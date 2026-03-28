ETV Bharat / state

'ছেলে লালবাতি গাড়ি নিয়ে যেন না ঘোরে', মঞ্চে দাঁড়িয়েই প্রার্থীকে হুঁশিয়ারি মমতার

জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের ছেলে প্রেমপাল সিংয়ের কনভয় নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোয় অসন্তুষ্ট এলাকাবাসী ৷

MAMATA BANERJEE
প্রকাশ্য মঞ্চে প্রার্থীকে হুঁশিয়ারি মমতার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 28 মার্চ: জামুড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের ছেলের কাজকর্ম নিয়ে প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় ৷ প্রার্থীর উদ্দেশে প্রকাশ্য জনসভার মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূল প্রার্থীকে এদিন মমতা সাফ জানিয়ে দেন, তাঁর ছেলে যেন কোনওভাবে লালবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে না ঘোরে ৷

শনিবার রানিগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে অন্ডালের খাঁদরাতে জনসভা করতে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেই জামুড়িয়ার প্রার্থী হরেরাম সিং-কে খোলা মঞ্চে সরাসরি মমতা বলেন, "হরেরাম তোমার ছেলেকে বলো লালবাতির গাড়ি যেন ব্যবহার না করে। আমি এখন থেকে সতর্ক করলাম।" জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের ছেলে প্রেমপাল সিংকে নিয়ে এলাকায় বহু অভিযোগ আগেও উঠেছে । কার্যত তাঁর চলাফেরা, বোলচাল কিংবা কনভয় নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোতে অসন্তুষ্ট এলাকাবাসী ৷ অভিযোগ, তাঁর আচরণে রুষ্ট জামুড়িয়া এলাকার মানুষ। যখন-তখন মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, এমনকী দলীয় কর্মীদেরও খুব বেশি পাত্তা না-দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রেমপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷

প্রকাশ্য মঞ্চে প্রার্থীকে হুঁশিয়ারি মমতার (ইটিভি ভারত)

এরই পাশাপাশি বিহারের বিজেপি নেতা পবন সিংকে নিয়ে জামুড়িয়ায় অনুষ্ঠান করানোর উদ্যোগ নিয়েছিল প্রেমপাল সিং। শুধু তাই নয়, ভিন রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তাঁর বেশ ওঠা বসা রয়েছে বলেও দাবি করেছে বাংলা পক্ষ সংগঠন। সম্প্রতি লাল-নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে এলাকায় তাঁর দাপিয়ে বেড়ানোর অভিযোগও উঠেছিল। আর সেই অভিযোগ পৌঁছে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কানেও। শনিবার জনসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হরেরাম সিংকে বলেন, "তোমার ছেলেকে বলো লালবাতির গাড়ি ব্যবহার না করতে ৷ আমি সতর্ক করে যাচ্ছি।"

শনিবার রানীগঞ্জের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করতে এলেও এদিনের মঞ্চে জেলার অন্যান্য বিধানসভার প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যর শেষে প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে অভিজিৎ ঘটক উঠলে, তাঁকে কুলটির প্রার্থী হিসেবে তিনি পরিচিত করান ৷ এর পরেই হরেরাম সিং বসেছিলেন। তিনি উঠতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হরেরাম সিংকে ভোট দেবেন কিন্তু আমি হরেরামকে সতর্ক করছি, ওর ছেলে লাল বাতি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এটা যেন আর না হয়।"

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এমন হুঁশিয়ারী শুনে হরেরাম সিং-এর মুখ কার্যত ছোট হয়ে যায়। তবে সভায় উপস্থিত দর্শকদের হাততালি এবং উল্লাস বুঝিয়ে দেয় যে, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে তৃণমূলের সমর্থকরাও খুশি হয়েছে। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রাক্তন বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের ছেলে প্রেমপাল সিংকে নিয়ে বহু অভিযোগ উঠেছে । আমরাও অনেক অভিযোগ করেছিলাম। তিনি নীলবাতি গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। বিধায়ক করলে সেটা মানা যায়, কিন্তু বিধায়কের ছেলে এমনটা করছে ! যদিও এ রাজ্যের আইনকানুন কোনটা ঠিক কোনটা ভুলটা বলা যায় না। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আমাদের কথার মান্যতা দিয়েছেন এবং তিনি সতর্ক করেছেন জামুরিয়ার তৃণমূল প্রার্থীকে।"

TAGGED:

TMC CANDIDATE JAMURIA
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.