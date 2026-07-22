বকখালি ট্রলার ডুবি ও সিকিমে ট্যানেল দুর্ঘটনা, আর্থিক ক্ষতিপূরণ-চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
মর্মান্তিক দুই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহতদের পরিবারের হাতে এই নিয়োগপত্র ও সাহায্য তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
Published : July 22, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: বিধানসভায় দাঁড়িয়ে গভীর সমুদ্রে ট্রলার ডুবি এবং সিকিমের টানেল বিপর্যয়ে নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি চাকরির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, টাকার বিনিময়ে কখনও প্রাণের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। তবুও মানবিকতার খাতিরে রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে থাকছে। দুটি ঘটনাতেই নিহতদের পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করবে সরকার ৷ পাশাপাশি ট্রলার দুর্ঘটনায় মৎস্যজীবীদের পরিবার থেকে একজনকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরিও দেওয়া হবে ৷
গত 2 জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে মৎস্যজীবীদের নিয়ে গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে গিয়েছিল 'জয় মা কালী' নামের একটি ট্রলার। 6 জুলাইয়ের পর থেকে তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। টানা তল্লাশির পর উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং বন দফতরের যৌথ প্রচেষ্টায় বকখালি ও বাঘেরচরের কাছে ডুবন্ত ট্রলারটির খোঁজ মেলে। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, উপকূলরক্ষী বাহিনীর হেলিকপ্টার প্রথম ট্রলারটির অবস্থান চিহ্নিত করে। এরপর সুন্দরবন জেলার পুলিশ সুপার এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার উপস্থিতিতে সারারাত ধরে উদ্ধারকাজ চলে।
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন আগেই জীবিত ফিরেছিলেন ৷ কয়েকজন ওড়িশার বালেশ্বরে রয়েছেন। নিহত মৎস্যজীবীদের অধিকাংশই হাওড়া, নদীয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বাসিন্দা। ক্ষতিপূরণের বিষয়টি স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, "প্রত্যেকটি পরিবারকে আবারও বলি অর্থ দিয়ে কখনও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না, তবু মানবিক দায়িত্ব সরকারের থেকে যায়। আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং প্রত্যেকটি ফিশারম্যান পরিবারের একজনকে আমাদের সিভিক ভলান্টিয়ার্স হিসেবে স্থানীয় থানায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" আগামী রবিবার রামনগর এক নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক কার্যালয়ে নিহতদের পরিবারের হাতে এই নিয়োগপত্র ও সাহায্য তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আটকে পড়া জলপাইগুড়ির শ্রমিকদের প্রসঙ্গেও এদিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্রুত উদ্ধারকাজে তদারকির জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব বিমান ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এই প্রসঙ্গেই পূর্বতন প্রশাসনকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "আগে কেবলমাত্র সম্রাজ্ঞীই বিমান ব্যবহার করতেন ৷ সরকারের আর কারও সেই বিমানে ওঠার কোনও অধিকার ছিল না।" তিনি জানান, এখন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৷ বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই নিজস্ব বিমানে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরাকে সিকিমে পাঠানো হয়েছে।
সিকিমে বিপর্যয়ের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট 20টি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচজনই জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। বাকি নিখোঁজদের সন্ধানে এনডিআরএফ, সেনাবাহিনী এবং সিকিম সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। রাজ্যের আধিকারিকরাও সেখানে রয়েছেন। সিকিম বিপর্যয়ে নিহতদের পরিবারের জন্যও আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নেবে বলে এদিন বিধানসভায় সকলকে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।