এই তিন কলেজ মিলে তৈরি হবে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সবুজ সংকেত মুখ্যমন্ত্রী'র

এই তিন কলেজ মিলে তৈরি হবে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সবুজ সংকেত মুখ্যমন্ত্রী'র
তিন কলেজের অধ্যক্ষের প্রস্তাবকে সম্মতি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাগদেবীর পুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে কলেজের প্রাক্তনী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
Published : January 23, 2026 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশুতোষ কলেজ । এখানেই একসময় পড়াশোনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুক্রবার সরস্বতী পুজো এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিজের পুরনো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে বড় খবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই আশুতোষ কলেজ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ এবং যোগমায়া দেবী কলেজকে এক ছাতার তলায় এনে তৈরি হতে পারে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় । শুক্রবার কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হলে, তাতে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে উৎসবের আমেজ ৷ একদিকে সরস্বতী পুজো, অন্যদিকে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 129তম জন্মজয়ন্তী। এদিন সকালে প্রথমে রেড রোডে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সোজা দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । গন্তব্য ছিল তাঁর আলমা মেটার (প্রাক্তনীর কাছে তাঁর কলেজ আলমা মেটার) আশুতোষ কলেজ ৷ পুজোর দিনে কলেজের প্রাক্তনী তথা রাজ্যের অভিভাবককে কাছে পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ছিলেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর এই উৎসবের আবহেই উঠে আসে উচ্চশিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।
সূত্রের খবর, আশুতোষ কলেজ চত্বরেই অবস্থিত অপর দুই কলেজ ৷ তা হল, যোগমায়া দেবী কলেজ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলেজ ৷ ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিকভাবে একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত এই তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা 'ইউনিভার্সিটি' গঠনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরেই ভাবা হচ্ছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে সেই দাবিই জোরালোভাবে পেশ করেন তিন কলেজের অধ্যক্ষরা। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। তবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং সামনে বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তিনি জানিয়েছেন, ভোটের পরই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে।
শুধুমাত্র মৌখিক আলোচনা নয়, বিষয়টি যাতে প্রশাসনিক স্তরে সঠিক পথে এগোয়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটি লিখিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারেরর সদস্য কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তিন কলেজের অধ্যক্ষরা যেন সম্মিলিতভাবে এই প্রস্তাবটি সরকারের কাছে পাঠান। এই নির্দেশ পাওয়ার পরই আশার আলো দেখছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।
বিষয়টি নিয়ে আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গ্রুপ অফ কলেজেরই প্রাক্তনী। তিনি রাজ্যের অভিভাবক। ওঁর আসাতে আমরা তিন কলেজের সকল সদস্য এবং ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত আনন্দিত। তবে এবারের আসাটা একটু অন্যরকম। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, যেহেতু তিনি আমাদের প্রাক্তনী, তাই এই তিন কলেজ মিলিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের উপহার দিন। আজ তিনি জানিয়েছেন, সামনেই নির্বাচন। তাই ভোটের পর বিষয়টি তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন।"
অন্যদিকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, "আশুতোষ কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজ ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজ আদতে একটাই পরিবার। উৎসবের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আমরা এই প্রস্তাব দিয়েছি। আমরা তিন কলেজই একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছি। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, আমি পাশেই ছিলাম।"
তবে শতাব্দী প্রাচীন এই কলেজগুলির পরিকাঠামো এবং ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকেও কিছুটা চাপ কমবে বলে মনে করছে শিক্ষামহল। যদিও মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিলেও, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আদৌ কতটা মসৃণ হবে, তা নিয়ে থাকছে প্রশ্ন।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের বেশ ক'য়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল এবং উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন চলছে। বহু বিল এখনও রাজভবনে আটকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের বিল আনা হলে তার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা থাকছেই ৷
সামনেই রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট এবং বিধানসভা নির্বাচন। এখন দেখার, নির্বাচনের পর সত্যিই এই 'আশুতোষ গ্রুপ অফ কলেজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পায় কি না। আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেই বুক বাঁধছেন তিন কলেজের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা।