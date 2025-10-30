ETV Bharat / state

SIR চালুর 72 ঘণ্টায় একের পর এক মর্মান্তিক মৃত্যু, 'বিজেপির রাজনীতি দায়ী'; পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর

এসআইআর চালু হওয়ার পরপরই নিজের ভিটেমাটি খোয়ানোর আতঙ্কে রয়েছেন বহু মানুষ ৷ এই অবস্থায় দু'জন প্রৌঢ় তাঁদের জীবন শেষ করেছেন ৷ আরেকজন চেষ্টা করেছেন ৷

CM Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:00 PM IST

কলকাতা, 30 অক্টোবর: বাংলার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পরেই একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এর জন্য সরাসরি বিজেপি-র রাজনীতিকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) রাজ্যজুড়ে ভয়, বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ মাত্র 72 ঘণ্টার ব্যবধানে রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন তিন জন ৷

এই মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে বুধবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজেপি-র ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির পরিণতি কতটা মর্মান্তিক হতে পারে ৷ বিজেপি-র নির্দেশে জোর করে বাংলার উপর এসআইআর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘোষণার 72 ঘণ্টার মধ্যে একটার পর একটা ধাক্কা আসছে ৷ একটা ঘটনা সামলাতে গিয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটছে ৷”

তিনি তিনটি ঘটনার কথা তুলে ধরেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বর্ণনায়, "27 অক্টোবর, খড়দহের পানিহাটিতে 57 বছর বয়সি প্রদীপ কর নিজেকে শেষ করেন ৷ চিরকুটে লেখেন ‘আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি' ৷ 28 অক্টোবর, কোচবিহারের দিনহাটায় এক 63 বছরের বৃদ্ধ চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেন, এসআইআরের ভয়েই ৷ এবং আজ, পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালির 95 বছর বয়সি ক্ষিতীশ মজুমদারও নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নিয়েছেন ৷ তিনি পরিবারের সঙ্গে বীরভূমের ইলামবাজারে বসবাস করতেন ৷ তিনি আতঙ্কে ছিলেন, এসআইআরের জেরে তিনি ও তাঁর পরিবার জমি-জায়গা হারাতে পারেন ৷"

এর প্রেক্ষিতে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, “এই সব মর্মান্তিক ঘটনাগুলির জন্য কে উত্তর দেবে ? যেগুলির নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর দায় স্বীকার করবেন ? বিজেপি ও তাদের সহযোগীরা ? যাদের নজরদারিতে এই ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, তারা কি মুখ খোলার সাহস দেখাবে ?”

95 বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর আবেগঘন পোস্ট, “95 বছর বয়সি একজন নাগরিক নিজের জীবন দিয়ে এই মাটিকে ভালোবেসেছেন ৷ তিনি এই দেশেরই নাগরিক ৷ এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হল ৷ জাতির চেতনার উপর এর চেয়ে বড় আঘাত আর কি হতে পারে ? এটা শুধু একটি ট্র্যাজেডি নয়- মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলার মানুষ গর্বের সঙ্গে এই মাটিতে বসবাস করে এসেছেন ৷ আজ সেই মানুষদেরই প্রশ্ন করতে হচ্ছে, তাঁরা কি এই বাংলার নাগরিক ? এই নিষ্ঠুরতা বরদাস্ত করা যায় না ৷ এটা হতে দেওয়া যাবে না ।”

তাঁর অভিযোগ, এসআইআরের মোড়কে বাংলায় এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিজেপি। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজ্যের সামাজিক সাম্যতাকে নষ্ট করতে চাইছে তারা ৷

রাজ্যবাসীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, "আমি প্রত্যেক নাগিরকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷ বিশ্বাস হারাবেন না এবং কোনও চরম সিদ্ধান্ত নেবেন না ৷ আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে ৷" এর পাশাপাশি তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, “আমরা বাংলায় এনআরসি কার্যকর হতে দেব না ৷ সামনের বা পিছনের কোনও দরজা দিয়েই নয় ৷ কোনও যোগ্য নাগরিককে ‘বিদেশি’ বা ‘বহিরাগত’ বলে চিহ্নিত করতে দেওয়া হবে না ৷ বাংলার মানুষদের অধিকার বাঁচাতে রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়ব এবং বিজেপি ও তাদের সহযোগীদের সমাজবিধ্বংসী নীতিকে ব্যর্থ করে দেব ৷"

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এসআইআর ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া ৷ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে ৷ বিজেপির দাবি, তৃণমূল আসলে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা তুলতে চাইছে ৷ তৃণমূলের পাল্টা দাবি, এসআইআরের নামে চলছে এনআরসি চালু করার গোপন প্রয়াস ৷ আর সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা ৷

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এই ইস্যু রাজ্য রাজনীতির অন্যতম বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আর 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এর প্রভাব কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তা নিয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে রাজনৈতিক মহল।

