মোদির সভার পাল্টা মেগা শো ! 28 জানুয়ারি সিঙ্গুরে মমতা

মোদির সভার পাল্টা মেগা শো ! 28 জানুয়ারি সিঙ্গুরে মমতা
18'র পাল্টা 28 ৷ মোদি-মমতার সভা পাল্টা সভার সৌজন্যে আবারও রাজ্যরাজনীতির শিরোনামে সিঙ্গুর ! শেষবার 2023 সালে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে সিঙ্গুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : January 20, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: রবিবাসরীয় দুপুরে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ঠিক তার 10 দিনের মাথায় সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদিকে কড়া জবাব দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামী 28 জানুয়ারি, বুধবার সিঙ্গুরে তৃণমূলের 'মেগা শো'।
প্রধানমন্ত্রীর সভার পাল্টা হিসেবেই মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভাকে দেখছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে 2023 সালের 28 মার্চ পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্প উদ্বোধন করতে সিঙ্গুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ প্রায় তিন বছর পর সিঙ্গুরের মাটিতে পা-রাখবেন মমতা ৷
মুখ্যমন্ত্রীর হাই-প্রোফাইল এই সভা সফল করতে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের ‘ভূমিপুত্র’ বেচারাম মান্না। দলনেত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছেন তিনি। মাঠ পরিদর্শন থেকে শুরু করে কর্মী সম্মেলন- রাজনৈতিক সভা ঘিরে ফের সরগরম সিঙ্গুর ৷
সিঙ্গুর বঙ্গ রাজনীতির এক আবেগের নাম ৷ 2006-07 সালের এখানকার জমি আন্দোলন রাজ্যে পালাবদলের পথ দেখিয়েছিল। টাটার ন্যানো কারখানার জন্য প্রস্তাবিত সেই ঐতিহাসিক জমিতেই গত রবিবার সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন নিয়ে তোপ দেগেছিলেন। তবে বিজেপি কর্মী থেকে শুরু করে সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ আশা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ কোনও ঘোষণা করবেন ৷ বিশেষ করে শিল্প নিয়ে ৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে টাটার জন্য নির্দিষ্ট জমিতেই শিল্প হবে- প্রধানমন্ত্রীর থেকে এই মর্মে ঘোষণাও চেয়েছিল হুগলির এই বহুল চর্চিত জনপদ ৷
কিন্তু তেমন কোনও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না থাকায় স্থানীয় স্তরে কিছুটা হতাশা তৈরি হয়েছে বলে তৃণমূলের দাবি ৷ সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 28 তারিখের সভা থেকে তিনি একাধারে যেমন মোদির তোলা সমস্ত রাজনৈতিক অভিযোগের কড়া জবাব দেবেন, তেমনই রাজ্যবাসীর জন্য বড়সড় উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে দেবেন বলে খবর।
নবান্ন ও দলীয় সূত্রে খবর, এই সভার প্রস্তুতির পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হরিপাল ও সিঙ্গুরের দাপুটে নেতা বেচারাম মান্নাকে। ইতিমধ্যেই তিনি সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন । হুগলি জেলার তৃণমূল নেতাদেল নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছেন । লক্ষ্য একটাই-মোদির সভার চেয়েও বড় জমায়েত করা।
বেচারাম মান্না ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, দিদির সভায় জনসমুদ্র হবে। বিজেপি যে ভিড় দেখিয়েছিল, তার কয়েকগুণ বেশি মানুষ আসবেন মমতার কথা শুনতে । সিঙ্গুরের মানুষ যে মমতার সঙ্গেই আছেন, 28 তারিখ তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে যাবে । আশেপাশের ব্লকগুলি থেকেও কর্মী-সমর্থকদের আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । তৈরি হচ্ছে বিশাল মঞ্চ। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে ।