সই-জাল বিতর্ক: ঋতব্রত-সন্দীপনের অভিযোগে অভিষেকের বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত: শুভেন্দু
কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে নয়, সই জাল বিতর্কে সিআইডি তদন্ত হচ্ছে তৃণমূলের দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে ৷ তৃণমূল তাঁদের ইতিমধ্যে বহিষ্কার করেছে ৷
Published : June 1, 2026 at 3:33 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে বিরোধী দলের বিধায়কদের সই জাল করার মারাত্মক অভিযোগ উঠল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় সরকারের কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেই, বরং স্বয়ং তৃণমূলের দুই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতেই সিআইডি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্ত করছে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা ৷
সিআইডি তদন্তের পাশাপাশি বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসকে বেনজির আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "দুর্নীতির পাঠশালা কালীঘাটের টালির চালা" ৷ পুরনো চুরির অভ্যাস তারা এখনও ছাড়তে পারেনি ৷
কীভাবে সামনে এল সই-জালিয়াতি ?
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, গত 9 মে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একটি চিঠি দিয়ে জানান যে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা, অসীমা পাত্র ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপ-দলনেতা এবং ফিরহাদ হাকিমকে চিফ হুইপ করা হয় । এরপর 18 মে বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের কাছে এই সংক্রান্ত সভার 'মিনিটস' বা রেজোলিউশনের কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷
সেই মতো 20 মে তৃণমূলের তরফে 70 জন বিধায়কের স্বাক্ষর সংবলিত একটি রেজোলিউশনের কপি জমা দেওয়া হয় ৷ কিন্তু গোল বাধে 27 মে ৷ তৃণমূলের দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, 6 মে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব আদৌ গৃহীত হয়নি এবং জমা দেওয়া রেজোলিউশনে স্বাক্ষর সম্পূর্ণ ভুয়ো ৷ সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, জমা দেওয়া কপিতে অন্তত 14 জন বিধায়কের স্বাক্ষর ছিল ইংরেজি 'ব্লক লেটার' বা বড় হাতের অক্ষরে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রেজোলিউশনে কখনও বড় হাতের লেখা নাম হয় না ৷
তদন্তে সিআইডি, সঙ্গে বিধায়কদের জবানবন্দি
দুই তৃণমূল বিধায়কের এই বিস্ফোরক অভিযোগের পরই অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, যেহেতু এই ঘটনায় একাধিক বিধায়ক জড়িত এবং হাতের লেখার বিশারদ (Handwriting Expert) দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে, তাই রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের সুপারিশে তিনি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে তদন্তভার সিআইডি-র (CID) হাতে তুলে দেওয়ার অনুমোদন দেন ৷
ইতিমধ্যেই সিআইডি 13 জন তৃণমূল বিধায়কের তালিকা তৈরি করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ এই তালিকায় রয়েছেন অরূপ রায়, চন্দ্রনাথ সিনহা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, তাপস মাইতির মতো পরিচিত নাম ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এদিন দাবি করেছেন, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বিধায়ক— বাহারুল ইসলাম, অরূপ রায় এবং শুভাশিস দাস সিআইডি-র ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে রেজোলিউশনের কপিতে থাকা স্বাক্ষর তাঁদের নয় ৷ ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক বাহারুল ইসলাম তো সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, ওই নির্দিষ্ট দিনে তিনি কলকাতাতেই ছিলেন না।
'প্রতিহিংসা নয়, নিজেদের জালেই জড়িয়েছে তৃণমূল'
গত কয়েকদিন ধরে সিআইডি তল্লাশি নিয়ে বিরোধীদের 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বা 'স্বৈরাচার'-এর অভিযোগকে এদিন সরাসরি উড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, বিজেপি বা রাজ্য সরকার এই অভিযোগ করেনি, বিধানসভার অধ্যক্ষ বা সচিবও নিজে থেকে এফআইআর করেননি ৷ তৃণমূলের দুই বিধায়ক এই জালিয়াতি ধরেছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এই এফআইআর-এ অধ্যক্ষ বা সচিবের কোনও ভূমিকা নেই ৷ আপনাদের দলের 14 জনের সই আপনারা ব্লক লেটারে করেছেন ৷ আপনাদের বিধায়কদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই এই আইনি পদক্ষেপ ৷" এই প্রসঙ্গে বর্তমান বিরোধী দলের সাংগঠনিক দুরবস্থাকেও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, এই দলটি কার্যত উঠে গিয়েছে ৷ বিধানসভায় নিজেদের বিধায়কদের হাজির করাতেও তারা ব্যর্থ হচ্ছে ৷