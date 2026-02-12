মহারাষ্ট্রে খুন পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক, পদক্ষেপ চেয়ে গর্জে উঠলেন মমতা

মহারাষ্ট্রে খুন পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক, পদক্ষেপ চেয়ে গর্জে উঠলেন মমতা
আবারও ভিনরাজ্যে খুন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক ৷ মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে যুবকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত উদ্ধার ৷ তারই ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷
Published : February 12, 2026 at 12:04 PM IST
পুরুলিয়া, 12 ফেব্রুয়ারি: ফের ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ গেল বাংলার শ্রমিকের ৷ এমনই অভিযোগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ বাংলায় কথা বলার জন্য বছর 24-এর যুবককে খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি করেছেন ৷
তাঁর অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিজেপিশাসিত মহারাষ্ট্রের পুনেতে কুড়মি জনজাতির এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার এক্স পোস্টে ভিডিয়ো পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন ৷ সঙ্গে একটি ভিডিয়োও রয়েছে ৷ তাতেই স্পষ্ট, ওই শ্রমিককে কী হেন অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে ৷ এই ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে মমতা লিখেছেন, "এই ঘটনা ঘৃণার কারণে ঘটেছে ৷"
মমতার পোস্ট
- এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখছেন, "মহারাষ্ট্রের পুনেতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের 24 বছর বয়সি পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে আমি হতবাক, ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত । সুখেন তাঁর পরিবারের একমাত্র রোজেগেরে ছিলেন । এটা একটা বিদ্বেষমূলক অপরাধের চেয়ে কম কিছু নয় । একজন যুবককে তাঁর ভাষা, পরিচয়ের জন্য আক্রমণ করা হল, নির্যাতন করা হল এবং শেষে তার জীবনও নিয়ে নেওয়া হল । ভয় ও আতঙ্কের আবহ তৈরি করে অপরিচিতের প্রতি ঘৃণাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে । বারবার নিরীহদের টার্গেট করা হচ্ছে ।"
- অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেফতার এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পোস্টের শেষে তিনি আরও লিখছেন, "সুখেনের পরিবারের উদ্দেশে বলছি, এই অকল্পনীয় শোকের মুহূর্তে বাংলা আপনাদের পাশে রয়েছে । ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা হবে না ।"
জঙ্গলমহলে চাঞ্চল্য- পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জঙ্গলমহলে । পুরুলিয়া বরাবাজার ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত তুমড়াশোল গ্রামের বাসিন্দা সুখেন মাহাতো । বেশ কয়েক বছর আগে তিন ভাই কাজ করতে গিয়েছিলেন পুনেতে । সেখানে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতেন তাঁরা । প্রত্যেক দিনের মতো সুখেন কাজের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন । কিন্তু আর আর ফিরে আসেননি । খোঁজ করতেই গত 10 ফেব্রুয়ারি মৃত্যুর বিষয়টি উঠে আসে । সুখেনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পর তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে পুরো পরিবার-সহ গ্রাম ।
পরিবারের দাবি- বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য সুখেনকে হত্যা করা হয়েছে, বলে পরিবারের দাবি । খুনে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা । মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বুধবার রাতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বরা সুখেনের গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হন । আগামী দিনে সমস্ত দিক থেকে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা । উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পরিষদের মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন-সহ অন্যান্যরা ৷
প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে গত জানুয়ারি মাসে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ এরপর কোচবিহারের শীতলকুচিতেও পরিযায়ী শ্রমিকের ভিন রাজ্যে মৃত্যুর খবরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ তালিকায় ছিল দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটও ৷ এবার পুরুলিয়াতেও একই ঘটনা ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে ৷
বেশ কয়েক মাস ধরে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করে আসছে যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত মাসে এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতায় একটি মেগা সমাবেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিজেপির উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে 'ভাষা আন্দোলন' শুরু করেছিলেন ৷ গত অগস্ট মাসে তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল মুম্বইয়ে আটকে থাকা 100-রও বেশি বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে ফিরিয়ে এনেছিলেন।