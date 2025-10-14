ETV Bharat / state

মিরিক-সুখিয়াপোখরির ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী, ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার

ধসে মৃত 10 জনের পরিবারের হাতে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র ও পাঁচটি পরিবারের হাতে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা করে তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Mamata visits Mirik
সুখিয়াপোখরির ত্রাণশিবিরে মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কার্শিয়াং, 14 অক্টোবর: মিরিক ও সুখিয়াপোখরির ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ফের একবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের সার্কিট হাউজ থেকে বেরিয়ে প্রথমে তিনি মিরিকের ধস কবলিত এলাকা ও মিরিক লেক পরিদর্শন করেন।

মিরিকে 4 অক্টোবরের ধসে রিনচেন লামা নামে এক বাসিন্দার পরিবারের দুই সদস্যর মৃত্যু হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁদের হাতে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর তৈরি করার জন্য এক লক্ষ 20 হাজার টাকা তুলে দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি সুখিয়াপোখরি ব্লক অফিসে যান। সেখানে প্রশাসনের তরফে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়বাসীদের জন্য আয়োজিত মেডিক্যাল ও সরকারি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

সুখিয়াপোখরিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee)

তারপর সেখানে বেরিয়ে ধসে মৃত 10 জনের পরিবারের হাতে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগ পত্র ও পাঁচটি পরিবারের হাতে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা করে ঘর নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ছিলেন আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, মিরিক পুরসভার প্রশাসন এলবি রাই, জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সুখিয়াপোখরিতে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একদিকে যেমন পুলিশ ও প্রশাসন-সহ উদ্ধারকাজে সাহায্যকারী সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যেও সুর চড়ান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মিরিক-সহ যেসব জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে, সেসব জায়গায় 24 ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ৷ পূর্ত দফতর ধস সরিয়ে দিয়েছে । আর কেউ কেউ রাজনীতি করছে ধূপগুড়ি আর ময়নাগুড়ি নিয়ে। আমি যেদিন ওইদিকে গিয়েছিলাম, সেখানে কেউ ত্রাণ শিবিরে ছিল না ৷ তাদের প্রত্যেকের কাছে যাতে ত্রাণ পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কেউ কেউ মানুষকে হতাশ করছেন। তাঁদের বলব মানুষকে হতাশ না-করে কাজ করুন। আপনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে ।"

Mamata visits Darjeeling
সুখিয়াপোখরিতে মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "মানুষ বিপদে পড়লে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হয় ৷ কিছু করবেন না অথচ বিজেপির টাকায় বড় রড় ভাষণ দেবেন। একদিন ঘুরে ছবি তুলে সব পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তারপর আর তাদের দেখা গিয়েছে ? বাড়ি বানাবো আমরা, ব্রিজ বানাবো আমরা, চিকিৎসা করব আমরা, ত্রাণ দেব আমরা, কমিউনিটি কিচেন করব আমরা, ধস সরাব আমরা। কেন্দ্রের কোন ভূমিকা নেই ৷ শুধু রাজনীতি ৷ বলা হয়েছিল, আমি নাকি মিরিক যাচ্ছি না। আপনি ভগবান নাকি ? আমরা একবার ত্রাণ দিয়ে পালিয়ে গেলাম তা নয়। এটা একটা প্রক্রিয়া। এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ ৷ এটা করে আমরা কাউকে দয়া করছি না ৷ আমাদের দায়িত্ব। কিছু করে না, খালি বড় বড় কথা আর বদনাম। আমি ওদের সঙ্গে নেই। আমি মানুষের সঙ্গে।"

Mamata visits Mirik
ধস কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলছেন মমতা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী লামাহাটার কাছে পশুপতিতে একটি ইকো-ট্যুরিজম স্পট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আশাবাদী লামাহাটায় যেমন অনেক পর্যটক ঘুরতে আসার পাশাপাশি অনেকে সিনেমা তৈরি করতে আসে, তেমনি সেখানেও অনেকে আসবেন। এদিন সুখিয়াপোখরি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এর এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স (X) বার্তায় জানান, “গত কয়েকদিন ধরে আমি উত্তরবঙ্গের বন্যা ও ভূমিধস-আক্রান্ত এলাকাগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করছি । পরশু হাশিমারা (আলিপুরদুয়ার) সফর করেছি, গতকাল নগরাকাটা, চালসা, মল এবং কুর্সিয়ং গিয়েছি। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং চলমান পুনর্গঠন কাজ পর্যালোচনা করেছি।”

বুধবার লালকোঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ, পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে রিভিউ মিটিংয়ে বসবেন। ওই বৈঠকে জিটিএ'র তরফে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার বৈঠক সারবেন তিনি।

TAGGED:

CM MAMATA BANERJEE
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
L ANDSLIDE HIT MIRIK IN DARJEELING
MAMATA VISITS MIRIK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.