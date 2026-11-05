চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি ! 5 কোটি অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Chandannagar Jagaddhatri Puja: জগদ্ধাত্রী পুজোকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, লাগলে পরে আরও টাকা বরাদ্দ করা হবে ৷
Published : November 5, 2026 at 6:18 PM IST
পুরশুড়া(হুগলি), 5 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপি সরকার । হুগলির পুরশুড়ায় কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনায় এসে এমনটাই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, জগদ্ধাত্রী পুজোকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "আমরা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলা বা অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি ৷ আমরা রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে প্রাথমিকভাবে 5 কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছি । লাগলে পরে আরও টাকা বরাদ্দ করা হবে । আমরা ছটপুজোর জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছি ৷"
এই অনুষ্ঠান থেকে চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চোরবাগানের ঘটনা মানুষের ভুলেই হয়েছিল । বিগত দিনের কোনও সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি । আমাদের সরকার 25 লক্ষ টাকা, প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে 2 লক্ষ টাকা ও রাজ্যের তরফে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই সরকার মানবিক সরকার ৷"
তৃণমূল সরকারের উদাহরণ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এবার 13 হাজার আলাদা করে বেশি দুর্গাপুজোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে । শুভেন্দু বলেন, "গত বছর 45 হাজার দুর্গাপুজোকে সরকার সাহায্য করেছিল ৷ এবছর বর্তমান বিজেপি সরকার 58 হাজার পুজোকে 1 লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছে । গত বছরের তুলনায় এবার আলাদা করে 13 হাজার পুজোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আরামবাগ আলাদা জেলা হিসাবে হবে সেটা বাজেটে ঘোষণা হয়েছে । এই জেলার দিদিরা 10 লক্ষ 3 হাজার 946 জন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েছেন । তার মধ্যে পুরশুড়ারই আছে 72 হাজার জন । আরও যদি যোগ্য দিদি বোন থাকে তারাও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবে । পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে হুগলি জেলায় 59 হাজার 477 জন । বাড়ির তালিকা তৈরি হয়েছে । ছাদ নেই এমন বাড়ি থাকবে না । টিন,হোগলা, টালি সব বাদ যাবে ।"
ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে কাজের দিন বৃদ্ধি করে 125 করা হচ্ছে ৷ সেই কাজ করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে আমন্ত্রণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "22 লক্ষ মানুষ ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে ভিবি জি রাম জিতে কাজ করছে । এখনও পর্যন্ত 70 লক্ষের বেশি শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে । আগামী 31 মার্চের মধ্যে 22 কোটি শ্রম দিবস করতে হবে । নতুন জব কার্ড করুন ৷ এই এলাকায় অনেক পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদেরও ডেকে নিন । বাড়িতে দু'জন জব কার্ড হোল্ডার থাকলে তারা 69 হাজার টাকা বছরে পাবে । তার সঙ্গে অন্নপূর্ণার 84 লক্ষ টাকা এবং বার্ধক্য ভাতা বাড়ানো হয়েছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ছ'মাসের সরকারে পুলিশে চাকরি থেকে স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা হয়েছে । সমাজের একবারে নিচুস্তর থেকে উপরে-সর্বত্র কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে । সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, আইসিডিএস, পার্ট টাইম আর প্যারাটিচার, আশা সবার ভাতা বেড়েছে ।"