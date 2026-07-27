চা বাগান খুলবে, আমূলকে উত্তরবঙ্গেও 15 একর জমি: শুভেন্দু
25টি চা বাগানের মধ্যে 10-12 টি খোলা হবে দুই-তিন মাসের মধ্যেই ৷
Published : July 27, 2026 at 5:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার পরিধি আরও বাড়াতে চলেছে আমূল ৷ দক্ষিণবঙ্গে দই কারখানার পর এবার উত্তরবঙ্গে চা বাগান খুলতে চলেছে সংস্থাটি ৷ সোমবার জলপাইগুড়িতে এসে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
তিনি জানিয়েছেন, আমূলকে দক্ষিণবঙ্গে 15 একর এবং উত্তরবঙ্গে 15 একর জমি দেওয়া হচ্ছে ৷ শুভেন্দু বলেন, "25টি চা বাগানের মধ্যে 10-12 টি খোলা হবে দুই-তিন মাসের মধ্যেই। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনার 332 কোটি টাকায় শ্রমিকরা সব সুযোগ সুবিধা পাবেন ।"
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বেশ কিছু চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে। সেই বাগানগুলোর শ্রমিকরা অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ৷ এমন অবস্থায় রাজ্য সরকার বেশকিছু বাগান খোলার ঘোষণা করায় আশার আলো দেখছেন শ্রমিকরা ৷ চলতি মাসে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং চা বাগানের সমস্যা মেটাতে উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি জেলার বন্ধ চা বাগান রায়পুরে পরিদর্শনে এসে খোলার বিষয়ে আশ্বাস দেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী । পাশাপাশি, যে সমস্ত চা বাগান মালিক পিএফ এর টাকা কেটে জমা করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ শুরু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই কার্সিয়াং এর এক চা বাগান মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
সম্প্রতি, হাওড়ার সাঁকরাইলে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্র চালু করেছে আমূল ৷ শিল্পমহলের দাবি, এই প্রকল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা পূর্ব ভারতের দুগ্ধশিল্পের চেহারা বদলে দিতে পারে । প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় 600 থেকে 650 কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে আমূলের । প্রতিদিন প্রায় 15 লক্ষ কিলোগ্রাম দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে এই কারখানায় ৷ প্রথমে দই উৎপাদন শুরু হলেও পরবর্তীতে মাখন, পনির, লস্যি-সহ বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনও হবে সেখানে ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 14টি জেলায় 1 লক্ষ 20 হাজারেরও বেশি মহিলা আমূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন । নতুন প্ল্যান্ট চালু হলে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
জলপাইগুড়িতে এদিন শুভেন্দু বলেন, "পিএম কিষান নিধির টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 6 হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য সরকারের তিন হাজার করে পাবেন কৃষকরা । কৃষক বন্ধুদের ভেরিফিকেশন হওয়ার পর তাঁরা টাকা পাবেন। রেশনও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।" আগে রেশনে আটার মান নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেক্ষেত্রে ভালো গম দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আয়ুষ্মান ভারতে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা । 16 অগস্ট আষুষ্মান দিবস ঘোষণা করা হয়, যেটা আগের সরকার 'খেলা হবে দিবস' করেছিল। এবার থেকে সেদিন আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড বিতরণ করা হবে । 70 বছরের উপরে সবাই আয়ুষ্মান কার্ড পাবেন ৷ 40 লক্ষ সিনিয়র সিটিজেনকে এই কার্ড দেওয়া হবে ।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত জুড়ে আয়ুষ্মান ভারতের যে যে হাসপাতালে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পরিষেবা পেতেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমাতেও একই সুবিধা পাবেন।" পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরতে শুরু করুন । উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি শিল্পের পরিকল্পনা আছে । মালদায় আমরা লিচু প্রোসেসিং, এদিকে আনারস, ভুট্টা ও তুলাইপাঞ্জি চালের উপরও কাজ হবে । আমূলকে দুটো জায়গা দিচ্ছি। দক্ষিণবঙ্গে 15 , উত্তরবঙ্গে 15 একর জমি দেওয়া হচ্ছে ৷ জমি চিহ্নিতকরণ হয়েছে। আমূল আইসক্রিম কারখানাও করবে।"