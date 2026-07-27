অন্নপূর্ণা যোজনায় বড় আপডেট! ডেডলাইন দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

অন্নপূর্ণা যোজনায় বড় আপডেট! ডেডলাইন দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
অগস্ট মাস পড়তে বাকি আর কয়েকদিন ৷ আগামী মাসে কি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে ? সাংবাদিক বৈঠকে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 27, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: জুন-জুলাই মাসে অন্নপূর্ণা যোজনার (Annapurna Yojana) টাকা বহু মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে । তবে যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি, অর্থাৎ এখনও Under Enquiry, তাঁরা অগস্ট মাসে কি পাবেন 3000 টাকা? সোমবার তা নিয়ে আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পাশাপাশি, ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন ৷
ইতিমধ্যে রাজ্যের বহু মহিলা 3000 টাকা আর্থিক সাহায্য পেলেও অনেকের আবেদনপত্রে ভুল তথ্য বা নথির অভাবে Under Enquiry দেখাচ্ছে ৷ আবার অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তবে এনিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছে রাজ্য সরকার ।
বর্তমানে এখনও যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার 3000 টাকা পাননি, তাঁদের বাড়ি বাড়ি চলছে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া । এই যাচাই প্রক্রিয়ায় যোগ্য প্রমাণিত হলে তবেই টাকা পাবেন । তবে, শুধুই যে আবেদন প্রক্রিয়ায় থাকার জন্য টাকা পাচ্ছেন না, তা নাও হতে পারে । অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে DBT লিঙ্ক নেই । সেক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা আটকে যেতে পারে । অ্যাপ্লিকেশনে যদি ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন, তাহলেও টাকা না ঢুকতে পারে । একই নম্বর দিয়ে যদি পরিবারের অনেকে অ্যাপ্লিকেশন করেন, তাহলেও একই সমস্যা হতে পারে ৷
কীভাবে দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনার স্ট্যাটাস ?
বর্তমানে socialsecurity.wb.gov.in login লিখে গুগলে সার্চ করলে Family Level Data Collection Portal খুলে যাচ্ছে ৷ সেখানেই Citizen /Family Login-এ গিয়ে জেলার নাম, মোবাইল নম্বর, ক্যাপচা ও ওটিপি দিলে অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনকারীদের স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে ৷ সেখানে আবেদনকারীদের ফর্মে লেখা 'Under inquiry' অর্থাৎ বিবেচনাধীন ৷
রাজ্যে ক্ষমতায় এসে বিজেপি সরকার অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে 25 থেকে 60 বছর মহিলাদের মাসে 3 হাজার টাকা দিচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে ফর্ম ফিল-আপ করে অনেকে আবেদন করেছেন। অনেকে পেয়েও গিয়েছেন টাকা। কিন্তু এখনও অনেকের উপভোক্তার তালিকায় নাম ওঠেনি । তাঁদের জন্য আশার কথা শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, এখনও অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন প্রক্রিয়া চলছে । আগামী 30 অগস্ট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে ।
সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ জলপাইগুড়ি থেকে তিনি এদিন জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার নথি ভেরিফিকেশন চলছে যাঁরা এখনও টাকা পাননি, অথচ যোগ্য, তাঁরাও টাকা পেয়ে যাবেন ৷ শুভেন্দু বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনা অনেকে পেয়েছেন। অনেকের আবেদন আন্ডার ভেরিফিকেশনে রয়েছে। 30 অগস্টের মধ্যে যোগ্য মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনায় নথিভুক্ত হয়ে যাবেন। যাঁরা পাওয়ার যোগ্য স্বচ্ছতার ভিত্তিতে তাঁরা পেয়ে যাবেন ৷"
এছাড়াও জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পিএম কিষাণ-এর অর্থ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ৷ তাঁর কথায়, "কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যও টাকা দিচ্ছে। কৃষকবন্ধুর ভেরিফিকেশন শেষ হলে চাষের জমি থাকলেই প্রাপ্য টাকা দেওয়া হবে ৷" তাঁর আরও সংযোজন, "বার্ধক্য ভাতায় টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ বিধবা ভাতায় অগস্ট মাস থেকেই 500 টাকা করে বেশি অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৷"
ইতিমধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ বহু অযোগ্য সুবিধাভোগীর নাম তালিকায় রয়েছে ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন । তারপর শুভেন্দু জানিয়েছেন, খেয়াল রাখতে হবে যাতে 1 জনও যোগ্য প্রাপক বাদ না-যান ৷ আবার কোনও অযোগ্য মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা অন্যায়ভাবে যেন না নেন । এই পরিস্থিতিতে অগস্ট মাসের তৃতীয় কিস্তির টাকা কারা পাবেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।
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