বহিরাগতদের ভোটার তালিকায় ঢোকাতে ‘বস্তাভর্তি’ ফর্ম-6, জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি মমতার

বহিরাগতদের ভোটার তালিকায় ঢোকাতে ‘বস্তাভর্তি’ ফর্ম-6, জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি মমতার
তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়েছিলেন, সেই এক অভিযোগে এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন মমতা ৷
Published : March 31, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: ভোটমুখী বঙ্গে ভিনরাজ্য থেকে ভোটারদের রাজ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ গতকাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে গিয়ে এই অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই অভিযোগের রেশ টেনে মঙ্গলবার সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
অভিষেক অভিযোগ করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভিনরাজ্যের ভোটারদের বাংলায় ঢোকাচ্ছে বিজেপি ৷ এই কাজে গেরুয়া শিবিরকে সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ তাঁর দাবি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রায় 30 হাজার অবৈধ ‘ফর্ম-6’ (নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন) জমা পড়েছে সিইও দফতরে ৷ এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সিইও দফতরের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি তুলেছেন তিনি ৷
I have written to the Chief Election Commissioner, raising serious alarm over the grave conspiracy being orchestrated against the democratic rights of the people of Bengal.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 31, 2026
BJP agents have been caught red-handed flooding the Office of the Chief Electoral Officer, West Bengal… pic.twitter.com/QYZrj7RqST
এরপর এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের একাংশের যোগসাজশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার এক সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে রাজ্যে ৷ নির্ভরযোগ্য সূত্রের উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপি এজেন্টদের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ‘ফর্ম ৬’ (নতুন ভোটার হওয়ার আবেদনপত্র) জমা দেওয়া হচ্ছে ৷
বিষয়টির আইনি দিক এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন ৷ চিঠিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, “এগুলি ভোটার তালিকায় নাম তোলার সাধারণ বা রুটিন আবেদন বলে মনে হচ্ছে না; বরং বহিরাগতদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি অশুভ ও চক্রান্তমূলক পদক্ষেপ ৷” তৃণমূল সুপ্রিমোর আশঙ্কা, এই আবেদনকারীরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নন ৷ এই রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের কোনও বৈধ সংযোগ নেই ৷ এর আগে বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির নির্বাচনেও ঠিক একই ধরনের কারচুপির কৌশল নজরে এসেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ এই চিঠি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা করছে ৷ তিনি চিঠিতে গত 20 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের (W.P.(C) No. 1089 of 2025) কথা উল্লেখ করেছেন ৷
শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জমা দেওয়া নথিপত্রের সত্যতা যাচাই এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেওয়ার বিষয়ে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের (Judicial Officers) নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে প্রায় 60 লক্ষ ভোটারদের মামলা বিচারের জন্য ছিল ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই বিচার প্রক্রিয়া এখনও চলছে এবং নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে চারটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকার আইনি বিচার প্রক্রিয়া চলছে, সেই সময়ে সিইও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন করে প্রায় 30 হাজার 'ফর্ম 6' আবেদন গ্রহণ করেছেন ৷ তৃণমূলের আশঙ্কা, সংশ্লিষ্ট বুথ বা রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনও যথাযথ নোটিশ না দিয়েই কমিশন এই সমস্ত আবেদন একতরফাভাবে অনুমোদন করে নেবে ৷
চিঠিতে বলা হয়েছে, গত 27 মার্চ মেমো নম্বর 3420-Home(Elec) অনুযায়ী, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত 6 নম্বর ফর্ম এবং 8 নম্বর ফর্ম-এর মাধ্যমে নাম সংযোজন বা সংশোধনের যে ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশের চরম পরিপন্থী ৷ এই নিয়ম মূলত সীমিত উদ্দেশ্যে এবং হবু প্রার্থীদের সুবিধার জন্য তৈরি, গণ-আবেদন বা হাজার হাজার বহিরাগতদের নাম তোলার জন্য নয় ৷
আইনি যুক্তির পাশাপাশি এক চরম মানবিক বিপর্যয়ের কথাও চিঠিতে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানিয়েছেন, ত্রুটিপূর্ণ এবং দৃশ্যত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (Special Intensive Revision)-এর কারণে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন এবং অনেকে নিজেদের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন ৷
এই অমানবিক প্রক্রিয়ায় রাজ্যে ইতিমধ্যে দুশো'রও বেশি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এত বড় ঘটনার পরেও কমিশনের নীরবতা ও সংবেদনশীলহীন দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি ৷
সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিজের খেয়ালখুশিমতো কোনও নিয়ম তৈরি করতে পারে না, যা 1960 সালের সংবিধিবদ্ধ বিধির (Registration of Electors Rules) বিরোধী ৷ নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এই বেআইনি অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷