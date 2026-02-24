দ্বিচারিতা ! কেরলের নাম পরিবর্তন, অথচ বাংলার কেন নয় ? সরব মমতা

দ্বিচারিতা ! কেরলের নাম পরিবর্তন, অথচ বাংলার কেন নয় ? সরব মমতা
নাম পরিবর্তন নিয়ে কেরল সরকার এবং সেই রাজ্যের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : February 24, 2026 at 5:34 PM IST
কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি: কেরলের নাম পরিবর্তন হয়ে হল 'কেরলম'। ভোটের ঠিক আগেই দক্ষিণের এই রাজ্যের নাম পরিবর্তনে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । এই সিদ্ধান্তের পরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর প্রশ্ন, "আজকের ঘটনা প্রমাণ করে, বাংলা বঞ্চিত হচ্ছে । আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন এই দ্বিচারিতা ?" এদিন বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "বাংলা একটা রাজনৈতিক শিকার হয়ে গিয়েছে । রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয়েও রাজনীতি হচ্ছে । বাংলার মানুষের মননশক্তি, বাংলার চেতনা, সব কিছুকে কেন্দ্র ভয় পায় ।"
মঙ্গলবার ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' (Bangla) করার প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে । তার পরেও এই প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে পড়ে রয়েছে । তাঁর কথায়, "আমাদের পাঁচ বছর হয়ে গেল, প্রস্তাব পড়ে রয়েছে । আমরা বিধানসভায় পাশ করিয়েছি । কিন্তু বারবার আমাদের নাম বদলের প্রস্তাব আটকে দেওয়া হয়েছে ।"