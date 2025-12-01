মিশন 2026: মঙ্গলে দেড় দশকের 'উন্নয়নের খতিয়ান' পেশ করবেন মমতা

মিশন 2026: মঙ্গলে দেড় দশকের 'উন্নয়নের খতিয়ান' পেশ করবেন মমতা
আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ মঙ্গলবার রাজ্যবাসীর কাছে কাজের হিসেবনিকেশ পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : December 1, 2025 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ তৃতীয় বারের মেয়াদ শেষের পথে এবং চতুর্থ বার ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই ৷ এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে গত 15 বছরে তাঁর সরকারের সাফল্যের খতিয়ান বা 'প্রোগ্রেস রিপোর্ট' জনসমক্ষে তুলে ধরবেন তিনি ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, বিভিন্ন সরকারি দফতরের কাজের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একাধিক 'বই' বা রিপোর্ট এদিন প্রকাশ করা হবে ৷ 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে 2025 সাল পর্যন্ত— এই দীর্ঘ দেড় দশকে বাংলা উন্নয়নের ঠিক কোন ধাপে পৌঁছেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবনিকেশ থাকবে এই রিপোর্টে ৷
প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ অনুষ্ঠান নয়, রাজ্য সরকারের তরফে একটি আনুষ্ঠানিক দলিল হিসেবে পেশ করা হবে ৷ যেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সরকারের সাফল্যকে পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে ৷
দফতর অনুযায়ী সাফল্যের দলিল
আগামিকালের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর মূল নজর থাকবে 'ডেটা' বা তথ্যের উপর ৷ নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রতিটি দফতরের গত 15 বছরের কাজের গ্রাফ তুলে ধরা হবে ৷ কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছে, তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে ৷ বিশেষত নারী কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে রাজ্যের বরাদ্দ এবং তার সুফলভোগীর সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আবেগের রাজনীতির পাশাপাশি মানুষ যেন উন্নয়নের পরিসংখ্যান দেখে সরকারকে বিচার করেন ৷
অপপ্রচারের জবাব ও রাজনৈতিক কৌশল
তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের মতে, গত কয়েক বছরে জাতীয় স্তরে এবং সোশাল মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটি পরিকল্পিত নেতিবাচক প্রচার চালানো হচ্ছে ৷ বিরোধীরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি এবং শিল্পায়ন নিয়ে ক্রমাগত সরব হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশকে বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগের 'তথ্যভিত্তিক জবাব' হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷
শাসক দলের দাবি, অপপ্রচারের জবাব মুখের কথায় না দিয়ে, সরকারি নথিপত্র এবং উন্নয়নের পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়াই শ্রেয় ৷ এই রিপোর্ট কার্ড সেই উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ নিজেরাই বিচার করতে পারেন 2011 সালের আগে বাংলা এবং বর্তমান বাংলার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ৷
2026-এর আগে অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি রোখার চেষ্টা
টানা 15 বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে যে কোনও সরকারের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' তৈরি হয় ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এটি একটি ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ বিরোধীরা দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে সরব হয়ে জনমত তৈরির চেষ্টা করছে ৷ এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর 15 বছরের সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ আসলে সেই নেতিবাচক হাওয়া ঘোরানোর একটি কৌশল ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন নির্বাচনটি হোক পুরোপুরি উন্নয়নের নিরিখে ৷ তাই ভোটের দামামা বাজার অনেক আগে তিনি সরকারের 'ট্র্যাক রেকর্ড' মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন ৷
তৃণমূল স্তরে প্রচারের হাতিয়ার
যদিও আগামিকাল নবান্নে অনুষ্ঠানটি সরকারিভাবেই হবে, কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রাজনৈতিক ৷ জানা গিয়েছে, সরকারিভাবে এই রিপোর্ট বা বইগুলি প্রকাশের পর, সেগুলিকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলের আইটি সেল এবং সোশাল মিডিয়া উইং এই তথ্যগুলিকে গ্রাফিক্স এবং ভিডিয়োর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মোবাইলে পৌঁছে দেবে ৷
পাশাপাশি, জেলা সম্মেলন এবং বুথস্তরের কর্মিসভাতেও এই রিপোর্টের তথ্য ব্যবহার করা হবে ৷ কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হবে, তাঁরা যেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে 2011 সালের আগের পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করে মানুষকে বোঝান ৷