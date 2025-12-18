'বাধ্যতামূলক নয়, তাও দিচ্ছি', মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে জল্পনা

'বাধ্যতামূলক নয়, তাও দিচ্ছি', মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে জল্পনা
শুক্রবার অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার রায় ঘোষণা হতে পারে ৷ তবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ।
Published : December 18, 2025 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (Dearness Allowance) মামলার রায় কি মিলবে চলতি সপ্তাহেই ? সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে যখন দিন গুনছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ঠিক সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য নতুন করে জল্পনার পারদ চড়িয়ে দিল ৷
বুধবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিজনেস কনক্লেভের মঞ্চ থেকে ডিএ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ডিএ দেওয়া ম্যান্ডেটারি (বাধ্যতামূলক) না-হলেও আমরা প্রতি বছর 18 শতাংশ হারে ডিএ দিই।" সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা আসার ঠিক আগের মুহূর্তে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
শিল্প ও বিনিয়োগ টানতে আয়োজিত এই কনক্লেভে সাধারণত কর্মসংস্থান ও পুঁজি নিয়েই আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে আচমকা ডিএ প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্যের পর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কর্মচারী সংগঠনগুলির একাংশের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজ্য সরকার তাদের অবস্থানে অনড়। ডিএ-কে কর্মচারীদের 'অধিকার' হিসেবে দেখার বদলে রাজ্য যে বিষয়টিকে 'ঐচ্ছিক' বা সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে, ধনধান্যের মঞ্চে তা আরও একবার স্পষ্ট হল। তবে রায় ঘোষণার ঠিক আগে এই মন্তব্য কেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ও অস্বস্তি— দুই-ই বাড়ছে কর্মীমহলে।
শুক্রবার অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার রায় ঘোষণা হতে পারে বলে যে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল বেঞ্চের কোনও কজলিস্ট বা তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। আদালতের তরফে সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি না-আসায় 19 ডিসেম্বর রায় ঘোষণার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে । আইনজীবী ও মামলাকারীদের একাংশ মনে করছেন, যদি শুক্রবার রায় না-বেরোয়, তবে সরকারি কর্মীদের অপেক্ষার প্রহর আরও দীর্ঘ হতে চলেছে । কারণ, সামনেই সুপ্রিম কোর্টের শীতকালীন ছুটি । আদালত ফের খুলবে 2026 সালের জানুয়ারি মাসে ৷ ফলে আগামিকাল রায় না-এলে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের আগে ডিএ মামলার ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।
আইনজ্ঞদের মতে, গত 8 সেপ্টেম্বর এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষ হওয়ার পর রায় রিজার্ভ বা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। সাধারণত রায় রিজার্ভ রাখার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে রায় ঘোষণা করা হয় ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে তিন মাসের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও রায় ঘোষণা হয়নি, যা নজিরবিহীন। গত 16 মে বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে বকেয়া ডিএ-র একটি অংশ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চে ম্যারাথন সওয়াল-জবাবের পর মামলাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। কিন্তু রায়দানে এই বিলম্ব স্বভাবতই হতাশ করেছে সরকারি কর্মীদের।
2022 সালের নভেম্বর থেকে 2024 সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে একাধিকবার এই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে, কিন্তু নানা আইনি প্যাঁচে তা বারবার পিছিয়ে গিয়েছে । এখন 19 ডিসেম্বর রায় না-এলে বিষয়টি 2026 সাল পর্যন্ত গড়াবে, যা পেনশনার ও বয়স্ক কর্মীদের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের দিকে কড়া নজর রাখছে । কোনও নিশ্চিত খবর এলেই তা পেনশনার ও কর্মীদের জানানো হবে । তবে মমতার মন্তব্যের পর, আদালতের রায়ের আগে রাজ্য সরকারের মনোভাব নিয়ে নতুন করে সন্দিহান অনেকেই ।