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'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো' ! শিলিগুড়িতে বিজেপি'র মহামিছিলের নেতৃত্বে শুভেন্দু-সুকান্ত

BJP rally in Siliguri: বিজেপির বক্তব্য, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের তরফে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা জরুরি।

BJP rally in Siliguri
নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2026 at 4:47 PM IST

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শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর: 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো', এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বড়সড় রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে চলেছে বিজেপি । 'বাঘাযতীন পার্ক চলো' ডাক দিয়ে আয়োজিত এই মহামিছিলে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের । বিজেপি-র দাবি, মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে । আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে উত্তরবঙ্গে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে জনসচেতনতা তৈরিও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে পদযাত্রা শুরু হবে । সেখান থেকে হিলকার্ট রোড ধরে মিছিল এগিয়ে যাবে মহাত্মা গান্ধি চকের দিকে । মিছিল শেষে সেখানে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়েছে । বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, রাজনৈতিক অরাজকতার অবসান এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতেই এই কর্মসূচি । বিশেষ করে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চাইছে দল ।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যেই এই পদযাত্রার আয়োজন । তাঁর অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের তরফে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা জরুরি ।

BJP rally in Siliguri
নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক কর্তারা (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছনোর কথা শুভেন্দুর । প্রথমে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর । এর পর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখন সরকারের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা । সেখান থেকে সরাসরি মহামিছিলে যোগ দেবেন তিনি । মিছিলের শেষে মহাত্মা গান্ধি চকে পথসভায় বক্তব্য রাখার কথা মুখ্যমন্ত্রীর । অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ রাজ্য ও জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন ।

মহামিছিল ঘিরে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে । সোমবার মিছিলের নির্ধারিত পথ, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য জমায়েতের জায়গাগুলি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা । বাঘাযতীন পার্ক-সহ মিছিলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তিনি ।

পুলিশ কমিশনার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফর রয়েছে । সেই কারণে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । বাঘাযতীন পার্ক থেকে প্রস্তাবিত পদযাত্রার রুট এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করা হয়েছে ।

সব মিলিয়ে, মঙ্গলবারের মহামিছিলকে ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে । এক দিকে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, অন্য দিকে এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা- দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছে গেরুয়া শিবির । এখন নজর, মিছিলে কত মানুষের সমাগম হয় এবং পথসভা থেকে কী রাজনৈতিক বার্তা দেন শুভেন্দু ও সুকান্ত ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI SUKANTA MAJUMDAR
BJP RALLY IN SILIGURI
SAVE DEMOCRACY
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

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