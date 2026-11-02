'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো' ! শিলিগুড়িতে বিজেপি'র মহামিছিলের নেতৃত্বে শুভেন্দু-সুকান্ত
BJP rally in Siliguri: বিজেপির বক্তব্য, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের তরফে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা জরুরি।
Published : November 2, 2026 at 4:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর: 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো', এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বড়সড় রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে চলেছে বিজেপি । 'বাঘাযতীন পার্ক চলো' ডাক দিয়ে আয়োজিত এই মহামিছিলে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের । বিজেপি-র দাবি, মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে । আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে উত্তরবঙ্গে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে জনসচেতনতা তৈরিও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে পদযাত্রা শুরু হবে । সেখান থেকে হিলকার্ট রোড ধরে মিছিল এগিয়ে যাবে মহাত্মা গান্ধি চকের দিকে । মিছিল শেষে সেখানে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়েছে । বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, রাজনৈতিক অরাজকতার অবসান এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতেই এই কর্মসূচি । বিশেষ করে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চাইছে দল ।
শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যেই এই পদযাত্রার আয়োজন । তাঁর অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের তরফে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা জরুরি ।
মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছনোর কথা শুভেন্দুর । প্রথমে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর । এর পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখন সরকারের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা । সেখান থেকে সরাসরি মহামিছিলে যোগ দেবেন তিনি । মিছিলের শেষে মহাত্মা গান্ধি চকে পথসভায় বক্তব্য রাখার কথা মুখ্যমন্ত্রীর । অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ রাজ্য ও জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন ।
মহামিছিল ঘিরে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে । সোমবার মিছিলের নির্ধারিত পথ, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য জমায়েতের জায়গাগুলি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা । বাঘাযতীন পার্ক-সহ মিছিলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তিনি ।
পুলিশ কমিশনার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফর রয়েছে । সেই কারণে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । বাঘাযতীন পার্ক থেকে প্রস্তাবিত পদযাত্রার রুট এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করা হয়েছে ।
সব মিলিয়ে, মঙ্গলবারের মহামিছিলকে ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে । এক দিকে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, অন্য দিকে এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা- দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছে গেরুয়া শিবির । এখন নজর, মিছিলে কত মানুষের সমাগম হয় এবং পথসভা থেকে কী রাজনৈতিক বার্তা দেন শুভেন্দু ও সুকান্ত ।