গঙ্গাসাগর মেলা 2026: রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে 5 জানুয়ারি সাগরে মমতা

গঙ্গাসাগর মেলা 2026: রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে 5 জানুয়ারি সাগরে মমতা
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে গঙ্গাসাগর ড্রেজিংয়ের কাজ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ৷
Published : December 23, 2025 at 7:35 PM IST
কলকাতা/গঙ্গাসাগর, 23 ডিসেম্বর: আগামী 8 জানুয়ারি থেকে 2026 সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে চলেছে ৷ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে । মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করতে কোনোরকম খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার । বিশেষ করে এই মেলায় যাতে কোনোভাবেই 'ভিআইপি সংস্কৃতি' সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ না-হয়ে দাঁড়ায়, সেই বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর সেই নির্দেশ কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই এবার গঙ্গাসাগরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি
নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী 5 জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপে পৌঁছবেন এবং 6 জানুয়ারি কলকাতায় ফিরে আসবেন । এই দু'দিনের সফরে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে তাঁর । 5 জানুয়ারি সাগরে পৌঁছেই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । মেলার প্রস্তুতির পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলা চত্বরের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, সাফাই অভিযান, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং পুণ্যার্থীদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থার বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে । প্রশাসনিক বৈঠকের সঙ্গে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর ।
'ভিআইপি সংস্কৃতি'তে না মমতার
এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় প্রশাসনের বাড়তি সতর্কতার পিছনে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে । সম্প্রতি তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে রাজ্য । সেই ঘটনায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নজরে এসেছিল । এরপরই গত 15 ডিসেম্বর নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে, গঙ্গাসাগর মেলার মতো জনবহুল ইভেন্টে কোনোভাবেই 'ভিআইপি কালচার' বরদাস্ত করা হবে না । সাগরের মেলায় সাধারণ পুণ্যার্থীরাই যে 'ভিআইপি', তা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি । তাই যুবভারতীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে সাগরতটে না-ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই আগাম পরিদর্শন ।
মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং
অন্যদিকে, মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াত মসৃণ রাখতে মুড়িগঙ্গা নদীতে প্রায় 30 কোটি টাকা ড্রেজিংয়ের কাজও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে । ভাটার সময়েও যাতে ভেসেল এবং লঞ্চ চলাচল করতে পারে, তার জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেলগুলিতে পলি সরানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে । সেচ দফতরের আধিকারিকরা নিয়মিত এই কাজের তদারকি করছেন । সোমবার সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া নিজে লট নম্বর আট এবং কচুবেড়িয়ার অস্থায়ী জেটি ঘাট পরিদর্শন করেন ।
লঞ্চে করে মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি । সেচ দফতরের আধিকারিকরা ম্যাপের মাধ্যমে মন্ত্রীকে ভেসেল চলাচলের রুট এবং ড্রেজিংয়ের অগ্রগতি বুঝিয়ে দেন । মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ছাড়াও রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা এলসিটিতে নদী পারাপার করে ড্রেজিংয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে পরীক্ষা করেছেন । ভাটার সময় এলসিটি চলাচলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে ।
সেচমন্ত্রীর বক্তব্য
সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার কাজ কতটা এগলো, তা খতিয়ে দেখলাম ৷ উৎকৃষ্টমানের ইঞ্জিনিয়াররা এখানে কাজ করছেন ৷ খুব ভালো কাজ হচ্ছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি দফতর অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করছে ৷ আশা করা যায় 31 ডিসেম্বরের মধ্যে মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং ও অস্থায়ী জেটিঘাট তৈরির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷"
তিনি আরও উল্লেখ করেন, "চলতি বছর কুম্ভমেলা না-থাকায় গঙ্গাসাগরে রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই ভিড়ের চাপ সামলাতে এবং যাত্রাপথ নিরাপদ রাখতে প্রশাসন সবদিক থেকে প্রস্তুত । বেনুবনে ড্রেজিংয়ের কাজ থেকে শুরু করে সমুদ্র সৈকতের স্নানের ঘাট-সবকিছুর উপরই কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে ।"
মূলত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফর কেবল ফিতে কাটার আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মেলা শুরুর আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে যাতে কোনও ফাঁকফোকর না-থাকে, তা নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য । প্রশাসনিক মহলের মতে, 5 জানুয়ারির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দেবেন, তার ওপরেই নির্ভর করবে এবারের মেলার চূড়ান্ত রূপরেখা ।
গঙ্গাসাগরের স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত গিরি বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে জোরকদমে প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়েছে ৷ অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনেক মাস আগে থেকেই কাজ শুরু করা হয়েছে ৷ কাজ প্রায় শেষের পথে । আমাদের দুশ্চিন্তার একটাই কারণ নদী বাঁধ ৷ যদি স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হয় তাহলে সাগরদ্বীপ রক্ষা পাবে ৷ শুধু সাগরদ্বীপ নয়, সাগরের বাসিন্দারাও রক্ষা পাবে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে ।"