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চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি ! 5 কোটি অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Chandannagar Jagaddhatri Puja: জগদ্ধাত্রী পুজোকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, লাগলে পরে আরও টাকা বরাদ্দ করা হবে ৷

Suvendu Adhikari
হুগলির পুরশুড়ায় কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 6:18 PM IST

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পুরশুড়া(হুগলি), 5 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপি সরকার । হুগলির পুরশুড়ায় কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনায় এসে এমনটাই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, জগদ্ধাত্রী পুজোকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "আমরা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলা বা অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি ৷ আমরা রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে প্রাথমিকভাবে 5 কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছি । লাগলে পরে আরও টাকা বরাদ্দ করা হবে । আমরা ছটপুজোর জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছি ৷"

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য 5 কোটির অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

এই অনুষ্ঠান থেকে চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চোরবাগানের ঘটনা মানুষের ভুলেই হয়েছিল । বিগত দিনের কোনও সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি । আমাদের সরকার 25 লক্ষ টাকা, প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে 2 লক্ষ টাকা ও রাজ্যের তরফে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই সরকার মানবিক সরকার ৷"

তৃণমূল সরকারের উদাহরণ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এবার 13 হাজার আলাদা করে বেশি দুর্গাপুজোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে । শুভেন্দু বলেন, "গত বছর 45 হাজার দুর্গাপুজোকে সরকার সাহায্য করেছিল ৷ এবছর বর্তমান বিজেপি সরকার 58 হাজার পুজোকে 1 লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছে । গত বছরের তুলনায় এবার আলাদা করে 13 হাজার পুজোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ।"

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আরামবাগ আলাদা জেলা হিসাবে হবে সেটা বাজেটে ঘোষণা হয়েছে । এই জেলার দিদিরা 10 লক্ষ 3 হাজার 946 জন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়েছেন । তার মধ্যে পুরশুড়ারই আছে 72 হাজার জন । আরও যদি যোগ্য দিদি বোন থাকে তারাও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবে । পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে হুগলি জেলায় 59 হাজার 477 জন । বাড়ির তালিকা তৈরি হয়েছে । ছাদ নেই এমন বাড়ি থাকবে না । টিন,হোগলা, টালি সব বাদ যাবে ।"

Suvendu Adhikari
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য মেলার স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে কাজের দিন বৃদ্ধি করে 125 করা হচ্ছে ৷ সেই কাজ করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে আমন্ত্রণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "22 লক্ষ মানুষ ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে ভিবি জি রাম জিতে কাজ করছে । এখনও পর্যন্ত 70 লক্ষের বেশি শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে । আগামী 31 মার্চের মধ্যে 22 কোটি শ্রম দিবস করতে হবে । নতুন জব কার্ড করুন ৷ এই এলাকায় অনেক পরিযায়ী শ্রমিক আছে তাদেরও ডেকে নিন । বাড়িতে দু'জন জব কার্ড হোল্ডার থাকলে তারা 69 হাজার টাকা বছরে পাবে । তার সঙ্গে অন্নপূর্ণার 84 লক্ষ টাকা এবং বার্ধক্য ভাতা বাড়ানো হয়েছে ।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ছ'মাসের সরকারে পুলিশে চাকরি থেকে স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা হয়েছে । সমাজের একবারে নিচুস্তর থেকে উপরে-সর্বত্র কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে । সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, আইসিডিএস, পার্ট টাইম আর প্যারাটিচার, আশা সবার ভাতা বেড়েছে ।"

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CHANDANNAGAR JAGADDHATRI PUJA
SUVENDU ADHIKARI
STATE FESTIVAL JAGADDHATRI PUJA
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো
জগদ্ধাত্রীপুজো রাজ্য মেলার স্বীকৃতি

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