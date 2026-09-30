ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে 1,200 কোটি বরাদ্দের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে 1,200 কোটি বরাদ্দের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী
Ghatal Master Plan: পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে বন্যা প্রতিরোধে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 30, 2026 at 2:33 PM IST
ঘাটাল, 30 সেপ্টেম্বর: বন্যা প্রতিরোধে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করতে 1 হাজার 200 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বুধবার তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে সভা থেকে এই ঘোষণা করেন ৷
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, সারা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ 31 তম স্থানে নেমে গিয়েছে ৷ এর জন্য তৃণমূল সরকারের ভ্রান্ত নীতি দায়ী ৷
তিনি আরও জানান, বাল্যবিবাহেও বাংলার ব়্যাঙ্ক অনেক উপরে ৷ রাজ্যে প্রায় বয়ঃসন্ধিতে মা হয়েছে, এমন সংখ্যা প্রায় 60 হাজার ৷ এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে 13 হাজার এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় 9 হাজার ৷