এজেন্সি দিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

এজেন্সি দিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো হচ্ছে, শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে তোপ মমতার
কেন্দ্রীয় এজেন্সির নিশানায় শিল্পপতিরা ৷ তাই রাজ্যে লগ্নি না-হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : December 18, 2025 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: শিল্পপতিদের ভয় দেখিয়ে রাজ্যে বিনিয়োগে বাধা দিচ্ছে সিবিআই ও ইডি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার রাজ্যে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ তো দীর্ঘদিনের ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবার এজেন্সির নিশানায় ব্যবসায়ীরাও ৷
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় শিল্পের পরিবেশ নষ্ট করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এই রাজ্যে ‘এজেন্সি’কে হাতিয়ার করা হচ্ছে ৷ তাঁর দাবি, সিবিআই (CBI) এবং ইডি (ED)-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ৷ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে রাজ্যের স্বাভাবিক বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ ৷ বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিজনেস অ্যান্ড ইনডাস্ট্রি কনক্লেভ-এর মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই সুর চড়ান তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শাসকদল ৷ একাধিক মন্ত্রী ও নেতার গ্রেফতারির নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলেও বারবার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷
তবে এদিন ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহের শিল্প-বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশকে স্তব্ধ করতেই ব্যবসায়ীদের নিশানা করছে কেন্দ্র ৷ তাঁর কথায়, "ব্যবসায়ীদের এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ সারাক্ষণ যদি এজেন্সির ভয় দেখানো হয়, তাহলে তাঁরা ব্যবসা করবেন কী করে ?" মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, তিনি যদি কখনও কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসেন, তখন এই ভয়ের পরিবেশ তিনি দূর করবেন ৷
এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ‘অপপ্রচার’ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিরোধীরা, বিশেষত বিজেপি, প্রায়শ অভিযোগ করে বাংলায় শিল্পের অনুকূল পরিবেশ নেই এবং বড় শিল্প আসছে না ৷ এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “বাংলার নামে অযথা কেউ কেউ অপপ্রচার করছেন ৷ বাংলায় শিল্প সম্ভাবনা নেই বলে রাজ্যের বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে ৷” মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করেন, বিরোধীদের এই নেতিবাচক প্রচার টিকবে না ৷ তিনি ঘোষণার সুরে বলেন, “বাংলা একদিন সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ৷ বাংলা যা পারে, আর কেউ তা করতে পারে না ৷"
রাজ্যে শিল্পোয়ন্ননের লক্ষ্যে প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ ‘বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন’-এর আয়োজন করা হয় ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা ভোটের পরবর্তী সময়েও কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা ৷ এতদিন তা সীমাবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ৷ এবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সেই তালিকায় ব্যবসায়ীদের যুক্ত করেছেন ৷ রাজ্যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সমগ্র বাংলার অর্থনীতির উন্নতি না-হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, ব্যবসায়ীরা যদি চাপে থাকেন, তবে নতুন লগ্নি আসবে না, আর লগ্নি না এলে কর্মসংস্থান তৈরি হবে না— এই সমীকরণটিই এদিন জনসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছেন মমতা ৷