'কথায় কথায় চাকরি খেয়ে নেব, এটা ঠিক নয়', প্রাথমিকে চাকরি নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের পর মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

'কথায় কথায় চাকরি খেয়ে নেব, এটা ঠিক নয়', প্রাথমিকে চাকরি নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের পর মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল নয়, বহাল হয়েছে ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর থেকে জানালেন, বিচার ব্যবস্থার উপর তাঁর আস্থা আছে ৷
Published : December 3, 2025 at 7:49 PM IST
বহরমপুর, 3 ডিসেম্বর: এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন ৷ এরপর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে প্রাথমিকের 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় খারিজে অসময়ের দোল উদযাপন হল কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে ৷
দীর্ঘ আইনি জটিলতার পর ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় রাজ্য সরকারের কাছে বড়সড় নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল ৷ এদিকে এই রায় ঘোষণার পর বহরমপুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কথায় কথায় চাকরি খেয়ে নেব, এটা ঠিক কাজ নয় ৷ চাকরি দেওয়াটাই আমাদের কাজ ৷ বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা আছে ৷ বিচারকরা যা সত্য পেয়েছেন, সেই বিচারই হয়েছে ৷"
গতকাল বিকেলে তিন দিনের দুই জেলা সফরে বহরমপুর পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন দুপুর 12টা নাগাদ মালদার উদ্দেশে হেলিকপ্টারে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দুপুর তিনটে নাগাদ ফের বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে নামেন তিনি ৷ এর মধ্যে প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল থাকল বলে রায় দেয় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ তখন ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কথায় কথায় চাকরি খাওয়াটা কাজ নয়" ৷
শুক্রবার এই রায় প্রকাশ্যে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন হাজার হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার ৷ এই রায়কে ‘সুবিচার’ আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দিলেন, কথায় কথায় চাকরি ‘খেয়ে নেওয়া’র সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত ৷
অন্যদিকে, আদালতের এই পর্যবেক্ষণকে সামনে রেখে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাজনৈতিক এজেন্ডা’ এবং বাম-বিজেপি আঁতাতকে কাঠগড়ায় তুললেন বর্ষীয়ান আইনজীবী ও তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ তিনি বলেন, "শিক্ষকরা বিচার পেয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারও সেই কথাই বলছে ৷" রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বারবার আইনি হস্তক্ষেপ এবং চাকরি বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে তিনি মন্তব্য করেন, “কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া, এটা তো ঠিক নয় ৷ আমাদের কাজ চাকরি দেওয়া, খেয়ে নেওয়া নয় ৷”
অন্যদিকে, তৃণমূল সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে দাবি করেন, সিঙ্গল বেঞ্চের পূর্ববর্তী রায় ছিল ‘ত্রুটিপূর্ণ’ এবং ‘অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ’ ৷ তিনি তিনটি মূল আইনি যুক্তির অবতারণা করেন ৷ প্রথমত, যে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নিয়োগে দুর্নীতির কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কেউ আদালতে দাখিল করতে পারেনি ৷ দ্বিতীয়ত, মামলকারীদের মূল আবেদনে যা ছিল না, সিঙ্গল বেঞ্চ তার বাইরে গিয়ে রায় দিয়েছিল ৷ তৃতীয়ত, দীর্ঘ ন'বছর চাকরি করার পর শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বা প্রমাণের অভাবে কারও রুজিরুটিতে টান দেওয়াটা আইনত ‘ইনইকুইটিয়াস’ বা অন্যায্য ৷
প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কল্যাণবাবুর অভিযোগ, বিচারপতির আসনে বসে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে' কাজ করেছিলেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, “কোনও বিচারপতির যদি রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকে, তখন বিচারব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়, যা এক্ষেত্রে হয়েছিল ৷" প্রাক্তন বিচারপতির নাম না-করে কল্যাণের কটাক্ষ, "যাঁরা একসময় এঁকে 'ভগবান' বলে স্লোগান দিতেন, আজকের রায়ের পর তাঁরাই উল্টো সুরে কথা বলছেন ৷"