চোরবাগান বিপর্যয়: মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষের আর্থিক সহয়াতা-চাকরি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, রাজনীতি না করার পরামর্শ

চোরবাগান বিপর্যয়: মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষের আর্থিক সহয়াতা-চাকরি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, রাজনীতি না করার পরামর্শ
CM on Kolkata Puja Stampede: ঘটনার আকস্মিকতায় গভীর শোক প্রকাশ করে যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 18, 2026 at 1:10 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: উত্তর কলকাতার চোরবাগানে পদপিষ্টের ঘটনায় 19 জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান আহত হয়েছেন আরও 25 জন। ঘটনার আকস্মিকতায় গভীর শোক প্রকাশ করে যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনায় রাজনীতি না করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর । বর্তমান বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্ত হবে বলে জানালেন তিনি। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা আর্থিক সহয়তার পাশাপাশি চাকরি দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ।
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে চোরবাগানের পুজো অবিলম্বে বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশও জারি করা হয়েছে । এদিকে আয়োজক কমিটিতে শুভেন্দুর ভাইপো আছেন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শুভোন্দুকে তাঁর প্রশ্ন, "অপরাধী ভাইপোকে জেলে কবে ঢোকাচ্ছেন শুভেন্দু বাবু ? "
হাসপাতালের চিকিৎসকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসাধীন 25 জনের মধ্যে 24 জনের অবস্থা এই মুহূর্তে স্থিতিশীল। তবে এক জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। মৃত 19 জনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত 9 জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নিহতদের পরিবার-পরিজনকে হাসপাতালে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের এখন প্রায়োরিটি হচ্ছে 25 জন যে ইনজোর্ড হয়েছেন তাদেরকে সুস্থ করা । তাঁদেরকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া"। আহতদের সঠিক চিকিৎসা ও শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখতে রাত 9টা থেকেই পুরো প্রশাসনিক দল নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে রয়েছেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তারা এবং একাধিক মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, " আমরা সবাই কাজ করছি । আমরা কেউ বাড়িতে বসে নেই"।
কীভাবে এই বিপর্যয় ঘটল, তার প্রাথমিক তথ্যও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ আধিকারিক ও এসিপি-র বিবরণের উল্লেখ করে তিনি জানান, পুজো কমিটির পক্ষ থেকে মাইকে একটি বিশেষ ঘোষণা করার পরেই দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি, স্বজন হারিয়েছেন এমন দুটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, মণ্ডপে মোতায়েন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা আচমকা বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সেই বাঁশির আওয়াজ শুনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং তীব্র ছোটাছুটি শুরু হয়।
ঘটনাটিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, " খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ।এ শোক জানানোর ভাষা নেই"। প্রকৃত কারণ উদঘাটনে প্রশাসনিক তদন্তের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, "খুব দু:খের ঘটনা । কারণ অনুসন্ধান হবে । যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিশ্চয়ই হবে"।ঘটনার পরেই কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চোরবাগান ক্লাবের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বে থাকা বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের থানায় আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
পাশাপাশি অকুস্থল ঘিরে ফেলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল, রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং দমকলের নিয়ন্ত্রণে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। তবে এখনই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নিয়ম মেনে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে। এখনও ন’টা মৃত পরিবার পৌঁছেছে, যাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি।
শুভেন্দু জানান, ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ কলকাতা পুলিশের নিয়েছে। সেখান থেকে দেখা যাবে কারা ক্রাউড কন্ট্রোলের দায়িত্বে ছিলেন । তাঁদের মধ্যে যাঁরা যারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যবস্থা আমরা নেব। সে পুজো কমিটির লোক হতে পারে, স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে, পুলিশের লোক হতে পারে, টেম্পোরারি হোমগার্ড হতে পারে অথবা প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি হতে পারে। কাউকেই ছাড়ার কোন প্রশ্ন নেই।
2025 সালে দুটো ইন্সিডেন্ট পুজোর সময় ঘটেছে। আমি কাউকে ব্লেম করছি না, রাজনৈতিক দোষারোপ করছি না। 13 জন মারা গিয়েছিলেন বৈদ্যুতিক শকে । জলে আর বৃষ্টির কারণে সেই সময়ও রাজ্য সরকারের তৎকালীন প্রশাসনিক প্রধানের ভূমিকা মানুষ দেখেছেন এবং দার্জিলিংয়ের হরপা মানে শতাধিক মানুষ ভেসে চলে গেছিলেন, সেখানে আপনারা ভূমিকা দেখেছেন। আমি তুলনা করছি না । " আহতদে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করবে বলে তিনি জানান। যে হসপিটালে তাঁরা ভর্তি হতে চান সেখানেই আমরা চিকিৎসা করাব । প্রত্যেকটি আহত ব্যক্তিকে আমরা 5 লক্ষ করে টাকা আমরা দেব।"
অন্য় একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি ইতিমধ্যেই পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে কমপেনসেশন ঘোষণা করেছেন। এটি একটি দুর্ঘটনা। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্তব্যে অবহেলার কিছু থেকে থাকতে পারে । প্রাথমিকভাবে আমরা দেখেছি। আর একটু সিরিয়াস হলে এটা এড়ানো যেত। বৃষ্টিও একটা কারণ এবং প্যান্ডেলের ভিতরে আলো কম থাকাও আরেকটি কারণ।
আমি অন্যান্য পূজা কমিটিকে বলব, থিমের থেকে বেশি মানুষের জীবন। দয়া করে যে ত্রুটিগুলো চোরবাগান সার্বজনীন থেকে দেখলেন, সেই মতো ব্যবস্থা নিন ।