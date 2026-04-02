'কংগ্রেসিদের অত্যাচারে মালদায় গন্ডগোল', আদালতে ভরসা রাখার বার্তা মমতার

'কংগ্রেসিদের অত্যাচারে মালদায় গন্ডগোল', আদালতে ভরসা রাখার বার্তা মমতার
এসআইআর-এর সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম বাদ পড়ায় বিচারকদের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ এই ঘটনা কংগ্রেসের যোগসাজশ হয়েছে বলে দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : April 2, 2026 at 5:25 PM IST
মালদা, 2 এপ্রিল: বিচারকদের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রায় 30 মিনিটের বক্তৃতায় ঘুরেফিরে তিনি কংগ্রেসকেই এই ঘটনার জন্য দুষলেন ৷ সঙ্গে বারবার মনে করিয়ে দিলেন এসআইআরে নাম বাদ পড়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করেছেন তিনি ৷
এই অবস্থায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে আদালতের উপর ভরসা রাখতেই হবে সাধারণ মানুষকে, বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি বিচারকদের ঘেরাওয়ের কড়া সমালোচনায় মুখর হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপ্ধায়ায় ৷ বৃহস্পতিবার মালদার বৈষ্ণবনগরে প্রচার মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে ট্রাইব্যুনালে আপিল করার বার্তা দেন ৷
তিনি বলেন, "মালদায় কংগ্রেসিদের অত্যাচারে গন্ডগোলটা হল ৷ আমি বলছি, মানুষের ক্ষোভ আছে ৷ আমারও আছে ৷ তাই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করেছি ৷"
গতকাল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে সুজাপুর ও মোথাবাড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ SIR প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিচার বিভাগের সাতজন আধিকারিককে ঘেরাও করা হয় ৷ এই ঘটনায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত করার কথা জানিয়েছে ৷
এদিন মালদার বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকারের সমর্থনে কৈবল্যতারিণী কৈলাশ তপোবন শ্মশান মাঠে সভা করেন নেত্রী মমতা ৷ প্রচার মঞ্চ থেকে তিনি বার্তা দেন, এই ঘটনায় সারা বাংলার বদনাম হয়েছে ৷ কেউ যেন কোনও প্ররোচনায় পা না দেয় ৷ গোটা ঘটনার দায় তিনি কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলের কাঁধে চাপিয়ে দেন ৷
এই ইস্যুতে তৃণমূল সুপ্রিমো বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, "বাংলায় যখন এসআইআর চালু হয়েছিল তখন তৃণমূলেরই বিএলএ 1 আর বিএলএ 2 ছিল ৷ বাকি দলগুলি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল ৷ পরিকল্পনা করে ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে বিজেপি ৷ আমি এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে লড়াই করছি ৷ এখনও পর্যন্ত যে 22 লক্ষ মানুষের নাম তালিকায় উঠেছে ৷ এর জন্য কারও কোনও কৃতিত্ব নেই ৷"
স্থানীয়দের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, "যাঁদের নাম তালিকায় নেই, ডিলিট হয়েছে, তাঁদের বলব, আপনারা দরখাস্ত করুন ৷ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ট্রাইব্যুনালে আপিল করুন ৷ দয়া করে, পার্টির পক্ষ থেকে কোনও বিচারকের উপর আক্রমণ করবেন না ৷ এটা স্ট্রংগলি বলে দিচ্ছি ৷ আজ আপনাদের জন্য বাংলার বদনাম হবে ৷"
নাম না-করে হুমায়ুন কবীর ও কংগ্রেসকে বিজেপির দালাল বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির দালাল কিছু দল, বিজেপির টাকায় চলে ৷ কেউ বা বিজেপিকে জেতাতে হায়দরাবাদ থেকে উড়ে আসে ৷ এরা বিহারে ভোট কাটার দল ৷ এরা সংখ্যালঘুদের মন্ত্র দেয় ৷ তারা সংখ্যালঘুদের বলে, আমরা পাশে আছি ৷ যখন পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে মার খায়, তখন কি এরা মুখে লিউকোপ্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকে ?"
বিজেপি-সহ বিরোধীদের কড়া আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ায় যখন নাম বাদ যায়, তখন কি কাঁচাকলা খাও ? নাকি বিজেপির পাকাকলা খাও ? আর কংগ্রেস, শুধু ভোট এলে ময়দানে ৷ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে একটা কেন্দ্র ভাগাভাগি করেছে ৷ তবুও আমি মালদার উন্নয়ন বাদ রাখিনি ৷" তিনি আশ্বাস দেন, আগেরবার ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো এবার জিতলে দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা করে দেবেন ৷
এই মঞ্চ থেকেও মমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে 'হাঁদা-ভোদা' বলে উল্লেখ করেন ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির কথায় এখন আমার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্যে উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আর দেশটার সর্বনাশ করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ ৷ এদের কোনওদিন ক্ষমা করবেন না ৷ এরা অশান্তি করে মানুষ মেরে ক্ষমতায় এসেছে ৷”
মমতার বক্তব্য, "বিজেপি নোটবন্দি করে মানুষের টাকা কেটেছে, এখন ভোটবন্দি করে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার কেড়েছে ৷ এই বিজেপিকে ক্ষমা করবেন না ৷ তার সঙ্গে এদের দুই দালাল কংগ্রেস-সিপিআইএমকেও ক্ষমা করবেন না ৷ এরা গদাই, মাধাই, জগাই ৷"