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দমকল বিভাগে অবিলম্বে 1400 শূন্যপদে নিয়োগ, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Medal for Firefighters: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা দমকল কর্মীদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়াতে পুলিশের ধাঁচে তাঁদের জন্যও চালু হচ্ছে 'জীবন রক্ষা' পদক ।

CM Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 12:16 PM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: দমকল বাহিনীকে আরও আধুনিক, যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করে তুলতে এবার বড়সড় নিয়োগের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার । বুধবার দমকল বিভাগে অবিলম্বে 1400 শূন্যপদ পূরণের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি জানান, রাজ্য পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমেই এই স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমরা পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে খুব দ্রুত 1400 পদ পূরণ করব । এর মধ্যে 1000 ফায়ার অপারেটর, 325 জন ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর কাম ড্রাইভার এবং 75 জন সাব-অফিসার থাকবেন ।" আগামী এক বছরের মধ্যে আরও আড়াই হাজার স্থায়ী পদ তৈরি করে ধাপে ধাপে নিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ।

recruitment in Fire Services dept
দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল সরকারের সমালোচনা

আগের সরকারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নীতির কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দমকল একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং দক্ষ বাহিনী । এখানে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ একেবারেই চলে না । ন্যূনতম ছ'মাসের কঠোর আবাসিক প্রশিক্ষণ ছাড়া এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কাউকে নামানো যায় না । বিগত সরকার কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই চুক্তিভিত্তিক 6-7 হাজার ছেলেমেয়েকে কাজে লাগিয়েছিল । আমরা আর সেই পথে হাঁটব না । তবে যারা বর্তমানে স্বল্প বেতনে কাজ করছেন, আগামিদিনে সুযোগ এলে আমরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব ।"

দমকল কর্মীদের জন্য পদক

নিয়োগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দমকল কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি দিতে এদিন এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । পুলিশের মতো দমকল কর্মীদেরও সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য এবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করার কথা জানান তিনি । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা দমকল কর্মীদের জন্যও চালু হচ্ছে 'জীবন রক্ষা' পদক । শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের কর্মীদের আমরা যেমন জীবন রক্ষা মেডেল দিই, ঠিক একইভাবে দমকল কর্মীদেরও মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য আমার সরকার মেডেল দেবে ।"

recruitment in Fire Services dept
দমকল কর্মীদের জন্যা চালু হচ্ছে 'জীবন রক্ষা' পদক (ইটিভি ভারত)

দমকল কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা

সম্প্রতি তারাপীঠ এবং নিউমার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দমকল কর্মীদের অকুতোভয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, "তারাপীঠে দমকলের কর্মীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লজে আটকে পড়া পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করেছেন । নিউমার্কেটেও ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা । তারাপীঠে কাজ করা 30 জন এবং নিউমার্কেটে কাজ করা 80 জন দমকল কর্মীকে আমরা খুব শীঘ্রই জীবন রক্ষা মেডেল দিয়ে সম্মানিত করব ।"

দমকলের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর

এদিন ফায়ার ফাইটিং বা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । মোট 226টি অত্যাধুনিক যানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি ৷ শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিপদের সময় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোই সরকারের মূল লক্ষ্য । এই যানগুলির মধ্যে রয়েছে আড়াই হাজার লিটার জল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 198টি মাঝারি মানের ইঞ্জিন, ছয় হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 25টি বহুমুখী ইঞ্জিন এবং বহুতলে আগুন নেভানোর জন্য 36 মিটার উচ্চতার তিনটি অত্যাধুনিক আর্টিকুলেটিং টাওয়ার ।

recruitment in Fire Services dept
অত্যাধুনিক দমকল ইঞ্জিন ও জরুরি পরিষেবা যানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে 164টি দমকল কেন্দ্র চালু রয়েছে । পাশাপাশি আরও 25টি নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "দার্জিলিং থেকে দিঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ-সর্বত্র সমান দৃষ্টিতে নজর রাখছে আমাদের সরকার । বিপদের মুহূর্তে দ্রুততম সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছনোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ।"

আধুনিক সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত স্থায়ী কর্মী এবং কাজের যথাযথ স্বীকৃতি-এই ত্রিমুখী কৌশলের মাধ্যমেই রাজ্য দমকলকে দেশের অন্যতম সেরা আপৎকালীন বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার যে বদ্ধপরিকর, এদিনের মেগা ইভেন্ট থেকে তা বোঝাতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিনের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দমকল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী-সহ প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
JIBON RAKSHA MEDAL
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
দমকল বিভাগে নিয়োগ
RECRUITMENT IN FIRE SERVICES DEPT

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