন্য 'যুবশক্তি', দুর্নীতিতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের হুঁশিয়ারি
বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য দ্রুত 'যুবশক্তি' প্রকল্প চালুর আশ্বাসও দেন মুখ্যমন্ত্রী । একইসঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দিয়ে তিনি জানান, প্রতিটি সরকারি দফতরের উপর নজরদারির জন্য বিশেষ দুর্নীতি দমন বিভাগ গঠন করা হয়েছে । তাঁর হুঁশিয়ারি, "দুর্নীতি করলে শুধু জেল নয়, বেআইনিভাবে অর্জিত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে । এক টাকারও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না ।"
জল্পেশ থেকে উত্তরকন্যা
সভা শেষে হেলিকপ্টারে উত্তরকন্যার উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী । যাওয়ার আগে জানান, উত্তরবঙ্গে 30টি বড় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পের কাজের গুণমানের উপর সরকার সরাসরি নজর রাখবে ।
জল্পেশের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী, সাংসদ জয়ন্ত রায়, জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, ইনচার্জ ভূষণ মোদক, বিভিন্ন বিধায়ক, জেলা নেতৃত্ব ।