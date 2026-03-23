নির্বাচনের প্রচারে বুধে উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, করবেন তিনটি জনসভা

নির্বাচনের প্রচারে বুধে উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, করবেন তিনটি জনসভা
দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরেও ভালো ফলের আশায় তৃণমূল ৷ জেরেই উত্তরে একের পর এক সভা করে ঝড় তুলতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : March 23, 2026 at 2:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার তিনি দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলায় নির্বাচনী সভা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ বুধবার তিনি প্রথমে ময়নাগুড়ি, তারপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শেষে নকশালবাড়িতে সভা করবেন। ইতিমধ্যে তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে। মাঠও বাছাই করা হয়েছে। প্রত্যেক জনসভার স্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে এলেই কর্মীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ বেড়ে যায় বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা শিলিগুড়ির প্রার্থী গৌতম দেব।
উত্তরবঙ্গ বরাবর বিজেপির ঘাঁটি বলে পরিচিত। যদিও এবার প্রার্থী বাছাই নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় জেলায় জেলায়। ভাঙচুর করা হয় পার্টি অফিস ৷ তারপর আবার SIR ও গ্যাসের কারণে বিজেপি এক ধাক্কায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। তাই এবছর দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরেও ভালো ফলের আশায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এ কারণেই উত্তরে একের পর এক সভা করে ঝড় তুলতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাই এবার তিনি শুরুতেই উত্তরকে বেছে নিয়েছেন।
জানা গিয়েছে, নকশালবাড়িতে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠে জনসভা করবেন তিনি। তারপর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জাবরাভিটা হাইস্কুলের মাঠে জনসভা করবেন ৷ ইতিমধ্যে দুটো মাঠ পরিদর্শন করেছেন পুলিশকর্তারা ৷ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, "বুধবার জাবরাভিটা মাঠে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে ৷" আবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়াল বলেন, "বুধবার আমাদের দিদি আসছেন নকশালবাড়িতে ৷ আমরা জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছি ৷ উনি এলে আমাদের কর্মীরা বাড়তি উৎসাহ পাবে ৷ আমাদের প্রার্থীরাও মুখিয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বলে।"
এবিষয়ে মাটিগাড়া নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই আমরা নির্বাচনের ময়দানে নেমেছি ৷ উনি এলে স্বভাবতই প্রচারে ঝড় উঠবে ৷ আমরাও বাড়তি অক্সিজেন পাব।" এদিকে উত্তরে মমতা আসবে বলে ইতিমধ্যে সাজো সাজো রব শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা ছাড়াও রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আবার নকশালবাড়িতেও ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী নির্দেশ দেন সেদিকে নজর থাকবে গোটা উত্তরের প্রার্থীদের। কীভাবে প্রচার চালাতে হবে সেদিকে তাকিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকরা।
এবিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, "উনি আমাদের দলনেত্রী, আমাদের পথপ্রদর্শক ৷ উনি আসবে শুনেই কর্মীরা প্রবল উৎসাহিত ৷ উনার পরামর্শ নিয়েই আমরা নির্বাচনে লড়াই করব ৷ এই জেলার তিনটি আসন মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চাই আমরা ৷"