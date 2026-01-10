অমর্ত্য থেকে শামি, হেনস্থায় সরব মমতা; 77 মৃত্যু নিয়েও চিঠিতে বিঁধলেন জ্ঞানেশকে

অমর্ত্য থেকে শামি, হেনস্থায় সরব মমতা; 77 মৃত্যু নিয়েও চিঠিতে বিঁধলেন জ্ঞানেশকে
গতকাল হাজরায় সভা থেকে এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গত 4 জানুয়ারির পর ফের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : January 10, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 10 জানুয়ারি: হাজরা মোড়ের সভার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না ৷ ফের নির্বাচন কমিশনকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গত 4 জানুয়ারির পর শনিবার আরও একবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন তিনি ৷
শুক্রবার হাজরার সভা থেকে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ‘দিল্লি চলো’র ডাক দিয়েছিলেন ৷ সেই উত্তপ্ত আবহে এদিন তিন পাতার এই চিঠিতে এসআইআর-শুনানিতে ডেকে সাধারণ নাগরিকদের সম্ভ্রম, জীবন যাপনের অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকারের চরম অসম্মান করা হচ্ছে বলে ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা ৷
রাজ্যে এখন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআরের শুনানি চলছে ৷ এই শুনানিতে ডাকা হয়েছে কবি জয় গোস্বামী থেকে শুরু করে অভিনেতা দেব, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, এমনকী নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও ৷ এই প্রসঙ্গ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই ইস্যুতে সম্মুখসমরে নেমেছে বিজেপি এবং তৃণমূলও ৷
কী কী আছে চিঠিতে ?
চিঠির ছত্রে ছত্রে রয়েছে কমিশনের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র ভর্ৎসনা ৷ মমতা লিখেছেন, "আমি অত্যন্ত মর্মাহত এবং বিরক্ত ৷ সাধারণ নাগরিকদের উপর নির্বাচন কমিশন যেভাবে লাগাতার হেনস্থা চালাচ্ছে, তা নজিরবিহীন ৷" মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কমিশনের এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এবং মানবিকতা বর্জিত, যা আদতে গণতন্ত্রের মূল কাঠামোয় আঘাত হানছে ৷
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন মমতা ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়ার জেরে আতঙ্ক ও হয়রানিতে রাজ্যে 77 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ চার জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ৷ 17 জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৷
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, গঠনমূলক কাজের বদলে কেন এই মৃত্যুমিছিল দেখতে হবে রাজ্যকে ? বিশিষ্টজনেদের হেনস্থা ও নাগরিকদের ‘দেশদ্রোহী’ তকমা দেওয়া নিয়েও চিঠিতে সরব হয়েছেন তিনি ৷ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নাম উল্লেখ করে মমতা লিখেছেন, "একজন নবতিপর বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধিজীবীকেও কমিশনের আধিকারিকদের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে ! এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে !"
কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন মমতা ৷ তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পর্যবেক্ষকরা সাধারণ মানুষকে বিনা প্ররোচনায় ‘দেশদ্রোহী’ তকমা দিচ্ছেন, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুলিশ ব্যস্ত, সাধারণ মানুষকে অপমান করা এই পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা দেওয়া তাদের অগ্রাধিকার হতে পারে না ৷
মমতার অভিযোগ, এআই (AI)-এর মাধ্যমে সামান্য বানান ভুল বা বয়সের ছোটখাটো ফারাক খুঁজে বের করে নাগরিকদের দিনমজুরি নষ্ট করে শুনানির জন্য তলব করা হচ্ছে ৷ চিঠির শেষলগ্নে মুখ্যমন্ত্রী একটি ইঙ্গিতপূর্ণ সংযোজন করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আমি জানি আপনারা কোনও উত্তর দেবেন না বা স্পষ্ট করবেন না ৷ কিন্তু বিস্তারিত জানানো আমার কর্তব্য ৷"
এর আগেও একাধিক বার এসআইআর-এর বিরোধিতা করে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু শুক্রবার 'দিল্লি চলো' ডাকের পর এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি দেওয়ার পর এই প্রসঙ্গে একে অপরকে আক্রমণ করেছে বিজেপি ও তৃণমূল ৷ গেরুয়া শিবিরের নেতা রাহুল সিনহা মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে বলেন, "গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে মানুষ ছটফট করে ৷ এসআইআর তৃণমূলের গলায় কাঁটার মতো বিঁধেছে ৷ তাই ওরা চিৎকার করছে ৷" তাঁর অভিযোগ, এসআইআর শুরু হওয়ার আগে থেকেই তৃণমূল চিৎকার করছে কারণ তারা নিজেদের ‘বিনাশ’ দেখতে পাচ্ছে ৷ রাজ্য় বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি স্পষ্ট জানান, "সাধারণ মানুষ চায় ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার বাদ যাক, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা চান না ৷ তিনি যত চিঠিই দিন না কোনও লাভ হবে না ৷"
তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বিজেপি ও কমিশনকে একযোগে আক্রমণ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "এসআইআর শুরুর আগে বলা হয়েছিল এক কোটি 20 লক্ষ রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে ৷ কিন্তু ড্রাফট লিস্ট বেরনোর পরেও কমিশন বলতে পারল না কটা রোহিঙ্গা পাওয়া গেল ৷"
এদিনই তিনি বিডিও অফিসে শুনানির সময় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, মারা যাচ্ছেন ৷ বিজেপি নির্দেশ দিচ্ছে আর কমিশন বাংলার মানুষকে হেনস্থা করছে ৷ মানুষ রাস্তায় নেমে এর জবাব দেবে ৷" শনিবারের এই চিঠি এবং রাহুল সিনহা-অরূপ চক্রবর্তীদের বাদানুবাদ বুঝিয়ে দিল এই সংঘাত থামার কোনও লক্ষণ নেই ৷
এর আগে গত 4 জানুয়ারি এসআইআর নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার পাতার একটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, অপরিকল্পিত ও খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের জেরে গোটা প্রক্রিয়াটি এখন ‘প্রহসনে’ পরিণত হয়েছে ৷